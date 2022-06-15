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Индексная книга CNews*
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Cloud Games MMO, MMOG Massively Multiplayer Online Game Массовая многопользовательская онлайн-игра



15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 1
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 4
27.02.2020 Выручка Mail.ru за 2019 год подскочила на 22,4% 1
25.07.2019 Чистая прибыль Mail.ru выросла на 72% 1
25.04.2019 Выручка Mail.ru выросла на 22% 1
01.03.2019 Выручка Mail.Ru выросла на треть 2
17.01.2019 Российский Linux для гостайны превратили в игровую платформу 1
25.10.2018 Квартальная выручка Mail.Ru Group выросла на 32% до 17,7 млн рублей 2
29.08.2018 «Яндекс» начал искать специалиста по развитию игр, но таинственно передумал 1
26.07.2018 Чистая прибыль Mail.Ru Group упала на 76% 1
20.03.2018 World of Tanks получила крупнейшее обновление в истории игры 1
01.03.2018 Годовая выручка Mail.Ru Group подскочила более чем на треть 4
01.03.2018 Mail.Ru Group представила аудированную МСФО отчетность за 2017 год 4
27.10.2017 Выручка Mail.Ru Group в третьем квартале 2017 года увеличилась более чем на треть 3
28.04.2017 Mail.Ru на четверть увеличила выручку и прибыль 1
25.04.2017 Mail.Ru Group инвестирует $100 млн в игровую индустрию 1
22.02.2017 Mail.Ru отрапортовала о росте выручки и прибыли 1
22.02.2017 Mail.Ru Group представила предварительные результаты за 2016 финансовый год 1
26.10.2016 Mail.Ru Group представила предварительные данные по выручке за 3 кв. 2016 1
21.10.2016 Samsung Electronics анонсировала изогнутый игровой монитор на квантовых точках 1
18.08.2016 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в 1 полугодии 2016 г. выросла на 11,6% 1
04.07.2016 Доходы разработчиков мобильных онлайн-игр в 2015 г. превысили 10 млрд руб. 2
26.02.2016 Mail.Ru Group по итогам 2015 г. увеличила совокупную сегментную выручку на 11% 2
22.10.2015 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в 3 квартале 2015 г. выросла на 13,1% 1
20.08.2015 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group по итогам 1 полугодия 2015 г. выросла на 6,9% 1
23.04.2015 Mail.ru значительно сократила рост выручки из-за сложностей в экономике и геополитике 2
23.04.2015 Совокупная сегментная выручка Mail.Ru Group в первом квартале 2015 г. выросла на 7,3% 2
26.02.2015 Mail.ru в 2014 году увеличила выручку на 15% 1
19.09.2014 Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4 1
22.08.2014 Тревожный отчет: Mail.Ru заявила о двукратном замедлении роста выручки 1
03.06.2014 Акции ИКТ-компаний в мае: Вопреки ожиданиям на рынок пришел позитив 1
24.04.2014 Mail.Ru в первом квартале 2014 г. увеличила выручку на 24,6% 1
27.11.2013 Survarium. Скриншоты 1
02.10.2013 "EVE Online: Рубикон" в ноябре 1
18.09.2013 Survarium. Скриншоты 1
14.08.2013 War Thunder. Скриншоты 1
23.07.2013 Две трети аккаунтов социальных сетей подвергались взлому 1
10.07.2013 Oculus Rift в War Thunder 1
30.05.2013 War Thunder. Скриншоты 1
28.05.2013 Wargaming анонсирует новый проект на Е3 1

Публикаций - 108, упоминаний - 133

Cloud Games MMO, MMOG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 3057 28
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 26
data.ai - App Annie 80 5
Wargaming 145 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 4
Yandex - Яндекс 5015 4
Nival - Нивал - Nival Interactive - Nival Online - Nival Network 167 4
VK - Mail.ru Group - My.com 17 3
Pixonic 18 3
Blizzard Entertainment 321 3
Astrum Online Entertainment 44 3
GSC Game World 100 3
Alawar - Алавар 57 2
Swag Masha 4 2
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 32 2
Alibaba Group 353 2
Apple Inc 10683 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 200 2
VK killbox - Скилбокс 38 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Microsoft - Activision Blizzard 467 1
Прогноз 957 1
VK - MGVC - My.Games Venture Capital - MRGV 11 1
Panzerdog 6 1
Deus Craft 4 1
Obsidian Entertainment 78 1
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 1
i-Free - Айфри 108 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 270 1
Ростелеком Зебра Телеком - Zebra Telecom 142 1
Masterhost - Мастерхост 50 1
Allods Team 3 1
Linden Lab 34 1
HanbitSoft 5 1
NAVTEQ Corp - Navigation Technologies 151 1
Nvidia Corp 3118 1
Playfon - Плэйфон 37 1
SPB Software 49 1
Crytek 143 1
VK Delivery club 171 13
Лента - Сеть розничной торговли 912 7
HeadHunter Group - HH Group 423 6
BeepCar - Бипкар 16 6
Pandao 22 4
ESforce 22 4
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 50 3
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
AliExpress 327 3
Ситимобил - Служба такси 136 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 2
UMA - United Music Agency 32 2
О2О Холдинг 41 2
Alibaba Group - Cainiao Network - Цайняо - Международный логистический оператор 19 1
Май - Российская торговая компания 416 1
SoftBank Group 236 1
Яндекс.Еда 490 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 22 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 110 1
CityMobil - сервис по заказу такси 3 1
Верный - торговая сеть 133 1
Быстроном 5 1
Эксмо-АСТ - издательство 58 1
Сбер - Самокат - сервис экспресс-доставки 44 1
Связной ГК 1190 1
Любимчик - сеть зоомагазинов 4 1
Сбер - Кухня на районе 14 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 199 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 145 1
UMG - Universal Music Group 253 1
Дикси - Сеть магазинов 108 1
ГПБ - Газпромбанк 842 1
UBS AG 295 1
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 125 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 38 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 90 1
AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия 23 1
McDonald’s - Макдоналдс 190 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 1
Президент Российской Федерации 3770 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 108 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
Data monetization - Монетизация данных 550 11
Cloud Games MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 49 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 8
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер 938 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 2153 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 4
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 3
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 2
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 145 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 590 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 741 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 958 2
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 2
Голосовые сообщения - Voice messages 741 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 5871 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 277 1
Google Android-приложения и разработчики 326 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1401 1
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 48 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 13
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 83 12
Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 12
Pixonic War Robots 18 11
Hustle Castle 11 9
Obsidian Entertainment - Armored Warfare - Компьютерная игра (гонки на выживание) 15 9
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 8
Google Android 11959 7
Google Play - Google Store - Android Market 2732 7
Apple iOS 6422 6
Apple - App Store 2437 6
Wargaming World of Tanks 160 6
VK - Mail.Ru myTarget 127 5
VK Live 10 5
VK - Mail.Ru Почта 206 5
Blizzard - World of Warcraft 329 4
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 4
VK - Mail.ru Одноклассники OK Live 15 3
VK Pay - платежная система ВКонтакте 32 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 3
VK Mini Apps 24 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
VK - Mail.ru Maps.me 48 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 2
VK - Mail.ru Облако - Mail.ru Облачное хранилище 101 2
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 144 2
Wargaming World of Warships 35 2
VK - Mail.Ru Icebox 31 2
VK - Mail.Ru Infra 33 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 31 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 79 2
Google AdMob Сертификация 42 2
Wargaming World of Warplanes 35 2
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 2
Left to Survive - компьютерная игра 6 2
CCP Games EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 53 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 2
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 96 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 157 1
Гришин Дмитрий 185 17
Добродеев Борис 92 11
Чумаченко Алиса 6 1
Гусаров Дмитрий 0 1
Заморев Павел 1 1
Бородин Владимир 18 1
Лысковский Александр 12 1
Петров Кирилл 29 1
Демидов Михаил 132 1
Шалина Мария 13 1
Филиппов Василий 13 1
Казаков Александр 42 1
Ситников Николай 9 1
Карпинский Илья 6 1
Магурян Василий 8 1
Кузьмин Алексей 38 1
Фрейзер Анита 6 1
Шалыто Инна 7 1
Иванов Даниил 8 1
Кислый Виктор 10 1
Леонов Всеволод 14 1
Крылова Елена 27 1
Орловский Сергей 33 1
Менькова Татьяна 62 1
Кузнецов Александр 85 1
Исанин Антон 9365 1
Путин Владимир 2542 1
Исагулова Элина 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 9
Япония 10069 9
Германия - Федеративная Республика 8903 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Европа 12319 5
Америка Северная 2650 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 3
Бразилия - Федеративная Республика 1945 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 3
Франция - Французская Республика 5665 3
Луна - спутник Земли 1184 2
Южная Корея - Республика 4394 2
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Венера - планета Солнечной системы 262 2
Азия - Азиатский регион 3803 2
Америка 2011 2
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 1
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 1
Сатурн - Титан (спутник) 279 1
США - Лос-Анджелес - Голливуд 184 1
Мёртвое море - Асфальтовое море - Содомское море 15 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 110 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 1
Украина - Чернобыль 44 1
Ближний Восток 2549 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 664 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 456 1
Украина 6212 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 39 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 20
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 18
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 17
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 16
IVAS - Internet value-added services - Пользовательские платежи в социальных сетях 22 15
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 5
Community IVAS - пользовательские платежи за социальные сервисы 14 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2472 2
F2P - Free-to-play 53 2
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 18 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
UGC - User Generated Content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 22 1
ГОСА - годовое общее собрание акционеров 28 1
Денежные переводы 775 1
NPC - non-player character - неигровой персонаж 64 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 277 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 328 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 1822 1
Forbes - Форбс 591 3
КиноПоиск - портал о кино 130 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
IDG - International Data Group 97 1
CNews Северо-Запад 24 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 194 1
WapStart 42 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
NPD Group 140 1
NDP 46 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
GeekBrains 49 2
Warface PvP League 1 1
ИгроМир 67 1
VK Cup - чемпионат по программированию 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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