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«Гарда» на базе Astra Linux обнаруживает злоумышленников на ранней стадии кибератак

«Гарда Deception» позволяет заказчикам применять системы обнаружения и отвлечения злоумышленников в инфраструктуре на базе Astra Linux 1.8. Совместимость решений упрощает интеграцию и эксплуатацию, снижает затраты на проверку технической сопряженности и ускоряет принятие решений при выборе средств защиты. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Результаты испытаний в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra подтверждают корректную и стабильную работу «Гарда Deception» в указанной среде. Astra Linux 1.8 предназначена для использования в ИТ-инфраструктурах любого масштаба и включает ряд технологических обновлений, влияющих на стабильность, управляемость и уровень защищенности. «Гарда Deception» формирует ложный слой сетевой инфраструктуры, что позволяет выявлять несанкционированную активность и предотвращать целевые атаки, включая атаки нулевого дня. Решение имеет сертификат ФСТЭК России и может применяться для защиты государственных информационных систем и объектов критической информационной инфраструктуры.

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«Совместимость с Astra Linux расширяет возможности заказчиков по созданию технологически однородной и предсказуемой ИБ-среды на базе российских решений, соответствующих требованиям к импортонезависимости и надежности», – сказала Екатерина Харитонова, руководитель продукта «Гарда Deception».

«Поддержание совместимости с ключевыми отечественными средствами защиты информации остается приоритетом для нашей платформы. Интеграция с «Гарда Deception» усиливает возможности заказчиков в области активной кибербезопасности, позволяя им выстраивать более устойчивую и адаптивную ИТ-инфраструктуру. Это решение хорошо вписывается в стратегию безопасного импортозамещения, где каждое звено экосистемы проверено на технологическую сопряженность и эффективность», – отметил Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

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