Создатели отечественного разработчика мобильных игр после ухода из России могут получить полмиллиарда долларов

Акционеры и топ-менеджеры разработчика мобильных игр Gdev (бывший Nexters) получили возможность продать принадлежащие им акции. Рыночная цена всех пакетов акций, которые могут быть проданы, составляет $508 млн.

Совладельцы и топ-менеджеры Gdev смогут продать свои акции

Разработчик мобильных игр Gdev (бывший Nexters) опубликовал проспект размещения ценных бумаг. Документ размещен на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC) и относится к возможной продаже акций компании ее основателями и топ-менеджерами принадлежащих им акций.

Всего может быть продано до 89% от общего числа акций компании. В том числе полностью продать принадлежащие им пакеты акций смогут основатели компании Андрей Фадеев и Борис Герцовский и оффшор Everix Investments, представляющий интересы братьев Игоря и Дмитрия Бухманов. Они же являются основателями другого разработчика мобильных игр - Plyarix.

В ходе сделки по слиянию Nexters со SPAC-компанией Kismet Acquisition One, состоявшейся в 2021 г., Фадееву, Герцовскому и Evetix Investments была предоставлена возможность в течение трех лет с момента завершения сделки получить двумя равными траншами до 10% акций компании.

Первый транш будет выплачен после того, как в течение 20 из 30 дней курс акций компании будет составлять не менее $13,5. Второй транш будет выплачен, когда курс акций будет составлять не менее $17.

Данные пакеты акций тоже могут быть проданы. Таким образом, сейчас Герцовский и Фадеев владеют по 20,2% акций, Everix Investments - 30.7% акций. Но всего Герцовский и Фадеев смогут продать до 22,22% каждый, Everix Investments - до 41,55% акций.

Сколько заработают акционеры и топ-менеджеры Gdev

В мае 2023 г. акции Gdev торговались в районе $8 за одну ценную бумагу. Затем началось снижение котировок. К сентябрю акции подешевели до $4. В настоящий момент одна акций Gdev стоит $2,9.

Исходя из этого, рыночная стоимость пакетов акций, которые собираются продать Фадеев и Герцовский, составляет $128 млн. Рыночная стоимость пакета акций, который собирается продать Everix Investments, составляет $240 млн. Рыночная цена всех пакетов акций, которые могут быть проданы, составляет $508 млн.

Как распределены акции Gdev и сколько из них можно продать

Акционер Количеcтво имеющихся акций Рыночная цена имеющегося пакета акций, $ Размер пакета акций, % Сколько планируется продать акций Рыночная цена планируемого к продаже пакета акций, $ Размер планируемого к продаже пакета акций, % Сколько акций останется Рычноная цена пакета акций, который останется после продажи, S Размер пакета акций, который останется, % Everix Investments 74 401 400 215 764 060 37,7 82 828 126 240 201 565 41,55 н/д н/д н/д Андрей Фадеев 39 790 076 115 391 220,4 20,2 44 296 712 128 460 465 22,22 н/д н/д н/д Борис Герцовский 39 790 076 115 391 220,4 20,2 44 296 712 128 460 465 22,22 н/д н/д н/д Kismet Sponsor (Иван Таврин) 17 360 104 50 344 302 8,8 н/д н/д н/д н/д н/д н/д Андрей Чирский 6 180 452 17 923 310,8 3,1 700 000 2 030 000 0,35 6 180 452 17 923 310,8 3,1 Антон Рейнхолд 3 752 417 10 882 009,3 1,9 400 000 1 160 000 0,2 3 752 417 10 882 009,3 1,88 Александр Иванов 3 713 197 10 768 271,3 1,9 400 000 1 160 000 0,2 3 713 197 10 768 271,3 1,86 Георгий Кондратьев 1 765 843 5 120 944,7 0,9 200 000 580 000 0,1 1 758 843 5 129 644,7 0,887 Татьяна Кострикова 1 765 843 5 120 944,7 0,9 200 000 580 000 0,1 1 765 843 5 120 944,7 0,886 Nidelor (Антон Кравец) 1 765 843 5 120 944,7 0,9 200 000 580 000 0,1 1 765 843 5 120 944,7 0,886 Владимир Сучков 1 765 843 5 120 944,7 0,9 200 000 580 000 0,1 1 765 843 5 120 944,7 0,886 Николай Ястребов 1 765 843 5 120 944,7 0,9 200 000 580 000 0,1 1 765 843 5 120 944,7 0,886 Дмитрий Филлипов 353 168 1 024 187,2 0,18 40 000 116 000 0,02 353 168 1 024 187,2 0,177 True Solutions Investments 233 667 677 634,3 0,119 351 000 1 017 900 0,18 н/д н/д н/д Fat Slince 233 667 677 634,3 0,119 351 000 1 017 900 0,18 н/д н/д н/д Александр Караваев 220 000 638 000 0,112 20 000 58 000 0,01 200 000 580 000 0,1 Олександр Морозов 176 584 512 093,6 0,09 20 000 58 000 0,01 176 584 512 093,6 0,0886 Orly Holding 101 967 295 704,3 0,052 314 008 910 623 0,16 н/д н/д н/д Games Invest 396 271 акций еще не получено - - 396 271 1 149 186 0,2 н/д н/д н/д

8,8% акций Gdev принадлежат оффшор Kismet Sponsor, представляющему интересы владельца холдинга «Медиа-1» и бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. О том, сколько из этого пакета акций может быть продано, не сообщается. Рыночная стоимость данного пакета акций составляет $50 млн.

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Топ-менеджеры компании смогут продать лишь небольшую часть от пакетов акций, которые они владеют. Технический директор Андрей Чирский сможет продать 0,35% из принадлежащих ему 3,1% акций, операционный директор Антон Рейнхольд и Александр Иванов - по 0,2% из имеющихся у каждого из них 1,9%, Татьяна Кострикова, Георгий Кондратьев, Владимир Сучков, Николай Ястребов и оффшор Nidelor (представляет интересы Антона Кравева) - каждый по 0,1% из имеющихся у каждого из них 0,9%.

Маркетинговый директор Дмитрий Филиппов сможет продать 0,02% из имеющихся у него 0,18% акций, Александр Караваев - 0,01% из имеющихся у него 0,11% акций, Александр Морозов - 0,01% из 0,11%: акций.

Бывшие акционеры приобретенной Nexters компании Gracevale (владелец Cubic Games – разработчика Pixel Gun 3D) также смогут продать свои акции. При этом они не получили еще акций Nexters, положенных им в качестве отложенных обязательств, в результате чего пакеты акций, которые они могут продать, больше пакетов акций, которыми они сейчас владеют. Оффшор Games Invest сможет продать до 0,2% акций, оффшоры True Solutions Investments и Far Slice – по 0,18% акций, оффшор Orly Holdings - до 0,16% акций.

Как Gdev вернулась на Nasdaq

Весной 2022 г. администрация биржи Nasdaq приостановила торги акциями Nexters. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг на западных фондовых биржах.

После этого Nexters взяла курс на уход из России: российский персонал был переведен в другие страны (Армения, Казахстан, Кипри др.), а российские «дочки» компании были проданы их топ-менеджменту за символическую сумму (500 тыс.руб.). Сама компания изменила свое имя на Gdev.

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После этого, весной 2023 г., торги акциями Gdev были возобновлены. Еще 8,8% акций Gdev принадлежат оффшор Kismet Sponsor, представляющему интересы владельца холдинга «Медиа-1» и бывшего гендиректора «Мегафона» Ивана Таврина. О том, сколько из этого пакета акций может быть продано, не сообщается.

Основной продукт Gdev мобильная RPG Hero Wars. Выручка компании в 2022 г. составила $479 млн, операционная прибыль - $11,17 млн, чистая прибыль - $10,75 млн.