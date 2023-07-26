Linxdatacenter создает зонтичный бренд Linx

В рамках стратегии развития облачного бизнеса компания Linxdatacenter меняет архитектуру бренда – переходит от монобренда к зонтичному бренду. Основным брендом компании становится Linx, а Linx Datacenter и Linx Cloud – суббрендами, как равнозначные направления бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Linxdatacenter.

Linxdatacenter – провайдер сервисов в области хранения данных с собственными ЦОД уровня Tier III в Москве и Санкт-Петербурге, работающий на российском рынке с 2003 г. С 2013 г. в продуктовый портфель вошли также услуги IaaS – катастрофоустойчивая облачная платформа была развернута на базе двух дата-центров, с тех пор в облаке расположились несколько десятков крупных компаний.

Долгое время облака были дополнительными сервисами компании, не занимающими существенной доли в бизнесе, в то время как ключевой компетенцией оставались услуги дата-центра. Сегодня рынок облачных услуг в России получил мощный импульс, а cloud-сервисы компании выделены в отдельное стратегическое направление бизнеса. В связи с этим назрела необходимость изменения бренда компании.

«Ключевая компетенция datacenter, заключенная в названии, препятствует восприятию компании как облачного провайдера и поставщика комплексных ИТ-услуг. Наряду с услугами ЦОД, компания развивает направления IaaS и PaaS, а также услуги по созданию частных облаков и гибридной облачной инфраструктуры. Планируется, что Cloud займет долю около 50% в бизнесе компании к 2025 г. Для поддержки планов развития компании нужен новый масштабируемый бренд», - сказала Елена Духовная, директор по маркетингу и PR компании Linx.

Linx – главный бренд, позиционируется как провайдер комплексных услуг в области ИТ-инфраструктуры, облаков, безопасности и ЦОД. В связи с ребрендингом, провайдер уже перенес свой web-сайт на новый домен linx.ru.

Linx Datacenter становится суббрендом, под которым продолжит функционировать и развиваться сеть коммерческих дата-центров компании в двух столицах и регионах России.

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Linx Cloud позиционируется как кастомизируемое облако, на базе которого провайдер предоставляет услуги IaaS и PaaS, частного облака, а также помогает заказчикам создавать гибридную облачную инфраструктуру под специфические требования крупных клиентов, интегрировать ее с on-premise инфраструктурой заказчиков.

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Linxdatacenter – провайдер ИТ-решений для бизнеса. Linxdatacenter владеет дата-центрами уровня TIER III в Москве и Санкт-Петербурге. Портфолио компании включает услуги по размещению оборудования в дата-центрах (colocation), облачные сервисы на базе собственной платформы LinxCloud и решения в сфере информационной безопасности, а также защищенный доступ к глобальным облачным платформам. Linxdatacenter является сертифицированным поставщиком инфраструктурных решений и юридической поддержки в области обработки персональных данных (152-ФЗ). Дата-центры компании имеют сертификацию ISO 22301, ISO 27001, ISO 9001 и PСI DSS, и соответствуют стандарту Management & Operations Stamp of Approval (Uptime Institute).