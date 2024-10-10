Рекламодатели «Директа» первыми на рынке смогут оптимизировать показы медийной рекламы на рост брендовых метрик

Рекламодателям стала доступна новая умная стратегия — «Рост брендовых метрик». Рекламные технологии покажут рекламу в первую очередь тем, у кого с большей вероятностью изменится восприятие бренда благодаря контакту с медийной рекламой: повысится знание о компании, запоминаемость рекламы и намерение совершить покупку. Теперь медийные стратегии «Яндекса» позволяют решать задачи на всех уровнях воронки — от формирования знания до роста целевых действий. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Осведомленность о бренде — один из ключевых факторов, влияющих на решение о приобретении товара или услуги: по данным «Яндекса», 68% пользователей, у которых есть любимый магазин, регулярно совершают покупки именно в нем. Эксперименты показали, что с новой стратегией «Рост брендовых метрик» показатель Brand Awareness (знание о бренде) увеличивается в среднем на 55%, а Purchase Intent (намерение совершить покупку) — в 5,6 раз по сравнению со стратегией «Максимум показов по минимальной цене».

Оценить, как медийная кампания повлияла на брендовые метрики, можно с помощью обновленного исследования Brand Lift. В нем появились новые показатели «Uplift-охват» и «Стоимость uplift одного пользователя», которые позволят проанализировать абсолютный объем и стоимость привлечения пользователей, показавших положительную динамику по метрикам исследования.

«В условиях конкуренции за внимание и лояльность потребителя медийная реклама является неотъемлемым инструментом маркетолога. Согласно нашим данным, бизнесы получают рост дохода на 46% от пользователей, которые видели медийную рекламу. Новая стратегия «Рост брендовых метрик» поможет рекламодателям увеличить влияние рекламы на брендовые метрики и усилить эффект от медийных инвестиций», — сказала руководитель медийных проектов Елизавета Смирнова.

Стратегия «Рост брендовых метрик» доступна для медийных кампаний с оплатой по аукционной модели и для всех форматов: баннеров, видеобаннеров и видеорекламы. Для подключения стратегии в рекламной кампании нужно запустить исследование Brand Lift — его данные будут использоваться для обучения алгоритмов.