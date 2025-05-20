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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174863
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Сучков Владимир


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 «АНТ-ЦС» провела технологический аудит завода «Экобиотех» 1
18.10.2023 Создатели отечественного разработчика мобильных игр после ухода из России могут получить полмиллиарда долларов 1
19.10.2022 Созданный россиянами разработчик увез сотрудников из страны в надежде вернуться на Nasdaq и продать акции 1
28.11.2014 «Тамак» внедрил «Windows 8 Профессиональную» 1
25.02.2014 ПК, смартфон, компьютерный парк: каждому — своя ОС 1
25.02.2014 Миграция на новые версии Windows: фокус на приложения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сучков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24836 3
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 2
МегаФон 9236 2
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 2
Nexters Global - Gracevale 4 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5023 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 223 1
АйТи 1380 1
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 1
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 1
Merlion iRU - Деловой офис 317 1
Playrix Holding 32 1
RJ Games 5 1
Royal Ark 5 1
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games 4 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2739 2
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 2
Mubadala Investment - Mubadala Capital - Mubadala Development 32 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Everix Investments 14 1
VPE Capital 11 1
Kismet Sponsor 17 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1022 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5565 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25964 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16343 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9531 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28873 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5319 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12983 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14611 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7315 2
Дистанционное управление - Удалённое управление 1158 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9369 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24751 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7644 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14011 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4962 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6128 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14085 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17362 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7527 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7985 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2151 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2221 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 1
Стандартизация - Standardization 2170 1
Управляемость - Manageability 1769 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13706 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2295 1
Microsoft Windows 7 1984 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 3
Microsoft Windows 15892 3
Microsoft Windows XP 2409 3
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 296 3
Microsoft Edge - браузер 2001 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Google Android 14241 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1372 1
Adobe Photoshop 769 1
Microsoft DirectX 708 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4678 1
Autodesk AutoCAD 346 1
Microsoft Windows BitLocker 937 1
Microsoft Office 2013 63 1
Playrix - Hero Wars 14 1
Nexters Global - Gracevale - Cubic Games - Pixel Gun 3D 4 1
Иванов Александр 103 2
Таврин Иван 117 2
Фадеев Андрей 30 2
Бухман Дмитрий 18 2
Герцовский Борис 21 2
Пискунов Владимир 14 2
Шилина Мила 8 2
Корнеев Эдуард 2 2
Ястребов Николай 3 2
Чирский Андрей 2 2
Рейнхольд Антон 2 2
Кравец Антон 1 1
Кондратьев Георгий 2 1
Данилова Елена 13 1
Наумов Евгений 38 1
Кострикова Татьяна 2 1
Родионов Дмитрий 26 1
Тикуркин Максим 38 1
Морозов Андрей 48 1
Бухманы (братья) 6 1
Филимончук Павел 2 1
Филиппов Дмитрий 8 1
Железняк Дмитрий 1 1
Подвойский Александр 2 1
Барашихин Алексей 2 1
Кравев Антон 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 4
Армения - Республика 2320 2
Казахстан - Республика 5636 2
Беларусь - Белоруссия 5818 1
Испания - Королевство 3735 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 3998 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1078 1
Украина 7661 1
Европа 24370 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3077 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 1
Кипр - Республика 569 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4535 2
Информатика - computer science - informatique 1092 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6281 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 700 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6397 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1999 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3601 1
Палеонтология - Paleontology - Палеобиология - Paleobiology 82 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7631 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4767 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3232 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2520 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 564 1
Safe Harbor - Правило безопасной гавани - юридический принцип 15 1
Gartner - Гартнер 3571 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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