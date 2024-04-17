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«Островок» начинает работу с частными собственниками недвижимости

Сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» анонсировал старт работы с физическими лицами, владеющими недвижимостью: теперь собственники квартир и домов смогут размещать свои предложения на крупнейшей в России площадке для бронирования размещения. Ранее «Островок» уже сотрудничал с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и самозанятыми. С подключением частных собственников сервис планирует обеспечить лучшее покрытие, особенно в популярных и отдаленных регионах страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Островок».

По оценкам сервиса, база объектов размещения может пополниться сотней тысяч квартир и домов в течение полугода.

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний «Островок»: «По нашим данным, в последние годы неотельные типы размещения переживают значительный рост спроса: в 2023 г. до трети всех бронирований приходилось на квартиры и дома. Мы связываем такой рост с сохраняющимся дефицитом гостиничного номерного фонда – несмотря на строительство новых объектов, покрыть весь туристический спрос текущими мощностями довольно сложно, особенно в популярных дестинациях и в период высокого туристического спроса. В некоторых регионах, располагающих небольшим количеством классифицированных отелей, это практически единственный доступный формат размещения. Мы ожидаем, что эффект от работы с физическими лицами пользователи нашего сервиса почувствуют уже этим летом».

После регистрации объект размещения появится сразу на нескольких площадках: сервисе для самостоятельных путешественников «Островок», а также платформе для профессионалов индустрии – агентов и операторов – B2B.Ostrovok. Ежемесячно эти сайты посещают более 20 млн пользователей.

Чтобы начать сдавать квартиру или дом на «Островке», владельцу необходимо пройти регистрацию в экстранете сервиса, подтвердить личность, внести данные об объекте и пройти видео верификацию. Стандартная комиссия с бронирования составит 15%. Перечисление средств от «Островка» будет осуществляться на банковскую карту владельца.

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Безопасность

При регистрации владельцы объектов смогут выбрать подходящую модель сотрудничества, предполагающую оплату бронирования через сервис, оплату при заселении, или гибридную модель, сочетающую в себе оба варианта. В личном кабинете владельцы могут самостоятельно устанавливать тарифы на размещение, регулировать правила отмены бронирования и участвовать в маркетинговых программах сервиса.

***

«Островок» – сервис онлайн-бронирования размещения для самостоятельных путешественников. Компания предоставляет клиентам более 2,5 млн вариантов в гостиницах, хостелах, апартаментах, квартирах от прямых поставщиков и крупных партнеров. Ежемесячная посещаемость сайта превышает 20 млн. Количество мобильных установок приложения превысило 6,6 млн.

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