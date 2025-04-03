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Тонких Дмитрий



03.04.2025 «DатаРу Консалтинг» выводит на рынок EstiOne – интеграционное решение для нормализации данных 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Тонких Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 124 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 34 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1281 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12211 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 479 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2199 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20323 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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