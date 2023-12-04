Система обезличивания данных группы компаний «Гарда» сертифицирована ФСТЭК

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России подтвердила соответствие по четвертому уровню доверия программного комплекса «Гарда маскирование» производства группы компаний «Гарда». Продукт может использоваться для защиты информационных ресурсов предприятий, не работающих с государственной тайной. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда».

Основная цель маскирования данных – предотвратить утечки информации при их передаче. Система «Гарда маскирование» – программный комплекс для создания маскированных копий баз данных без изменения целостности базы. Система сканирует и классифицирует данные в защищаемой базе для обезличивания персональных данных и удаления конфиденциальной информации с полным сохранением структуры исходного массива данных. «Гарда маскирование» защищает информацию при ее передаче разработчикам, тестировщикам, аналитикам и другим лицам, для которых доступ к содержимому базы данных необязателен.

«Системы обезличивания данных необходимы для компаний, работающих на постоянной основе с большими массивами различной информации, в том числе персональными данными. Это и банки, и телеком-операторы, и ритейл, и представители других отраслей», – сказал Дмитрий Филиппов, руководитель направления Центра компетенций информационной безопасности компании «Гарда технологии» (входит в группу компаний «Гарда»).

««Гарда маскирование» показала отличные результаты в обнаружении персональных данных в инфраструктурах наших клиентов, а также продемонстрировала необходимую скорость обезличивания больших массивов информации», – отметил Дмитрий Ларин, директор по разработке продуктов компании «Гарда технологии».

Ранее система «Гарда маскирование» вошла в тройку лидеров рейтинга систем обезличивания данных по версии CNews. В рейтинге оценивались функции, варианты лицензирования, перечень поддерживаемых СУБД и языков программирования, минимальные системные требования. «Гарда маскирование» поддерживает работу с наиболее популярными СУБД, в том числе отечественного производства.

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«Гарда» (входит в «ИКС холдинг») – производитель семейства продуктов для защиты данных и сетевой безопасности. Решения «Гарда» применяют в государственных организациях и корпорациях, используют для защиты 50% всего российского интернета от DDoS-атак и безопасности цифровых сервисов и мероприятий федерального масштаба. Продуктовый портфель холдинга построен на основе технологий собственной разработки, которые не требуют сторонних лицензий, включены в Единый реестр российского ПО и сертифицированы ФСТЭК.