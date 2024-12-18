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Кочеткова Дарья



18.12.2024 Сервис для профессионалов туриндустрии «Островок В2В» провел ребрендинг 1
11.12.2024 «Островок» запустил функцию предзаказа питания в апартаментах 1
05.09.2024 Сервис B2B.Ostrovok.ru запустил онлайн-продажу ж/д билетов 1
04.06.2024 «Островок» запустил мобильное приложение для отельеров 1
17.04.2024 «Островок» начинает работу с частными собственниками недвижимости 1
02.04.2024 Сервис «Островок» провел ребрендинг 1
14.02.2024 Ostrovok.ru запустил программу лояльности для гуру путешествий 1
14.03.2023 Ostrovok.ru начал работу с самозанятыми владельцами объектов размещения 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Кочеткова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

Островок.ру - Ostrovok.ru 84 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1151 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 2
Бронирование - Booking 576 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5031 2
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1222 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 714 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 635 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Островок.ру - B2B.Ostrovok - Сервис онлайн-бронирования отелей 7 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 1
Apple - App Store 2890 1
Apple iOS 7809 1
Google Android 13994 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Актемирова Арина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 6
Казахстан - Республика 5526 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Таджикистан - Республика 859 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 1
Монголия 347 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 8
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2581 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7597 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166197.
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