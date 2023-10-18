Создатели отечественного разработчика мобильных игр после ухода из России могут получить полмиллиарда долларов
Акционеры и топ-менеджеры разработчика мобильных игр Gdev (бывший Nexters) получили возможность продать принадлежащие им акции. Рыночная цена всех пакетов акций, которые могут быть проданы, составляет $508 млн.
Совладельцы и топ-менеджеры Gdev смогут продать свои акции
Разработчик мобильных игр Gdev (бывший Nexters) опубликовал проспект размещения ценных бумаг. Документ размещен на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) и относится к возможной продаже акций компании ее основателями и топ-менеджерами принадлежащих им акций.
Всего может быть продано до 89% от общего числа акций компании. В том числе полностью продать принадлежащие им пакеты акций смогут основатели компании Андрей Фадеев и Борис Герцовский и оффшор Everix Investments, представляющий интересы братьев Игоря и Дмитрия Бухманов. Они же являются основателями другого разработчика мобильных игр - Plyarix.
В ходе сделки по слиянию Nexters со SPAC-компанией Kismet Acquisition One, состоявшейся в 2021 г., Фадееву, Герцовскому и Evetix Investments была предоставлена возможность в течение трех лет с момента завершения сделки получить двумя равными траншами до 10% акций компании.
Первый транш будет выплачен после того, как в течение 20 из 30 дней курс акций компании будет составлять не менее $13,5. Второй транш будет выплачен, когда курс акций будет составлять не менее $17.
Данные пакеты акций тоже могут быть проданы. Таким образом, сейчас Герцовский и Фадеев владеют по 20,2% акций, Everix Investments - 30.7% акций. Но всего Герцовский и Фадеев смогут продать до 22,22% каждый, Everix Investments - до 41,55% акций.
Сколько заработают акционеры и топ-менеджеры Gdev
В мае 2023 г. акции Gdev торговались в районе $8 за одну ценную бумагу. Затем началось снижение котировок. К сентябрю акции подешевели до $4. В настоящий момент одна акций Gdev стоит $2,9.
Исходя из этого, рыночная стоимость пакетов акций, которые собираются продать Фадеев и Герцовский, составляет $128 млн. Рыночная стоимость пакета акций, который собирается продать Everix Investments, составляет $240 млн. Рыночная цена всех пакетов акций, которые могут быть проданы, составляет $508 млн.
|Акционер
|Количеcтво имеющихся акций
|Рыночная цена имеющегося пакета акций, $
|Размер пакета акций, %
|Сколько планируется продать акций
|Рыночная цена планируемого к продаже пакета акций, $
|Размер планируемого к продаже пакета акций, %
|Сколько акций останется
|Рычноная цена пакета акций, который останется после продажи, S
|Размер пакета акций, который останется, %
|Everix Investments
|74 401 400
|215 764 060
|37,7
|82 828 126
|240 201 565
|41,55
|н/д
|н/д
|н/д
|Андрей Фадеев
|39 790 076
|115 391 220,4
|20,2
|44 296 712
|128 460 465
|22,22
|н/д
|н/д
|н/д
|Борис Герцовский
|39 790 076
|115 391 220,4
|20,2
|44 296 712
|128 460 465
|22,22
|н/д
|н/д
|н/д
|Kismet Sponsor (Иван Таврин)
|17 360 104
|50 344 302
|8,8
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|Андрей Чирский
|6 180 452
|17 923 310,8
|3,1
|700 000
|2 030 000
|0,35
|6 180 452
|17 923 310,8
|3,1
|Антон Рейнхолд
|3 752 417
|10 882 009,3
|1,9
|400 000
|1 160 000
|0,2
|3 752 417
|10 882 009,3
|1,88
|Александр Иванов
|3 713 197
|10 768 271,3
|1,9
|400 000
|1 160 000
|0,2
|3 713 197
|10 768 271,3
|1,86
|Георгий Кондратьев
|1 765 843
|5 120 944,7
|0,9
|200 000
|580 000
|0,1
|1 758 843
|5 129 644,7
|0,887
|Татьяна Кострикова
|1 765 843
|5 120 944,7
|0,9
|200 000
|580 000
|0,1
|1 765 843
|5 120 944,7
|0,886
|Nidelor (Антон Кравец)
|1 765 843
|5 120 944,7
|0,9
|200 000
|580 000
|0,1
|1 765 843
|5 120 944,7
|0,886
|Владимир Сучков
|1 765 843
|5 120 944,7
|0,9
|200 000
|580 000
|0,1
|1 765 843
|5 120 944,7
|0,886
|Николай Ястребов
|1 765 843
|5 120 944,7
|0,9
|200 000
|580 000
|0,1
|1 765 843
|5 120 944,7
|0,886
|Дмитрий Филлипов
|353 168
|1 024 187,2
|0,18
|40 000
|116 000
|0,02
|353 168
|1 024 187,2
|0,177
|True Solutions Investments
|233 667
|677 634,3
|0,119
|351 000
|1 017 900
|0,18
|н/д
|н/д
|н/д
|Fat Slince
|233 667
|677 634,3
|0,119
|351 000
|1 017 900
|0,18
|н/д
|н/д
|н/д
|Александр Караваев
|220 000
|638 000
|0,112
|20 000
|58 000
|0,01
|200 000
|580 000
|0,1
|Олександр Морозов
|176 584
|512 093,6
|0,09
|20 000
|58 000
|0,01
|176 584
|512 093,6
|0,0886
|Orly Holding
|101 967
|295 704,3
|0,052
|314 008
|910 623
|0,16
|н/д
|н/д
|н/д
|Games Invest
|396 271 акций еще не получено
|-
|-
|396 271
|1 149 186
|0,2
|н/д
|н/д
|н/д
8,8% акций Gdev принадлежат оффшор Kismet Sponsor, представляющему интересы владельца холдинга «Медиа-1» и бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. О том, сколько из этого пакета акций может быть продано, не сообщается. Рыночная стоимость данного пакета акций составляет $50 млн.
Топ-менеджеры компании смогут продать лишь небольшую часть от пакетов акций, которые они владеют. Технический директор Андрей Чирский сможет продать 0,35% из принадлежащих ему 3,1% акций, операционный директор Антон Рейнхольд и Александр Иванов - по 0,2% из имеющихся у каждого из них 1,9%, Татьяна Кострикова, Георгий Кондратьев, Владимир Сучков, Николай Ястребов и оффшор Nidelor (представляет интересы Антона Кравева) - каждый по 0,1% из имеющихся у каждого из них 0,9%.
Маркетинговый директор Дмитрий Филиппов сможет продать 0,02% из имеющихся у него 0,18% акций, Александр Караваев - 0,01% из имеющихся у него 0,11% акций, Александр Морозов - 0,01% из 0,11%: акций.
Бывшие акционеры приобретенной Nexters компании Gracevale (владелец Cubic Games – разработчика Pixel Gun 3D) также смогут продать свои акции. При этом они не получили еще акций Nexters, положенных им в качестве отложенных обязательств, в результате чего пакеты акций, которые они могут продать, больше пакетов акций, которыми они сейчас владеют. Оффшор Games Invest сможет продать до 0,2% акций, оффшоры True Solutions Investments и Far Slice – по 0,18% акций, оффшор Orly Holdings - до 0,16% акций.
Как Gdev вернулась на Nasdaq
Весной 2022 г. администрация биржи Nasdaq приостановила торги акциями Nexters. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг на западных фондовых биржах.
После этого Nexters взяла курс на уход из России: российский персонал был переведен в другие страны (Армения, Казахстан, Кипри др.), а российские «дочки» компании были проданы их топ-менеджменту за символическую сумму (500 тыс.руб.). Сама компания изменила свое имя на Gdev.
После этого, весной 2023 г., торги акциями Gdev были возобновлены. Еще 8,8% акций Gdev принадлежат оффшор Kismet Sponsor, представляющему интересы владельца холдинга «Медиа-1» и бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. О том, сколько из этого пакета акций может быть продано, не сообщается.
Основной продукт Gdev мобильная RPG Hero Wars. Выручка компании в 2022 г. составила $479 млн, операционная прибыль - $11,17 млн, чистая прибыль - $10,75 млн.