MarTech Brand management, бренд-менеджмент Brand Safety Branding, брендирование Brandbook, брендбук Rebranding, ребрендинг активная маркетинговая стратегия
В сознании потенциальных потребителей в качестве ассоциации бренд символизирует определенные качества и характеристики услуги/продукта или самого производителя. Поэтому бренд должен быть узнаваемым, а права на его использование юридически защищены. Еще одна важная составляющая бренда — репутация (как каждого отдельно взятого работника, так и целой организации). Более 80% продуктов, которые появляются на рынке, в первые годы своего существования попросту исчезают, а остаются на рынке лишь те компании, которые занимались брендингом по четким маркетинговым характеристикам, имеют свои ценности, сдерживают обещания и т. д.
Брендинг — совокупность продуманных и связанных между собой процессов, которые нужны для формирования положительного имиджа компании на первых этапах ее становления на рынке. Брендинг может быть направлен на повышение и укрепление позиции компании в своей нише. Главная его цель — создать мощный, запоминающихся образ предприятия в подсознании потребителя.
В брендинг входит много маркетинговых процессов по типу:
- формирования УТП (уникального торгового предложения);
- создания лого компании, вербальных символов, слогана, стиля, подбор цветов и т. д.;
- анализа прямых конкурентов;
- выбора носителей для использования основной символики компании и передачи ее ключевой идеи;
- продвижения компании на рынке с применением брендированных элементов.
Отличие бренда от торговой марки
Многие ошибочно полагают, что бренд — это некая модификация торговой марки, которая отличается большей благозвучностью, яркостью, более современным названием. Также многие полагают, что при использовании слова «бренд» вместо «торговой марки» можно облегчить общение с маркетологами из других стран. Но в реальности между этими двумя понятиями есть довольно существенная разница. Бренд разрабатывается для того, чтобы формировать с ним связь в голове у потребителей, а торговая марка (ее принципы, атрибуты, символы) создается специалистами по брендингу и неймингу. Бренд может формироваться на протяжении всего существования компании. Даже если товар этой компании устареет и будет заменен. А торговую марку можно создать и зарегистрировать исключительно один раз.
Брендбук — официальный документ предприятия, где описана концепция бренда, его атрибуты, позиционирование компании и сопутствующая информация. Не может существовать 2 одинаковых брендбука, ведь одни фирмы стараются сконцентрироваться на графических элементах, а другие уделяют больше внимания документам с примерами своей деятельности, презентациям и т. д. Каждое предприятие, разрабатывающее брендбук, включает в него набор своих уникальных правил и руководств, которые соответствуют ценностям, подходам, задачам, модели бизнеса и другим параметрам, присущим именно этому предприятию.
Но в каждом брендбуке просто обязаны быть 3 раздела:
- Бренд
- Фирменный стиль
- Правила взаимодействия
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|18.01.2022
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«ЕАЕ консалт» провела ребрендинг
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с момента предыдущей смены тарифного плана прошло более 30 дней. В остальных случаях стоимость перехода составит 200 руб. (для Москвы). За изменение условий тарифа дополнительная плата не взимается. Ребрендинг и новый логотип Вместе с новым тарифом «Твое решение» оператор «Билайн» сменил логотип и отказался от слогана «Живи на яркой стороне». Фактически, это первый ребрендинг компан
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нк взял курс на формирование экосистемы, и возникла необходимость отразить происходящие изменения в бренде. Работа велась в партнерстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при
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Интернет-провайдер «Онлайм» присоединился к бренду «Ростелеком»
яет название на «Ростелеком – Москва» и будет обновлено в соответствии с новыми стандартами; номер технической поддержки и продаж не изменится; оплата в сторонних сервисах продолжит осуществляется по бренду «Онлайм» до октября 2020 г. Далее услуги «Онлайма» можно будет оплачивать через единый бренд «Ростелеком». Прочие способы оплаты останутся без изменений.
|03.07.2019
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Ребрендинг салонов «Евросети» обойдется «Билайну» в 3 миллиарда
до 16,2 млрд руб. В то же время сервисная выручка в фиксированном сегменте упала на 11,6% до 39,3 млрд руб. Это связано с усиливающейся конкуренцией и растущим проникновением конвергентных продуктов.Ребрендинг отошедших «Вымпелкому» 4,2 тыс. салонов «Евросети» обойдется в 3 млрд рублей Показатель EBITDA «Вымпелкома» незначительно снизился до 104,3 млрд руб. Рентабельность по показателю EBI
|16.11.2016
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«Ланит» начинает ребрендинг. Видео
«Ланит-Интеграция» меняет стиль Компания «Ланит-Интеграция» провела ребрендинг, чтобы подчеркнуть свою самостоятельность в составе группы компаний «Ланит», частью которой она является. «Ланит» называет «Ланит-Интеграцию» своим «флагманским» подразделением – обо
|16.11.2016
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«Ланит» начинает ребрендинг. Видео
«Ланит-Интеграция» меняет стиль Компания «Ланит-Интеграция» провела ребрендинг, чтобы подчеркнуть свою самостоятельность в составе группы компаний «Ланит», частью которой она является. «Ланит» называет «Ланит-Интеграцию» своим «флагманским» подразделением – обо
|07.09.2016
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Zyxel провела экстравагантный ребрендинг впервые за 27 лет. Видео
Тайваньская Zyxel впервые провела ребрендинг Тайваньская компания Zyxel впервые за 27 лет своего существования провела ребре
|27.11.2015
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Lenovo и Razer представят новую линейку ко-брендовых игровых устройств
и проектирования и разработки компьютерных систем, Razer же предложит оптимизированные возможности специально для любителей компьютерных игр. Все создаваемые продукты Lenovo Y Razer Edition станут ко-брендовыми: это будут устройства и с узнаваемым стилем, присущим серии Y, и с фирменными элементами Razer, такими как настраиваемая подсветка Chroma. Продажи созданных в рамках союза Lenovo-Raz
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Снижение цен позволило рознице МТС увеличить выручку от продажи смартфонов и планшетов и превзойти динамику рынка
в России по итогам второго квартала 2015 г. составила почти 59% (рост на 10 п.п. за год). В рублях B-бренды генерируют уже 30% выручки российского рынка смартфонов — на 7 п.п. больше, чем во в
|28.04.2015
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GetTaxi провел ребрендинг и анонсировал запуск новых категорий услуг
GetTaxi, мобильный сервис заказа такси, объявил о ребрендинге. Компания сменила название Gett и анонсировала запуск новых категорий услуг, охватывающих сферу питания, красоты, услуг для дома — все необходимое в одном приложении. При этом транс
|21.04.2015
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Россияне отказались от модных смартфонов. «B-бренды» впервые захватили больше половины рынка
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|01.04.2015
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Смена фирменного стиля обойдется Epam в $20 млн
вого образа обойдется офшорному разработчику Epam Systems примерно в $20 млн. Такую сумму затрат на ребрендинг и сопутствующие маркетинговые мероприятия компании назвали CNews трое сотрудников
|27.01.2015
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Доходы Huawei Consumer Business Group за 2014 г. увеличились на 30%
казала свою успешность. Она дала синергетический эффект, способствующий повышению осведомленности о бренде и росту рыночной доли Huawei Consumer BG в целом. Бренд Huawei укрепил свое лидирующее
|05.09.2014
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VMware запускает vCloud Air Network и проводит ребрендинг сервиса vCloud Hybrid Service
100 странах. VMware vCloud Air Network была создана в результате эволюционного развития и расширения программы VMware Service Provider Program (VSPP). Одновременно с запуском сети компания объявила о ребрендинге VMware vCloud Hybrid Service, который будет носить название VMware vCloud Air. «Изменение имени подчеркивает стремление VMware предоставлять своим заказчикам разнообразные решения в
|26.08.2014
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Атака клонов: как отличить китайскую подделку от брендового смартфона
сточниками вдохновения братьев-китайцев. Но всё-таки, если вы хотите получить не только внешность, но и качество (материалов, аппаратного и программного обеспечения, русификации, сервиса и поддержки) брендового смартфона — не ведитесь на клоны. Да, они бывают и мощнее оригинала с точки зрения производительности, и при этом дешевле, но, поверьте, не в производительности счастье, и не в деньг
|20.08.2014
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«Почта России» готовит ребрендинг стоимостью десятки миллионов
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|29.01.2014
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Hosting Community проводит ребрендинг
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MarTech замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Ксенин Алекс 311 20
|Путин Владимир 2894 16
|Рудевский Антон 34 13
|Кусков Денис 219 13
|Jobs Steve - Джобс Стив 1004 12
|Сивцев Илья 96 10
|Чичваркин Евгений 162 9
|Брюквин Юрий 295 8
|Березкин Григорий 38 8
|Меламед Леонид 150 8
|Савин Сергей 94 7
|Демидов Михаил 133 7
|Touch Michael - Тач Майкл 36 7
|Приданцев Сергей 145 7
|Соловьев Сергей 69 7
|Майстренко Игорь 46 7
|Москалева Татьяна 73 7
|Эгов Кирилл 20 6
|Волож Аркадий 237 6
|Усманов Алишер 298 6
|Галактионова Инесса 62 6
|Турищева Ольга 30 6
|Герчук Михаил 87 6
|Фадеев Михаил 56 6
|McAfee John - МакАфи Джон 31 6
|Медведев Дмитрий 1639 6
|Кочетков Владислав 248 6
|Касперская Наталья 280 6
|Лебедева Ирина 22 5
|Овчинников Борис 129 5
|Лацанич Василь 105 5
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 5
|Кожевников Алексей 65 5
|Изосимов Александр 192 5
|Мылицын Роман 105 5
|Симонов Игорь 102 5
|Зайцев Павел 45 5
|Низовский Григорий 36 5
|Семенов Александр 125 5
|Тиньков Олег 46 4
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