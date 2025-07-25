Платформа для нормализации данных EstiOne внесена в реестр программ для ЭВМ

Решение по автоматической нормализации данных EstiOne, разработанное компанией «DатаРу Консалтинг», получило регистрацию в государственном реестре программ для ЭВМ. Регистрация подтверждает оригинальность технологии и открывает новые возможности для клиентов. Теперь платформу можно официально использовать в проектах с требованиями к применению зарегистрированного программного обеспечения, включая госконтракты и инициативы цифровой трансформации. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Консалтинг».

Включение в реестр упрощает процесс внедрения, снижает юридические риски и формирует доверие к решению со стороны заказчиков. Благодаря регистрации у клиентов появляется уверенность в устойчивости продукта, а также возможность его интеграции в критически важные процессы управления справочной информацией, закупками и логистикой.

EstiOne позволяет системно решать задачи очистки, структурирования и классификации справочников ТМЦ, услуг и других видов номенклатуры. Платформа построена на базе отечественной low-code среды Loginom и дополнена сценариями, ML-моделями и интерфейсами, разработанными специалистами «DатаРу Консалтинг». Продукт адаптируется под отраслевую специфику и способен обрабатывать сотни тысяч записей, находя дубликаты, выделяя ключевые характеристики и формируя единый справочник для интеграции с ERP, WMS и BI-системами.

«Рынок отечественных решений для нормализации данных все еще находится в стадии становления: сегодня существует ограниченное число продуктов, готовых к промышленному внедрению. EstiOne объединяет технологическую зрелость, прикладную ценность для заказчиков и современные AI/ML-подходы. Регистрация платформы — значимый шаг, который упрощает ее использование в ИТ-проектах с формализованными требованиями, снижает юридические и технологические риски и подтверждает надежность выбранного решения», — сказал Дмитрий Тонких, руководитель отдела машинного обучения и искусственного интеллекта «DатаРу Консалтинг».