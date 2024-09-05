Сервис B2B.Ostrovok.ru запустил онлайн-продажу ж/д билетов

Сервис онлайн-бронирования отелей, авиабилетов и трансферов для туристических агентств B2B.Ostrovok.ru объявил о запуске нового продукта – теперь пользователи платформы смогут приобретать железнодорожные билеты наряду с другими услугами. Новый функционал позволит турагентам бронировать все составляющие поездки в единой системе. Об этом CNews сообщили представители Ostrovok.ru.

Бронирование ж/д билетов доступно по всем направлениям России, а также в странах СНГ: Абхазии, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Монголии, Таджикистане и Узбекистане. Новый функционал уже доступен всем зарегистрированным пользователям.

«Мы уверены, что новый продукт будет очень востребован у турагентов – ранее возможность бронировать билеты была доступна только по запросу в службу поддержки, теперь же агенты смогут подбирать удобные билеты самостоятельно, что качественно улучшит их пользовательский опыт. Туриндустрия наблюдает устойчивый рост объема железнодорожных перевозок – этот вид транспорта остается надежным и доступным способом передвижения, особенно на фоне подорожания авиаперевозок и ограничения полетов в южные регионы страны», – сказала Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок».

Для удобства выбора ж/д билетов предусмотрена система фильтров: пользователи могут найти подходящий вариант по типу поезда и вагона, стоимости, времени отправления и прибытия, продолжительности поездки. Можно приобрести билеты в одну сторону или туда-обратно.

В одном заказе турагенты могут забронировать до девяти билетов, что позволяет максимально гибко организовать поездку для группы туристов. Кроме того, при бронировании пользователи могут указать данные карты в программе лояльности перевозчика «РЖД Бонус» для каждого пассажира, чтобы получить баллы за поездку.

Оплатить бронирования можно с помощью карты и из кредитного лимита. Возврат билетов также доступен онлайн.