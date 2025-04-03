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DатаРу ДатаРу EstiOne


EstiOne разработан на базе отечественной low-code платформы Loginom и построен вокруг набора функциональных модулей, которые позволяют настраивать систему под конкретные потребности заказчика. За счет большого набора готовых сценариев система может решать широкий круг задач в области управления НСИ промышленных предприятий.


03.04.2025 «DатаРу Консалтинг» выводит на рынок EstiOne – интеграционное решение для нормализации данных 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

DатаРу и организации, системы, технологии, персоны:

DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 122 1
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 34 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2186 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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