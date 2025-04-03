EstiOne разработан на базе отечественной low-code платформы Loginom и построен вокруг набора функциональных модулей, которые позволяют настраивать систему под конкретные потребности заказчика. За счет большого набора готовых сценариев система может решать широкий круг задач в области управления НСИ промышленных предприятий.