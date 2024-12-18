Сервис для профессионалов туриндустрии «Островок В2В» провел ребрендинг

Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для туристических агентств «Островок В2В» представил новую айдентику. Бренд изменил название и логотип, а также полностью обновил цветовую палитру. «Островок В2В» завершает серию ребрендингов, которую проводила в 2024 г. группа компаний «Островок»: в апреле 2024 г. представил новый стиль сервис для самостоятельных путешественников «Островок», в октябре 2024 г. была обновлена платформа для организации деловых поездок «Островок Командировки». Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

В ходе ребрендинга «Островок В2В» перешел на кириллическое написание. Название материнского бренда вышло вперед приставки В2В, привычной партнерам компании. В логотип добавился восклицательный знак.

Островок Сервис для профессионалов туриндустрии «Островок В2В» провел ребрендинг

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок»: «Серия ребрендингов, которую мы провели в этом году, должна укрепить позиционирование компании и усилить восприятие брендов как взаимосвязанных сервисов, входящих в единую группу. В 2024 г. «Островок В2В» прошел важный рубеж – ровно 10 лет мы строим технологичные онлайн-инструменты для профессионалов туристической индустрии и помогаем агентствами и туроператорам развивать их бизнес. Несмотря на то, что визуально платформа полностью преобразилась, она осталась такой же удобной и понятной, какой ее полюбили наши партнеры».

В основе ребрендинга сервиса «Островок В2В» лежит общий для компании концепт «О! Моментов». Так в «Островке» называют позитивные эмоции, которые люди испытывают от долгожданного отдыха и планирования поездки. В компании уверены, что испытывать «О! Моменты» могут и профессионалы индустрии туризма, оформляя путешествия для клиентов с онлайн-платформой «Островок В2В».

«Работа в тревел-сфере – это не изнуряющая рутина. С помощью правильных инструментов она становится легче и эффективнее. Профессионал, любящий свое дело, может испытывать «О! Моменты» каждый день: когда получается быстро и эффективно подобрать отель под требования клиента, найти нестандартное решение и спланировать для него поездку мечты. «Островок В2В» поддерживает на всех этапах, предоставляя полный спектр туристических услуг, широкий выбор отелей под любой запрос, простые и понятные инструменты и качественную поддержку», – сказала Дарья Кочеткова.

Палитра бренда также претерпела изменения: на смену спокойному светло-желтому пришли яркие фиолетовый и черный, а также их оттенки. Основной цвет бренда – фиолетовый.

Сергей Денисов, директор по бренд-маркетингу: «Новая бренд-архитектура группы компаний «Островок» была основана на саб-брендинге, поэтому каждый из продуктов получил свое уникальное позиционирование и визуальную айдентику. При выборе цвета был проведен анализ спектра решений в категории – хотелось выделяться и не быть как все. Поскольку «Островок В2В» ориентирован на эффективность, основными цветами стали энергичные и нестандартные для категории оттенки. Вместе эти два цвета – фиолетовый и черный – создают необходимый баланс уверенности и заряженности».

«Нам было важно подчеркнуть связь бренда «Островок В2В» с материнской компанией и при этом дать ему отличительные элементы. Например, в визуальных коммуникациях мы использовали общий для всех брендов «Островка» элемент айдентики – паттерны, состоящие из многократного повторения буквы «О», и крупную «О» как часть фотостиля. К этому графическому приему мы добавили объемные иконки в фирменных цветах «Островок В2В» и новые текстуры. Это сочетание создает четкую ассоциацию бренда с современным диджитал-сервисом. В поддержку обновленного бренда мы запустили медийную рекламу, а также рекламную кампанию на профильных диджитал-ресурсах и в соцсетях», – сказала Вероника Китаева, старший бренд-маркетинг менеджер «Островок В2В».

Сайт и мобильное приложение сервиса уже обновили визуальный стиль.