Индексная книга (каталог) CNews*
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UC Merced University of California, Merced Калифорнийский университет в Мерседе
СОБЫТИЯ
|20.10.2026
|Anthropic использовала подход «Яндекса» для исследования безопасности ИИ 1
|18.11.2009
|IBM: Компьютеры станут умнее человека к 2019 г. 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
UC Merced и организации, системы, технологии, персоны:
|IBM Almaden Research Center 25 1
|Anthropic 235 1
|Hugging Face 90 1
|Yandex - Яндекс 9418 1
|IBM - International Business Machines Corp 9721 1
|U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
|IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 77 1
|NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 80 1
|Google DeepMind - Gemma 15 1
|Google Android TV 391 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55154 2
|США - Калифорния - Беркли 287 1
|Франция - Иль-де-Франс - Париж 1091 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19429 1
|США - Калифорния 4846 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.