РАСУ стало участником Ассоциации «Доверенная платформа»

АО «Русатом автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ», входит в состав госкорпорации «Росатом») стало участником Ассоциации «Доверенная платформа», которая объединяет участников рынка разработки технологий безопасности, производителей оборудования, программного обеспечения и платформенных решений, системных интеграторов и представителей научного сообщества в области создания комплекса доверенных и безопасных средств и решений на основе российских технологий. Об этом CNews сообщили представители РАСУ.

Совместно с партнерам-членами Ассоциации планируется выдвижение ряда инициатив, связанных с развитием кооперации в области стандартизации продукции, создания комплексных доверенных решений, применения лучших практик и предоставления дополнительной отраслевой экспертизы. Как отраслевой интегратор по направлениям «АСУ ТП» и «Электротехника», АО «РАСУ» не только участвует в реализации проектов в области комплексной автоматизации объектов ключевой энергетической инфраструктуры, но и развивает и внедряет собственные решения и наработки по созданию сред для безопасной разработки программного обеспечения, сертификации решений, развертыванию специализированных полигонов для тестирования оборудования и программного обеспечения.

«У нас аккумулирован широкий опыт и экспертные знания в области создания и внедрения решений с высоким уровнем доверенности, в первую очередь – в атомной отрасли, но многие из этих практик можно и нужно тиражировать. Это во многом сформировало определенное видение того, что мы хотим привнести в наше взаимодействие с участниками рынка в рамках Ассоциации. Это касается стандартизации программно-технических средств, взаимодействия с регуляторами и поддержки предметных инициатив», – сказал Евгений Дорофеев, управляющий директор по направлениям «Информационная безопасность» и «Доверенные цифровые решения» АО «РАСУ».

«Ассоциация «Доверенная платформа» является ведущим экспертным центром, в рамках которого, при поддержке лидеров отрасли и в тесном взаимодействии с регуляторами, мы разрабатываем сценарии развития ключевых технологий, дорожные карты продуктов и предложения по развитию нормативно-правовых актов в области технологической независимости и безопасности КИИ, средств кибербезопасности, защищенного ИКТ, промышленного оборудования и др. Стратегическое партнерство с АО «РАСУ» позволит объединить нашу экспертизу и наработки в обозначенных областях в целях развития российских доверенных и безопасных технологий и решений», - отметил Андрей Тихонов, президент Ассоциации «Доверенная платформа».

Ранее «Росатом», «Лаборатория Касперского» и Ассоциация «Доверенная платформа» заключили меморандум о сотрудничестве в целях внедрения принципов сквозной безопасности в промышленности. Концепция сквозной безопасности — это принципы работы по обеспечению информационной безопасности, которые подразумевают обеспечение безопасности на всех этапах производственного процесса: от концептуальной до финальной фазы поставки товаров или услуг. Следование данной концепции повышает киберустойчивость используемых ИТ-решений и обеспечивает максимальный уровень информационной безопасности.

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Ассоциация «Доверенная платформа» является объединением участников индустрии, проводящих совместную работу по созданию российских информационно-коммуникационных технологий, реализующих самый высокий уровень безопасности и доверия. В составе Ассоциации более 30 компаний. Основным направлением деятельности является содействие исполнению стратегии развития радиоэлектронной промышленности в части создания российских аппаратно-программных решений – IP-блоков, ЭКБ, оборудования и платформенных решений, обеспечивающих реализацию сквозных технологий безопасности и доверия.

АО «Русатом автоматизированные системы управления» (АО «РАСУ») управляющая компания Дивизиона «АСУ ТП и ЭТО» госкорпорации «Росатом». Компания является единым отраслевым интегратором направлений «АСУ ТП», «Электротехника», «Ядерное приборостроение». АО «РАСУ» объединяет в своей деятельности многолетний опыт предприятии «Росатома» в разработке автоматизированных систем управления и комплексных инженерных решений в области электротехники. В АО «РАСУ» разрабатываются комплексные решения в области промышленной автоматизации и обеспечения кибербезопасности АСУ ТП промышленных объектов, программно-технические комплексы, предназначенные для различных отраслей промышленности.