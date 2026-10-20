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Индексная книга (каталог) CNews*
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UC Merced University of California, Merced Калифорнийский университет в Мерседе

СОБЫТИЯ


20.10.2026 Anthropic использовала подход «Яндекса» для исследования безопасности ИИ 1
18.11.2009 IBM: Компьютеры станут умнее человека к 2019 г. 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

UC Merced и организации, системы, технологии, персоны:

IBM Almaden Research Center 25 1
Anthropic 235 1
Hugging Face 90 1
Yandex - Яндекс 9418 1
IBM - International Business Machines Corp 9721 1
Верный - торговая сеть 329 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5151 2
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 176 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8928 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 659 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 661 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1137 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14917 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22856 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1126 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1615 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1539 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24167 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1860 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7995 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10524 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28643 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8817 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34063 1
IBM System - IBM Blue Gene - IBM BGW - IBM eServer Blue Gene Solution - суперкомпьютер 77 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 80 1
Google DeepMind - Gemma 15 1
Google Android TV 391 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55154 2
США - Калифорния - Беркли 287 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1091 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19429 1
США - Калифорния 4846 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4771 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5873 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11538 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 650 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 264 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 90 1
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 59 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1551 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 528 1
NeurIPS 14 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480445, в очереди разбора - 724399.
Создано именных указателей - 202958.
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