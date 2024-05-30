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«Обит» провела ребрендинг со ставкой на ИТ-направление

Компания «Обит» поменяла логотип и слоган, обновила фирменный стиль и корпоративный сайт. Согласно новому позиционированию «Обит» – уже не классический телеком-оператор, а «Оператор ИТ-решений», – «надежный, гибкий и безопасный поставщик цифровых решений и сервисов с глубокой телеком-экспертизой».

В новом слогане компании отражен ключевой посыл изменений. «Делаем сложное простым» означает готовность принять любой, даже самый сложный запрос в области цифровизации бизнеса. Центр компетенций «Обит» помогает сделать процесс реализации ИТ-проектов более ясным, прозрачным, понятным – и, следовательно, простым, – за счет сервиса, набора эффективных инструментов и человечного подхода к каждому клиенту. «Оператор ИТ-решений» – новый дескриптор, в котором сохранилось позиционирование оператора связи и подсвечен ИТ-вектор, образуя синтез двух профилей компетенций «Обит».

Цветовая палитра дополнилась сине-зеленым, коричневым и светло-розовым, – цвета транслируют открытость к новому и гибкость в сочетании с заботой, стабильностью и социальной ответственностью. При этом был сохранен родной оранжевый цвет «Обит» как символ преемственности уже сложившегося качества услуг на рынке. Бренд стал более ярким и технологичным, полностью соответствуя смыслам, заложенным в позиционировании «Оператора ИТ-решений».

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Ребрендинг затронул не только визуальный образ компании, но подсветил изменения в организационной структуре, в первую очередь выделение ИТ-блока и RnD-направления, закрепил новый расширенный портфель услуг и качественную модернизацию внутренних процессов. По словам генерального директора «Обит» Андрея Гука, эти изменения были проведены для того, чтобы соответствовать новым условиям рынка и потребностям бизнеса.

Андрей Гук, генеральный директор «Обит», сказал: «Более 20 лет нас знают как надежного телеком-оператора, теперь «Обит» – оператор ИТ-решений. С помощью ребрендинга мы хотим показать нашим клиентам, партнерам и потенциальным заказчикам, что мы трансформировались, внутренне и внешне, усилили собственные технологические компетенции и готовы предоставлять комплексную ИТ- и телекоммуникационную услугу, а также доступную экосистему для ее получения в режиме единого окна».

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