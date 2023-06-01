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«Яндекс лавка проведет ребрендинг: сервис обновит логотип, приложение и увеличит долю уникального ассортимента до половины

С 1 июня «Яндекс лавка» начинает ребрендинг. Об этом CNews сообщил представитель сервиса.

«Лавка» обновит логотип и приложение, увеличит долю уникального ассортимента до 50%, а также масштабирует сеть темных кухонь и даркмоллов (большие дарксторы). Это позволит сервису отстроиться от других ритейлеров на рынке и закрывать больше потребностей покупателя. «Лавка» также планирует усилить удержание текущей аудитории и выйти на более широкую.

Для покупателей «Лавка» станет магазином, в котором наряду с базовым ассортиментом будет высокая доля уникального. Около половины всех товаров из ассортимента сервиса можно будет купить только там. Сервис планирует увеличить долю уникальных товаров за счет эксклюзивных контрактов с небольшими локальными поставщиками и расширения категории готовой еды – как собственного производства, так и от ресторанов-поставщиков. Кроме того, сервис масштабирует сеть собственных темных кухонь на дарксторах. На таких кухнях повара «Лавки» готовят еду из-под ножа, и ее можно заказать вместе с продуктами. За последний год количество темных кухонь в Москве выросло с 10 до 32, а скоро они появятся и в Санкт-Петербурге.

Лавка также обновит визуальный стиль и позиционирование. Свое предназначение сервис видит в доставке поводов влюбляться в жизнь каждый день и в заботе о покупателях. Эти идеи найдут отражение в логотипе — на нём появится символ сердца — и станут основой для всех коммуникаций, в том числе для рекламных кампаний, контента для соцсетей и приложения. Слоганом первой рекламной кампании станет фраза «Вот это жизнь», которая будет дополнять каждый креатив. В дальнейшем сервис планирует и дальше экспериментировать с форматами и коммуникациями в рамках обновленной бренд-платформы.

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Бизнес

Что касается приложения, «Лавка» планирует добавить в него больше рекомендаций для покупателей и возможностей для персонализации покупок, чтобы было проще находить всё нужное на сервисе. Для этого «Лавка» использует искусственный интеллект и машинное обучение. Сервис уже проводит эксперименты с персонализированным отображением товаров для покупателей, исходя из их предпочтений.

Обновление и ребрендинг «Лавки» — часть стратегии «Яндекса» по укреплению его позиций на рынке быстрой доставки. У «Яндекса» уже есть несколько сервисов, которые работают в этой сфере. Каждый из них занимает свою нишу на рынке и ориентируется на конкретную аудиторию. Ранее «Яндекс» анонсировал запуск в Москве и Санкт-Петербурге бренда «Маркет 15», рассчитанного на массового покупателя. «Яндекс» также обновит бренд Delivery Club, который сфокусируется на доставке непродовольственных товаров.

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