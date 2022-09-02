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ИТ-компания WaveAccess завершила глобальный ребрендинг

WaveAccess, международная ИТ-компания по разработке ПО любой сложности на заказ, объявила о завершении ребрендинга. Изменения коснулись позиционирования, логотипа, слогана, корпоративных цветов и шрифтов. Об этом CNews сообщили представители WaveAccess.

Изменилась и цветовая гамма бренда: альтернативой старой корпоративной палитре стали новые оттенки зеленого и темного цветов. Новый слоган — Form the Future — призывает создавать, выстраивать, активно придавать форму будущему. Если прежний слоган — We Make IT Easy — отражал легкость в решении задач, то новый провозглашает активность, созидание, смелость и скорость. При этом после редизайна удалось сохранить индивидуальность и преемственность с прежним образом.

Потребность в ребрендинге появилась в связи с активным развитием и расширением компании. С момента основания в 2000 г. WaveAccess наращивала экспертизу и совершенствовала бизнес-процессы — вместе с компанией менялась и визуальная концепция бренда. Прошлая версия логотипа и атрибутов бренда, разработанная в 2013 г., перестала передавать суть WaveAccess, ведь за прошедшие несколько лет компания шагнула в digital-эру и осуществила экспансию по всем направлениям: открытие новых офисов по всему миру, увеличение глобальной команды до более 800 сотрудников, распределенных в 22 странах, создание собственных программных продуктов, а также наращивание технической экспертизы.

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Ребрендинг WaveAccess

«Новая стратегия позиционирования и ее визуальные составляющие дадут нам возможность подстраивать коммуникации под нашу многогранность и транслировать наши корпоративные ценности. Также новый подход к брендингу предоставит командам WaveAccess возможность кастомизировать логотип под свои задачи, отражая уникальность каждого направления и бизнес-юнита», — сказал генеральный директор WaveAccess Александр Азаров.

Партнером по проекту выступило международное агентство kidults.

«Перед нами стояла непростая задача связать сложившийся образ с обновленным позиционированием и создать гибкий брендинг, способный включать в себя и другие элементы масштабной экосистемы, включая отдельные продукты и сервисы. Стоит заметить, что ИТ-компании из B2B-сегмента часто обращаются в агентства для проведения ребрендинга, при этом довольно популярен запрос на создание образа надежного бизнес-партнера. В этом свете предельно значимой становится задача выявить особенности конкретной компании и выразить ее идентичность через сдержанный, но заметный визуальный язык», — отметил Михаил Шишкин, основатель и креативный директор kidults.

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Разработка нового брендинга WaveAccess заняла больше года. В течение этого времени проводились стратегические сессии и серии глубинных интервью с топ-менеджментом и сотрудниками, которые помогли заложить твердую основу для визуализации. В результате на смену единственному лого пришел бренд-конструктор — экосистема, на основе которой компания может самостоятельно создавать новые логотипы для продуктов, рабочих направлений, бизнес-юнитов и других структурных подразделений.

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WaveAccess — международная ИТ-компания, которая занимается разработкой программного обеспечения, кастомизированного под специфические бизнес-процессы и задачи клиентов, и создает решения любой сложности. Компания предоставляет более 35 сервисов в области веб- и мобильной разработки, Data&AI, Microsoft Dynamics 365, оптимизации и DevOps, ИТ-консалтинга и аутсорсинга, восстановления проектов, дизайна и прототипирования.

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