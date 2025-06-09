Отпуск в 2025 году: сколько дней и денег необходимо россиянам для отдыха

Большинство россиян не успевают полноценно отдохнуть: 44% хотели бы иметь больше отпускных дней. Такие данные показал совместный опрос российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок». Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Исследование показало, что большинство сотрудников (63%) получают стандартные 28 календарных дней отпуска в год. У каждого четвертого (25%) отпуск превышает этот срок, а 12% опрошенных отдыхают меньше положенного.

Несмотря на высокую долю респондентов, недовольных количеством дней для отдыха, больше половины (53%) удовлетворены продолжительностью своего отпуска, а 3%, наоборот, полагают, что отдыхают слишком долго.

В разрезе профессий также наблюдаются интересные тенденции. Так, в сфере маркетинга, рекламы и PR 75% сотрудников хотели бы увеличить продолжительность отдыха. В ИТ этот показатель составляет 53%, в общепите и туризме – 40%. О схожей проблеме также заявили представители медицины и фармацевтики (50%), строительства и недвижимости (49%), а также ритейла (48%). При этом в большинстве этих отраслей отпуск формально составляет стандартные 28 календарных дней.

В то же время есть и профессиональные группы, которые значительно реже испытывают нехватку отдыха. Например, только 26% юристов, 30% работников сферы безопасности и 35% специалистов в образовании считают свой отпуск недостаточным – это самые низкие показатели среди всех сфер.

Недовольство вызывает и размер отпускных выплат: 70% опрошенных считают их недостаточными. Чаще всего об этом говорят работники из сферы автобизнеса (78%), продаж (77%), туризма и общепита (74%), а также ритейла (73%) и медицины (72%). Напротив, лучше всех оценивают свои отпускные менеджеры среднего и высшего звена (45%), кадры из добывающего сектора (39%) и ИТ-специалисты (37%).

В то же время, как показали результаты опроса, не все россияне используют отведенные им дни отдыха. У 25% респондентов накопилось более 28 неиспользованных отпускных дней, у 39% – от 14 до 28 дней, у 16% – от 7 до 14 дней. Лишь 7% сообщили, что у них осталось менее недели отдыха. Около 13% участников затруднились ответить на вопрос.

В рамках опроса эксперты также узнали, испытывают ли россияне трудности при планировании отпуска. Оказалось, что 41% участников не сталкиваются с ограничениями. Те опрошенные, у кого случались сложности, чаще всего упоминали невозможность уйти в отпуск одновременно с коллегами (39% респондентов). Каждому четвертому (27%) бывало трудно найти себе замену, чтобы оставить работу на время отсутствия.

«Мы видим, что интерес к летним поездкам в этом году остается стабильно высоким, при этом прослеживается интересная тенденция – растет доля коротких путешествий на две-три ночи. Если прошлым летом на такие поездки приходилось 57% бронирований, то в этом – уже 63%. Все больше туристов выбирают для себя новый ритм путешествий – они устраивают мини-отпуска или останавливаются на выходные дни в отелях родных городов. Такие поездки помогают сменить обстановку и перезагрузиться, при этом не нужно ехать далеко, тратить время на логистику и брать длительный отпуск», – сказала Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса «Островок».

«Наше исследование подтверждает: отпуск критически важен для поддержания продуктивности и удовлетворенности сотрудников своим местом работы. Проблемы с организацией отдыха, нехваткой времени или недостаточными отпускными выплатами сейчас актуальны для многих профессий. Работодателям важно учитывать эти факторы для повышения лояльности сотрудников и предотвращения выгорания, особенно в сферах с высокой нагрузкой – медицине, продажах и ритейле», – сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.