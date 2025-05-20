«АНТ-ЦС» провела технологический аудит завода «Экобиотех»

«АНТ-ЦС» объявила о завершении технологического аудита завода «Экобиотех», изготавливающего экологическую посуду из дерева. Специалисты «АНТ-ЦС» проанализировали более 20 ключевых операционных и бизнес-процессов компании, оценили уровень цифровизации производства. По результатам работы был разработан комплексный план цифровой трансформации «Экобиотех».

План предполагает внедрение на предприятии MES-системы для автоматизации контроля качества и управления производственными мощностями, а также APS-системы, для производственного планирования и анализа данных в режиме реального времени.

«Несмотря на разговоры о возвращении иностранных производителей промышленного ПО, российские компании продолжают активно импортозамещать системы автоматизации и управления ресурсами. Мы фиксируем увеличение спроса на отечественные ИТ-решения. Для компаний, начинающих цифровую трансформацию, предполагается создание единой цифровой системы для управления всей цепочкой производства продукции. «АНТ-ЦС» поставляет необходимые решения с возможностью гибкой кастомизации под запросы предприятия. Цифровая трансформация «Экобиотеха» начнётся с пилотного внедрения APS-системы «ОптИМУС», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

«Компании, создающие экологичную продукцию, всё чаще задумываются не только о составе и перерабатываемости материалов, но и об энергоэффективности самого производства. Для этого необходим точный учёт, прозрачное планирование и цифровое управление. MES- и APS-системы становятся необходимым инструментом для таких предприятий – чтобы выпускать экологичную продукцию не только по форме, но и по сути», – сказал генеральный директор «Экобиотех» Владимир Сучков.