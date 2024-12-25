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В МГКЭИТ открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт»

Компания «Ред Софт», ведущий российский разработчик программного обеспечения, открыла ИТ-лабораторию в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении города Москвы «Московском государственном колледже электромеханики и информационных технологий» (МГКЭИТ). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Лаборатория оснащена новым оборудованием, на котором установлены программные продукты «Ред Софт», что позволит студентам МГКЭИТ углубить свои знания в области отечественных информационных технологий и приобрести ценные практические навыки. Это событие является важным шагом в подготовке будущих специалистов, способных эффективно работать в условиях быстро меняющейся цифровой среды.

«Открытие ИТ-лаборатории «Ред Софт» в МГКЭИТ – это часть нашей стратегии. Мы стремимся предоставить студентам доступ к российским технологиям и инструментам, чтобы они могли уверенно входить в профессиональную жизнь и успешно конкурировать на рынке труда», – сказал Евгений Дорофеев, руководитель направления по работе с вузами и СПО «Ред Софт».

«Мы уверены, что практический опыт, который получат студенты в ИТ-лаборатории «Ред Софт», станет конкурентным преимуществом при трудоустройстве. Наша цель — подготовить студентов к успешной карьере в высокотехнологичных отраслях. Открытие этой лаборатории значительно расширяет возможности наших учащихся и способствует укреплению партнерских отношений между колледжем и одним из ведущих разработчиков программного обеспечения в стране», – сказал Игнат Игнатов, заместитель директора по контролю качества образования ГБПОУ МГКЭИТ.

Сегодня в МГКЭИТ около 1,5 тыс. студентов проходят обучение по различным ИТ-направлениям. В этом году 50 из них уже подтвердили свои знания продуктов «Ред Софт», что показывает высокий интерес среди молодежи к отечественным решениям. В условиях растущего спроса на квалифицированные кадры для ИТ-индустрии России, открытие профильной лаборатории сыграет весомую роль в подготовке нового поколения профессионалов.

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