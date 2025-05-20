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Сучков Владимир
УПОМИНАНИЯ
Сучков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 1
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5565 1
|Иванов Александр 103 2
|Таврин Иван 117 2
|Фадеев Андрей 30 2
|Бухман Дмитрий 18 2
|Герцовский Борис 21 2
|Пискунов Владимир 14 2
|Шилина Мила 8 2
|Корнеев Эдуард 2 2
|Ястребов Николай 3 2
|Чирский Андрей 2 2
|Рейнхольд Антон 2 2
|Кравец Антон 1 1
|Кондратьев Георгий 2 1
|Данилова Елена 13 1
|Наумов Евгений 38 1
|Кострикова Татьяна 2 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Морозов Андрей 48 1
|Бухманы (братья) 6 1
|Филимончук Павел 2 1
|Филиппов Дмитрий 8 1
|Железняк Дмитрий 1 1
|Подвойский Александр 2 1
|Барашихин Алексей 2 1
|Кравев Антон 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
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