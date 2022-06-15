Индексная книга CNews*
Cloud Games MMO, MMOG Massively Multiplayer Online Game Массовая многопользовательская онлайн-игра
Публикаций - 108, упоминаний - 133
Cloud Games MMO, MMOG упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Гришин Дмитрий 185 17
|Добродеев Борис 92 11
|Чумаченко Алиса 6 1
|Гусаров Дмитрий 0 1
|Заморев Павел 1 1
|Бородин Владимир 18 1
|Лысковский Александр 12 1
|Петров Кирилл 29 1
|Демидов Михаил 132 1
|Шалина Мария 13 1
|Филиппов Василий 13 1
|Казаков Александр 42 1
|Ситников Николай 9 1
|Карпинский Илья 6 1
|Магурян Василий 8 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Фрейзер Анита 6 1
|Шалыто Инна 7 1
|Иванов Даниил 8 1
|Кислый Виктор 10 1
|Леонов Всеволод 14 1
|Крылова Елена 27 1
|Орловский Сергей 33 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Исанин Антон 9365 1
|Путин Владимир 2542 1
|Исагулова Элина 28 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 1
|AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
|NPD Group 140 1
|NDP 46 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198056, в очереди разбора - 935137.
Создано именных указателей - 91677.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.