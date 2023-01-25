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«Гарда предприятие» и «Гарда БД» сертифицированы ФСТЭК России

DLP-система для защиты и предотвращения утечек конфиденциальной информации «Гарда предприятие» и система защиты баз данных «Гарда БД» прошли сертификационные испытания ФСТЭК России. Системы обеспечивают защиту конфиденциальной информации и персональных данных и соответствуют требованиям безопасности информации по четвертому уровню доверия. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда технологии».

Системы «Гарда предприятие» и «Гарда БД» могут применяться для защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, в значимых объектах критической информационной инфраструктуры, в государственных информационных системах, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами, в информационных системах персональных данных высших категорий и классов.

«Успешное прохождение испытаний в рамках сертификации ФСТЭК России говорит о том, что решения предоставляют оптимальные условия для защиты в том числе и критически важной информации, – сказал руководитель направления сертификации группы технической экспертизы ИБ компании «Гарда технологии» Дмитрий Филиппов. – Для многих заказчиков наличие такого Сертификата соответствия является обязательным требованием при выборе средств ИБ. Он, в свою очередь, становится неким гарантом качества. Теперь наряду с “Гарда БД” (сертификат на систему переоформлен в связи с выходом новой версии) на объектах КИИ может использоваться и “Гарда предприятие”».

«Гарда предприятие» – DLP-система (Data Leak Prevention – защита от утечки информации) для контроля информационных потоков компании из единого центра управления. Обеспечивает высокую производительность хранения и поиска. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №417 от 18.04.2016). Сертификат ФСТЭК № 4638 от 28.12.2022.

«Гарда БД» – система класса DAM/DBF (Database Activity Monitoring/Database Firewall – система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных). Ведет непрерывный мониторинг обращений к базам данных и выявляет подозрительные операции в режиме реального времени. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №1284 от 05.09.2016). Сертификат ФСТЭК № 4443 от 20.08.2021 (переоформлен 28.12.2022).

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«Гарда технологии» – российский производитель систем информационной безопасности. Команда разработчиков обладает многолетним опытом в сфере информационных технологий и создает решения для различных задач безопасности – защита конфиденциальных данных, выявление атак на внутреннюю и внешнюю инфраструктуру и др.

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