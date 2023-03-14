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Ostrovok.ru начал работу с самозанятыми владельцами объектов размещения

Сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru объявил о начале работы с самозанятыми владельцами объектов размещения – ранее сервис работал только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, теперь собственники квартир и домов смогут размещаться на площадке для бронирования и привлекать туристов. Сервис рассчитывает пополнить свою базу инвентаря сотнями тысяч объектов к началу летнего сезона.

Зарегистрированный объект появится сразу на трех площадках: на сервисе для самостоятельных путешественников Ostrovok.ru, на платформе для туристических агентов B2B.Ostrovok, в системе для бронирования корпоративных поездок «Ostrovok.ru командировки», а также на сайтах партнеров (авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», «Тинькофф» и других). Ежемесячная посещаемость собственных площадок группы Ostrovok превышает 20 млн.

Арина Актемирова, руководитель отдела по работе с прямым инвентарем Ostrovok.ru, сказала: «Исторически мы были более ориентированы на работу с крупными и средними отелями, однако за последний год к нам подключилось большое количество малых объектов – в этом сегменте владельцы зачастую предпочитают оформлять свой бизнес как самозанятость и пользоваться преимуществами специального налогового режима. Работа с ними позволит нам лучше удовлетворять спрос туристов на отдаленные уголки страны, которые не имеют достаточного количества отелей, апартаментов или хостелов. Для самозанятых работа с нами даст возможность выйти на крупнейшую площадку в России с многомиллионной аудиторией и значительно повысить продажи, что особенно важно в условиях турбулентного рынка».

Дарья Кочеткова, управляющий директор группы компаний Ostrovok, отметила: «Ostrovok.ru – единственная платформа в России, технологии которой позволяют консолидировать на своей площадке отельное предложение от более чем 170 крупнейших международных и российских поставщиков и собственный прямой инвентарь, насчитывающий свыше 65 тыс. объектов, подключенных через экстранет. Такая модель позволяет нам предлагать более 1,8 млн вариантов и покрывать 220 стран и территорий – это одно из крупнейших отельных предложений в мире. Однако мы хотим пойти дальше и построить платформу, на которой смогут эффективно продаваться любые типы размещения, поэтому запуск работы с самозанятыми – следующий шаг в этом направлении. Туристы нуждаются в едином окне, где можно легко найти и забронировать как пятизвездочный отель на морском курорте, так и загородный дом за чертой мегаполиса или комфортную квартиру в любом населенном пункте, и мы намерены закрыть эту потребность».

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Цифровизация

Для работы с Ostrovok.ru самозанятый должен пройти стандартную процедуру регистрации в экстранете, подтвердить личность и правовой статус объекта размещения. Стандартная комиссия с бронирования для самозанятых составит 19%. При регистрации владельцы объектов смогут выбрать предпочтительную модель сотрудничества, предполагающую оплату бронирования через сервис, оплату при заселении, или наиболее удобную гибридную модель, сочетающую в себе оба варианта. Взаиморасчеты с самозанятыми производятся с помощью платёжного сервиса «Юkassa», средства зачисляются на банковскую карту владельца.

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