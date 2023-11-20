MarTech Brand management, бренд-менеджмент Brand Safety Branding, брендирование Brandbook, брендбук Rebranding, ребрендинг активная маркетинговая стратегия

Древний конкурент Google восстал из мертвых. Легендарный поисковик проведет масштабный ребрендинг и получит новые функции Неожиданное возвращение Поисковый сервис Yahoo готовится перерождению – как пишет портал MSPowerUser, его ожидают ребрендинг, а заодно и редизайн. Также поисковик обзаведется новыми функциями, и все это для того, чтобы триумфально вернуться на рынок, с которого его давно вытеснил Google. Yahoo – это в прош

На мероприятии компании DREAME бренд анонсировал ребрендинг и новую модель робота-пылесоса Dreame Bot L30 Ultra так давно Dreame представила новые логотип и слоган «Все мечты в одном Dreame», которые еще сильнее отражают стремление компании упрощать сложное и освобождать жизнь пользователей от рутины. Увидеть ребрендинг можно будет уже скоро — на новом роботе-пылесосе Dreame Bot L30 Ultra, который позволяет забыть об уборке на срок до 75 дней. Освободить время для важного Максимальная забота для убо

Webinar проводит ребрендинг и меняет название на «МТС Линк» ые онлайн-доски для совместной работы и корпоративный мессенджер (находится на этапе тестирования). Ребрендинг следует за обновлением бизнес-стратегии компании. Ранее Webinar Group объявляла о

Анонсирован новый робот-пылесос Dreame Bot L30 Ultra и ребрендинг компании так давно Dreame представила новые логотип и слоган «Все мечты в одном Dreame», которые еще сильнее отражают стремление компании упрощать сложное и освобождать жизнь пользователей от рутины. Увидеть ребрендинг можно будет уже скоро — на новом роботе-пылесосе Dreame Bot L30 Ultra, который позволяет забыть об уборке на срок до 75 дней. Освободить время для важного Максимальная забота для убо

События и коллаборации: зачем ИТ-компаниям креативный маркетинг и сотрудникам нестандартные и уникальные активности. Такая стратегия позволяет привлечь внимание к бренду и сформировать у потребителей эмоциональную связь с ним. Выход на «Орбиту» Яндекс откр

Linxdatacenter создает зонтичный бренд Linx го бизнеса компания Linxdatacenter меняет архитектуру бренда – переходит от монобренда к зонтичному бренду. Основным брендом компании становится Linx, а Linx Datacenter и Linx Cloud – суббренда

«Сбермаркет» запустил брендирование — новый формат рекламы в Retail Media Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил новый формат продвижения — брендирование. Это большой и яркий рекламный блок, который располагается на главной странице ритейлера — одной из самых посещаемых страниц в сервисе. Брендирование позволит брендам делат

Облачный провайдер beeline cloud завершил масштабный ребрендинг и сменил позиционирование Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud (билайн облако) завершил масштабный ребрендинг, в рамках которого была реализована задача по выделению облачного суббренда. Текущая трансформация обусловлена рядом факторов, которые демонстрируют, что у beeline cloud накоплена си

«Яндекс лавка проведет ребрендинг: сервис обновит логотип, приложение и увеличит долю уникального ассортимента до половины С 1 июня «Яндекс лавка» начинает ребрендинг. Об этом CNews сообщил представитель сервиса. «Лавка» обновит логотип и приложение, увеличит долю уникального ассортимента до 50%, а также масштабирует сеть темных кухонь и даркмолло

Сервис денежных переводов Paysett провел ребрендинг: новое название — Avosend Международная финтех-компания Paysett объявила о ребрендинге, представив новое название для своего сервиса трансграничных переводов — Avosend. Обновления также затронули логотип и фирменный стиль, интерфейсы сайта и приложения. Об этом CNews

«Яндекс маркет» поможет купить премиальные одежду и обувь от мультибрендовых магазинов В «Универмаге» на «Яндекс маркете» теперь можно заказать одежду, обувь и аксессуары из мультибрендовых магазинов LEFORM, SV77 и Studio Slow. Сейчас на сервисе доступно около 80 новых брендов, скоро их число увеличится до более чем 170. В Универмаге появились товары премиальных бр

Рекламодатели «Яндекса» смогут повышать конверсионность, встраивая карточки с информацией о бренде, товарах или услугах прямо в видеоролики арусель становится финальным кадром после показа. «Карусель в видео» будет полезна не только тем, кто продает товары, но и бизнесам, которые оказывают услуги или просто хотят дать больше информации о бренде: например, компаниям из сферы финансов, недвижимости или развлечений. Запустить карусель можно в личном кабинете «Директа». Для этого понадобится загрузить видеоролик, добавить картинки

«Кросс технолоджис» провела ребрендинг очетания синего. В качестве основного цвета нового бренда были выбраны сочетания глубокого синего, который ассоциируется с доверием, безопасностью, уверенностью, и теплого голубого, который добавляет бренду свежести и новизны. «"Кросс технолоджис" – это надежный и гибкий ИБ-интегратор, обеспечивающий бесперебойную работу бизнеса и решающий задачи заказчиков профессионально и качественно. Им

«Дом.ру» проводит ребрендинг ндинга. Весной компания изменила логотип и фирменный стиль – по словам представителей «Дом.ру», потребность в трансформации назревала давно. «Мы двигались эволюционно. Компания постепенно менялась, и ребрендинг был логичным следующим шагом. Это не просто стремление изменить цвета и логотип. Это осмысленный набор обещаний, которые мы готовы беспрекословно исполнять для наших клиентов», — отм

ИТ-компания WaveAccess завершила глобальный ребрендинг 22 странах, создание собственных программных продуктов, а также наращивание технической экспертизы. Ребрендинг WaveAccess «Новая стратегия позиционирования и ее визуальные составляющие дадут на

МТС проведет ребрендинг домашнего интерактивного ТВ С сообщает о ребрендинге продукта домашнего МТС ТВ (IPTV) в KION для новых и существующих абонентов Ребрендинг интерактивного ТВ от МТС состоится 1 июля 2022 г. Изменения коснутся новых и сущес

ГК «Компьютеры и сети» завершила ребрендинг ны, создать сдержанную и деловую концепцию, с другой, отразить в себе позитивные эмоции и ощущение технологичности благодаря эффектным 3D-изображениям и ярким цветам. «Для нашей компании – это первый ребрендинг за всю историю существования. Идея ребрендинга возникла не мгновенно, а созревала в течение нескольких лет. Мы с командой пришли к выводу, что визуальный образ уже устарел и не отобр

Директором по маркетингу и бренду «ИКС холдинга» назначена Ирина Коновалова де многопрофильной ИТ-группы «ИКС холдинг» присоединился новый топ-менеджер Ирина Коновалова. Об этом CNews сообщили представители «ИКС холдинга». На новом месте в должности директора по маркетингу и бренду Ирина будет отвечать за развитие бренда, формирование единой маркетинговой стратегии «ИКС холдинга», маркетинговую поддержку бизнеса и вывод на рынок новых брендов группы. Ирина Коновало

«Дом.ру» провел ребрендинг о своими желаниями, потребностями и ожиданиями, и его дом со всеми его жителями и инфраструктурой. «Ребрендинг – это важный шаг для развития и будущего нашей компании. Это не просто желание изм

«ЕАЕ консалт» провела ребрендинг из двадцати видов ПО, не зависящих от конкретных процессов. Ещё одна тенденция последних трех лет — ребрендинг ИТ-компаний, примеры: Google Workspace, Facebook, Mail.ru Group, ELMA, Genesys, «С

«Билайн» провел ребрендинг и тут же выпустил тарифный план с максимумом настроек. Подробности с момента предыдущей смены тарифного плана прошло более 30 дней. В остальных случаях стоимость перехода составит 200 руб. (для Москвы). За изменение условий тарифа дополнительная плата не взимается. Ребрендинг и новый логотип Вместе с новым тарифом «Твое решение» оператор «Билайн» сменил логотип и отказался от слогана «Живи на яркой стороне». Фактически, это первый ребрендинг компан

Главный «виновник» ребрендинга «Сбера» поспешно уволился после полугода работы нк взял курс на формирование экосистемы, и возникла необходимость отразить происходящие изменения в бренде. Работа велась в партнерстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при

Интернет-провайдер «Онлайм» присоединился к бренду «Ростелеком» яет название на «Ростелеком – Москва» и будет обновлено в соответствии с новыми стандартами; номер технической поддержки и продаж не изменится; оплата в сторонних сервисах продолжит осуществляется по бренду «Онлайм» до октября 2020 г. Далее услуги «Онлайма» можно будет оплачивать через единый бренд «Ростелеком». Прочие способы оплаты останутся без изменений.

2domains объявил о масштабном ребрендинге компания отказалась от выделенных серверов, зато теперь клиенты могут воспользоваться конструктором сайтов или заказать готовое решение на WordPress, чтобы запустить свой сайт в самые короткие сроки. Ребрендинг сайта — только первый шаг изменения проекта. В скором времени клиентов 2domains ждёт новый личный кабинет, созданный с нуля с учётом пожеланий клиентов. Сервис 2domains работает на р

Стартап «Лаборатории Касперского» Verisium помог бренду Outlaw создать «умную» одежду Проект Verisium, развивающийся в составе бизнес-инкубатора «Лаборатории Касперского», помогает российскому бренду уличной одежды Outlaw запустить новый формат взаимодействия с аудиторией с помощью облачного сервиса на базе блокчейн-технологий и NFC-меток. Об этом CNews рассказали в пресс-службе «Лаб

Компания «Эльдорадо» обновила бренд, рекламную стратегию и формат магазинов ункцию продаж и обслуживания в одном месте, включая выдачу интернет-заказов и оформление кредитов. «Ребрендинг сети позволит подчеркнуть обновлённое позиционирование «Эльдорадо» в глазах наших

Ребрендинг салонов «Евросети» обойдется «Билайну» в 3 миллиарда до 16,2 млрд руб. В то же время сервисная выручка в фиксированном сегменте упала на 11,6% до 39,3 млрд руб. Это связано с усиливающейся конкуренцией и растущим проникновением конвергентных продуктов.Ребрендинг отошедших «Вымпелкому» 4,2 тыс. салонов «Евросети» обойдется в 3 млрд рублей Показатель EBITDA «Вымпелкома» незначительно снизился до 104,3 млрд руб. Рентабельность по показателю EBI

«Ланит» начинает ребрендинг. Видео «Ланит-Интеграция» меняет стиль Компания «Ланит-Интеграция» провела ребрендинг, чтобы подчеркнуть свою самостоятельность в составе группы компаний «Ланит», частью которой она является. «Ланит» называет «Ланит-Интеграцию» своим «флагманским» подразделением – обо

«Ланит» начинает ребрендинг. Видео «Ланит-Интеграция» меняет стиль Компания «Ланит-Интеграция» провела ребрендинг, чтобы подчеркнуть свою самостоятельность в составе группы компаний «Ланит», частью которой она является. «Ланит» называет «Ланит-Интеграцию» своим «флагманским» подразделением – обо

Zyxel провела экстравагантный ребрендинг впервые за 27 лет. Видео Тайваньская Zyxel впервые провела ребрендинг Тайваньская компания Zyxel впервые за 27 лет своего существования провела ребре

Lenovo и Razer представят новую линейку ко-брендовых игровых устройств и проектирования и разработки компьютерных систем, Razer же предложит оптимизированные возможности специально для любителей компьютерных игр. Все создаваемые продукты Lenovo Y Razer Edition станут ко-брендовыми: это будут устройства и с узнаваемым стилем, присущим серии Y, и с фирменными элементами Razer, такими как настраиваемая подсветка Chroma. Продажи созданных в рамках союза Lenovo-Raz

Снижение цен позволило рознице МТС увеличить выручку от продажи смартфонов и планшетов и превзойти динамику рынка в России по итогам второго квартала 2015 г. составила почти 59% (рост на 10 п.п. за год). В рублях B-бренды генерируют уже 30% выручки российского рынка смартфонов — на 7 п.п. больше, чем во в

GetTaxi провел ребрендинг и анонсировал запуск новых категорий услуг GetTaxi, мобильный сервис заказа такси, объявил о ребрендинге. Компания сменила название Gett и анонсировала запуск новых категорий услуг, охватывающих сферу питания, красоты, услуг для дома — все необходимое в одном приложении. При этом транс

Россияне отказались от модных смартфонов. «B-бренды» впервые захватили больше половины рынка ского пользователя очень важна, поэтому интерес к флагманским устройствам по-прежнему высок. Однако В-бренды выходят на такой уровень развития, когда могут полноценно конкурировать с ведущими м

Смена фирменного стиля обойдется Epam в $20 млн вого образа обойдется офшорному разработчику Epam Systems примерно в $20 млн. Такую сумму затрат на ребрендинг и сопутствующие маркетинговые мероприятия компании назвали CNews трое сотрудников

Доходы Huawei Consumer Business Group за 2014 г. увеличились на 30% казала свою успешность. Она дала синергетический эффект, способствующий повышению осведомленности о бренде и росту рыночной доли Huawei Consumer BG в целом. Бренд Huawei укрепил свое лидирующее

VMware запускает vCloud Air Network и проводит ребрендинг сервиса vCloud Hybrid Service 100 странах. VMware vCloud Air Network была создана в результате эволюционного развития и расширения программы VMware Service Provider Program (VSPP). Одновременно с запуском сети компания объявила о ребрендинге VMware vCloud Hybrid Service, который будет носить название VMware vCloud Air. «Изменение имени подчеркивает стремление VMware предоставлять своим заказчикам разнообразные решения в

Атака клонов: как отличить китайскую подделку от брендового смартфона сточниками вдохновения братьев-китайцев. Но всё-таки, если вы хотите получить не только внешность, но и качество (материалов, аппаратного и программного обеспечения, русификации, сервиса и поддержки) брендового смартфона — не ведитесь на клоны. Да, они бывают и мощнее оригинала с точки зрения производительности, и при этом дешевле, но, поверьте, не в производительности счастье, и не в деньг

«Почта России» готовит ребрендинг стоимостью десятки миллионов источника информагентства, «Почта России» обратилось за консультациями о проведении ребрендинга (смены фирменного стиля) в брендинговые компании BBDO, Landor и Mildberry. «Агентства ожидают тендер на ребрендинг, начальная стоимость которого может составить более i55 млн», - заявил собеседник ИТАР-ТАСС. Основатель и управляющий партнер брендингового агентства Mildberry Олег Бериев сообщил ин