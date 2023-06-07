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«Сбермаркет» запустил брендирование — новый формат рекламы в Retail Media

Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» запустил новый формат продвижения — брендирование. Это большой и яркий рекламный блок, который располагается на главной странице ритейлера — одной из самых посещаемых страниц в сервисе. Брендирование позволит брендам делать анонсы новых товаров и товарных категорий, подсвечивать собственные акции и предлагать покупателям креативные тематические подборки с предсобранными онлайн-корзинами. Помимо этого, магазинам предоставляется возможность продвигать товары СТМ.

Подборки с продуктами в блоке брендирования гибкие и вариативные. Некоторые из них можно приурочить к празднику и включить в них товары-соседи (товары, которые обычно клиенты покупают с искомым продуктом) одного бренда или нескольких. Например, в подборке к майским праздникам «Всё для шашлыка» могут оказаться соусы, мясо и уголь. По желанию можно дополнительно настроить таргетинг на определённых пользователей, а также добавить кнопку call-to-action, которая позволит в один клик положить все продукты из подборки в онлайн-корзину.

В будущем «Сбермаркет» планирует выпустить вторую версию брендирования, где будет ещё больше интерактивных элементов для взаимодействия с пользователями.

Сергей Юрченко, директор рекламных продуктов «Сбермаркета», сказал: «Брендирование — это новый инструмент перфоманс-маркетинга на рынке Retail Media. Тестирование инструмента показало, что при использовании брендирования можно увеличить рост конверсии рекламной кампании на десятки процентов, что значительно выше, чем результативность других форматов. Мы стараемся пробовать новые инструменты и первыми выводить их на рынок, а также постоянно улучшаем уже имеющиеся форматы».

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