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Игнатов Игнат



25.12.2024 В МГКЭИТ открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт» 1
22.11.2016 Московские школы получат оборудование для инженерных классов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Игнатов Игнат и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 700 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 141 1
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Недвижимость - Архитектурное проектирование 11 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
МГКЭИТ ГБПОУ - Московский Государственный колледж электромеханики и информационных технологий 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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