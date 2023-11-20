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MarTech Brand management, бренд-менеджмент Brand Safety Branding, брендирование Brandbook, брендбук Rebranding, ребрендинг активная маркетинговая стратегия


В сознании потенциальных потребителей в качестве ассоциации бренд символизирует определенные качества и характеристики услуги/продукта или самого производителя. Поэтому бренд должен быть узнаваемым, а права на его использование юридически защищены. Еще одна важная составляющая бренда — репутация (как каждого отдельно взятого работника, так и целой организации). Более 80% продуктов, которые появляются на рынке, в первые годы своего существования попросту исчезают, а остаются на рынке лишь те компании, которые занимались брендингом по четким маркетинговым характеристикам, имеют свои ценности, сдерживают обещания и т. д.

Брендинг — совокупность продуманных и связанных между собой процессов, которые нужны для формирования положительного имиджа компании на первых этапах ее становления на рынке. Брендинг может быть направлен на повышение и укрепление позиции компании в своей нише. Главная его цель — создать мощный, запоминающихся образ предприятия в подсознании потребителя.

В брендинг входит много маркетинговых процессов по типу: 

  • формирования УТП (уникального торгового предложения);
  • создания лого компании, вербальных символов, слогана, стиля, подбор цветов и т. д.;
  • анализа прямых конкурентов;
  • выбора носителей для использования основной символики компании и передачи ее ключевой идеи;
  • продвижения компании на рынке с применением брендированных элементов.

Отличие бренда от торговой марки

Многие ошибочно полагают, что бренд — это некая модификация торговой марки, которая отличается большей благозвучностью, яркостью, более современным названием. Также многие полагают, что при использовании слова «бренд» вместо «торговой марки» можно облегчить общение с маркетологами из других стран. Но в реальности между этими двумя понятиями есть довольно существенная разница. Бренд разрабатывается для того, чтобы формировать с ним связь в голове у потребителей, а торговая марка (ее принципы, атрибуты, символы) создается специалистами по брендингу и неймингу. Бренд может формироваться на протяжении всего существования компании. Даже если товар этой компании устареет и будет заменен. А торговую марку можно создать и зарегистрировать исключительно один раз.

Брендбук — официальный документ предприятия, где описана концепция бренда, его атрибуты, позиционирование компании и сопутствующая информация. Не может существовать 2 одинаковых брендбука, ведь одни фирмы стараются сконцентрироваться на графических элементах, а другие уделяют больше внимания документам с примерами своей деятельности, презентациям и т. д. Каждое предприятие, разрабатывающее брендбук, включает в него набор своих уникальных правил и руководств, которые соответствуют ценностям, подходам, задачам, модели бизнеса и другим параметрам, присущим именно этому предприятию.

Но в каждом брендбуке просто обязаны быть 3 раздела:

  • Бренд
  • Фирменный стиль
  • Правила взаимодействия

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до 16,2 млрд руб. В то же время сервисная выручка в фиксированном сегменте упала на 11,6% до 39,3 млрд руб. Это связано с усиливающейся конкуренцией и растущим проникновением конвергентных продуктов.Ребрендинг отошедших «Вымпелкому» 4,2 тыс. салонов «Евросети» обойдется в 3 млрд рублей Показатель EBITDA «Вымпелкома» незначительно снизился до 104,3 млрд руб. Рентабельность по показателю EBI
16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео

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16.11.2016 «Ланит» начинает ребрендинг. Видео

«Ланит-Интеграция» меняет стиль Компания «Ланит-Интеграция» провела ребрендинг, чтобы подчеркнуть свою самостоятельность в составе группы компаний «Ланит», частью которой она является. «Ланит» называет «Ланит-Интеграцию» своим «флагманским» подразделением – обо
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26.08.2014 Атака клонов: как отличить китайскую подделку от брендового смартфона

сточниками вдохновения братьев-китайцев. Но всё-таки, если вы хотите получить не только внешность, но и качество (материалов, аппаратного и программного обеспечения, русификации, сервиса и поддержки) брендового смартфона — не ведитесь на клоны. Да, они бывают и мощнее оригинала с точки зрения производительности, и при этом дешевле, но, поверьте, не в производительности счастье, и не в деньг
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29.01.2014 Hosting Community проводит ребрендинг

rHost и телеком-оператор «Гарант-Парк-Телеком». Hosting Community - исключительно корпоративный бренд, который практически не известен клиентам, так как не предоставляет от своего лица никаких услуг. Ребрендинг группы компаний позволит переосмыслить структуру внешних коммуникаций, сделать ее более эффективной и по-новому позиционировать группу компаний как среди клиентов, так и в СМИ, экспе

Публикаций - 1899, упоминаний - 2112

MarTech замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Samsung Electronics 9907 204
Apple Inc 11539 190
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10410 173
Microsoft Corporation 23939 163
Google LLC 11299 130
Sony 6477 112
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8339 111
Intel Corporation 11836 105
Yandex - Яндекс 6308 104
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5628 98
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7567 82
LG Electronics 3559 80
Lenovo Group 2224 80
HP Inc. 5605 75
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10572 75
Huawei 3651 74
ASUS - AsusTek Computer Inc 1986 63
IBM - International Business Machines Corp 9308 63
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2459 60
Meta Platforms - Facebook 4363 59
HTC Corporation 1491 58
7501 54
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3153 54
Zoom Int - Zoom Video Communications 1370 53
Toshiba Corporation 2903 50
Dell EMC 4962 50
Nvidia Corp 3281 49
Oracle Corporation 6462 48
Xiaomi 1459 46
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1181 46
SAP SE 5064 44
Lenovo Motorola 3489 43
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 186 39
VK - Mail.ru Group 3268 37
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 142 36
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2653 36
ZTE Corporation 733 32
Cisco Systems 4975 32
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 31
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2633 31
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6362 84
Связной ГК 1355 64
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1985 53
Евросеть 1402 50
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6726 32
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 31
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2576 27
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 26
Лента - Сеть розничной торговли 1865 23
Dixis - Диксис 359 21
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 415 21
РЖД - Российские железные дороги 1747 20
Белый Ветер 346 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1806 17
Почта России ПАО 1978 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1371 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1059 16
Россети Ленэнерго 1697 15
eBay Inc 1604 14
Открытие ФК - Банк Открытие 523 14
Газпром ПАО 1209 13
Альфа-Банк 1643 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 907 13
Nike 176 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 985 12
Магнит - Тандер - сеть магазинов 720 12
Телефорум 93 12
Visa International 1907 11
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 453 11
Coca-Cola Company 252 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 877 11
Miele - Миле 133 10
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 380 10
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery club 243 10
Цифроград 171 10
Совкомбанк Совесть 269 10
НСПК - Национальная система платежных карт 696 9
Adidas - Адидас 154 9
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 697 9
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10134 52
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4085 27
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3269 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5024 23
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4634 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2871 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2616 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2670 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3128 14
Президент Российской Федерации 3955 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5383 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2089 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2806 11
Судебная власть - Judicial power 2190 10
Правительство Москвы 2129 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1732 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1722 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3083 8
Федеральное казначейство России 1634 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1098 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 918 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 737 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1280 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2187 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2569 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1012 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 743 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1243 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1138 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 914 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 858 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1702 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1279 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1630 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2516 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 380 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 267 4
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 229 4
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 241 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6172 44
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1385 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2637 9
4CIO 761 8
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 992 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 523 7
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 84 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 630 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 4
ФОИ - Фонд общественных интересов 23 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 3
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 241 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 49 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 251 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 176 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 203 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 249 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 82 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 2
WiMAX Forum 68 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
Narcotics anonymous - Анонимные наркоманы 1 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 240 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 11 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57378 450
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22420 376
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42920 365
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26387 278
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23238 274
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6368 234
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22423 233
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23103 222
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13401 196
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей 4025 191
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14768 188
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11624 185
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27561 179
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19748 174
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18704 172
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13646 169
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11920 166
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6834 166
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12057 159
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14285 158
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4447 153
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27219 151
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9523 147
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13198 146
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16386 139
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10783 139
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19533 138
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8964 137
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8711 128
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23093 128
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15310 127
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5808 119
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9604 117
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9448 110
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10640 110
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6891 109
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9572 107
Аксессуары 3627 106
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5873 100
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7405 98
Google Android 13232 216
Apple iOS 7235 105
Apple iPhone - серия смартфонов 6806 98
Microsoft Windows 14853 90
Linux OS 8894 71
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4828 64
Microsoft Windows 2000 8661 46
Google Play - Google Store - Android Market 3120 43
Apple iPad 3783 40
Apple iPhone 6 4862 39
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 164 39
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 185 39
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 179 38
MobilityLab WorksPad 194 38
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 153 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 156 37
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 152 37
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1603 36
Google YouTube - Видеохостинг 2540 31
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1297 30
Яндекс.Маркет 748 28
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1419 28
Microsoft Skype 2003 28
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 25
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 25
Apple - App Store 2738 24
Apple iPhone 5 769 24
VK - Mail.ru Одноклассники 1628 23
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 23
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2340 22
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3961 22
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 21
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1252 20
Microsoft Office 3562 19
Samsung Galaxy 907 19
Apple Mac - Apple Macintosh 2909 19
Intel Centrino - Intel Sonoma 625 19
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 474 19
Samsung Galaxy Note 685 18
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 765 18
Ксенин Алекс 311 20
Путин Владимир 2894 16
Рудевский Антон 34 13
Кусков Денис 219 13
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 12
Сивцев Илья 96 10
Чичваркин Евгений 162 9
Брюквин Юрий 295 8
Березкин Григорий 38 8
Меламед Леонид 150 8
Савин Сергей 94 7
Демидов Михаил 133 7
Touch Michael - Тач Майкл 36 7
Приданцев Сергей 145 7
Соловьев Сергей 69 7
Майстренко Игорь 46 7
Москалева Татьяна 73 7
Эгов Кирилл 20 6
Волож Аркадий 237 6
Усманов Алишер 298 6
Галактионова Инесса 62 6
Турищева Ольга 30 6
Герчук Михаил 87 6
Фадеев Михаил 56 6
McAfee John - МакАфи Джон 31 6
Медведев Дмитрий 1639 6
Кочетков Владислав 248 6
Касперская Наталья 280 6
Лебедева Ирина 22 5
Овчинников Борис 129 5
Лацанич Василь 105 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 5
Кожевников Алексей 65 5
Изосимов Александр 192 5
Мылицын Роман 105 5
Симонов Игорь 102 5
Зайцев Павел 45 5
Низовский Григорий 36 5
Семенов Александр 125 5
Тиньков Олег 46 4
Россия - РФ - Российская федерация 130271 1141
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40033 347
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50687 288
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15801 214
Европа 21264 179
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13581 170
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15845 158
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13791 109
Германия - Федеративная Республика 12334 106
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 97
Япония 13070 89
Украина 7408 80
Азия - Азиатский регион 5219 72
Беларусь - Белоруссия 4905 69
Южная Корея - Республика 6404 68
Китай - Тайвань 3820 58
Франция - Французская Республика 7659 54
Казахстан - Республика 5186 51
Индия - Bharat 5207 49
Италия - Итальянская Республика 4251 48
Россия - СФО - Новосибирск 3881 48
Европа Восточная 3016 44
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6691 44
Финляндия - Финляндская Республика 3517 40
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2690 40
Россия - УФО - Екатеринбург 3527 37
Канада 4764 34
Африка - Африканский регион 3351 32
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1959 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2687 31
Ближний Восток 2816 29
Турция - Турецкая республика 2179 28
Испания - Королевство 3642 28
Швеция - Королевство 3568 27
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2914 27
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1662 26
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2421 25
Узбекистан - Республика 1554 25
Бразилия - Федеративная Республика 2273 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2440 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21873 373
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44271 323
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46397 265
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11901 222
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14936 147
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25734 122
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4981 114
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9930 113
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2540 111
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10247 109
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4446 98
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6369 96
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4938 59
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Абонентская база - Абонентская плата 5386 55
Кредитование - Сrediting - Заём 6243 54
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4354 54
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Rhenish Friedrich Wilhelm University of Bonn - University of Bonn - Боннский университет - Университет в Бонне 21 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 44 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 68 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 65 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 54 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 67 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 184 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 99 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 49 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 263 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 33
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2214 12
CeBIT 611 10
День молодёжи - 27 июня 714 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1140 9
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 9
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Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 1
ProIntegration Awards 5 1
Xiaomi Mi Russia Fans Meetup 1 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 24 1
Acronis Global Cyber Summit 1 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 1
ERP-Диалоги 3 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 171 1
IT World Awards 2 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 364 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 68 1
PC Expo 36 1
Фотофорум 48 1
ИнфоКом 89 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
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