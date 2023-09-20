Брендированная витрина «Сделано в Москве» откроется на «Яндекс маркете»

Программа «Сделано в Москве» продолжает открывать собственные брендированные разделы на крупнейших маркетплейсах: новый появился «Яндекс маркете».

«Работа с маркетплейсами является для нас приоритетным направлением. Здесь представлены более 2,2 тыс. наших участников. В качестве меры поддержки мы создаем брендированные разделы и даем компаниям бесплатное размещение на них. Кроме того, с помощью рекламных инструментов мы увеличиваем их продажи. Так, за время работы на Ozon, Wildberries и «Мегамаркет» бренды только с помощью нашей витрины получили дополнительную прибыль в 30 млн руб.», — сказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

На «Яндекс маркете» товары брендов-участников «Сделано в Москве» будут выделены специальными электронными шильдиками – всего их получат более 1 млн товаров от 1,4 тыс. участников программы. С помощью кнопки «Сделано в Москве» пользователь попадет в специальный раздел, где представлены: товары для дома, детские товары, одежда, спортивные товары и косметика. Также в разделе можно узнать больше информации о брендах, например историю их возникновения.

Еще одно нововведение - специальный промокод, с помощью которого можно получить скидку до 10%. Он будет отображаться на карточке товара. Его нужно будет ввести во время оплаты в специальное поле.

Программа правительства Москвы по поддержке локальных брендов «Сделано в Москве» стартовала в сентябре 2022 г. На данный момент в программе принимают участие более 3,2 тыс. московских производителей, для которых разработан целый комплекс разнообразных мер поддержки. Он касается продвижения в онлайн, участия в мероприятиях офлайн, создание фото- и видеоконтента, а также размещения на брендированных витринах на маркетплейсах.

Как снизить риски «долгой» разработки для своей компании Разработка ПО

***

«Яндекс маркет» — сервис для покупок, на котором доступно 53,2 млн товаров. Он помогает заказать все нужное: от смартфона новой модели до детского конструктора. На сервисе продают товары примерно 61,8 тысячи магазинов-партнеров. Маркетплейс может взять на себя обработку, доставку заказов и общение с покупателями. Купить товары на «Маркете» можно на его сайте и в приложении для Android или iOS, а еще в приложении «Яндекс Go» — в разделе «Маркет».