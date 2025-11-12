«Гарда» упрощает администрирование и отчетность при работе с персональными данными

Обновленная версия «Гарда Маскирование» помогает компаниям быстрее запускать и масштабировать проекты по обезличиванию данных, снижая нагрузку на ИТ и ИБ-подразделения. Продукт стал удобнее в развертывании и обновлении, проще интегрируется в инфраструктуру заказчиков и соответствует корпоративным требованиям безопасности. Автоматическая подготовка отчетов для регуляторов экономит время специалистов и снижает риск ошибок, а улучшенные механизмы анализа и контроля данных повышают надежность внутренних процессов.

В обновленный продукт добавлена поддержка контейнеризации Podman. Это упрощает развертывание и обновление продукта, повышает удобство администрирования и облегчает интеграцию в существующую инфраструктуру заказчика.

Также в «Гарда Маскирование» добавлена возможность сформировать отчет по результатам задания на удаление персональных данных. Отчет содержит реквизиты в соответствии с требованиями к выгрузке согласно п. 5 Приказа Роскомнадзора от 28 октября 2022 г. №179. Теперь работники, ответственные за процедуру уничтожения ПДн, могут формировать выгрузку в автоматизированном режиме, что сокращает время подготовки отчетов и снижает вероятность ошибок по сравнению с ручной обработкой заданий.

Еще одно обновление – поддержка ArenadataDB, что позволяет обезличивать данные, хранящиеся в данной СУБД с сохранением связей и бизнес-логики. Таким образом решение «Гарда Маскирование» стало более подходящим и универсальным для организаций, которые работают с большими объемами данных и стремятся соответствовать требованиям законодательства о защите ПДн.

В продукте реализована проверка взаимоисключающих правил фильтрации. Этот механизм предотвращает логические конфликты при настройке исключений сканирования и демаскирования. Например, при исключении какой-либо таблицы из процедуры сканирования, система автоматически блокирует возможность выбора такой таблицы в полях, которые будут противоречить данному условию. Таким образом, «Гарда Маскирование» помогает компаниям не только выполнять требования законодательства, но и повышать качество внутренних процессов работы с данными.

По словам Дмитрия Ларина, руководителя продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда», спрос на решения для маскирования данных растет: «Мы видим, что все больше организаций переходят к специализированным инструментам защиты персональных данных. Особенно это важно в контексте новых требований регуляторов: с 1 сентября 2025 г. все операторы обязаны обезличивать ПДн перед передачей в государственную информационную систему (ФГИС). Наш продукт позволяет автоматизировать этот процесс и формировать отчеты по удалению или обезличиванию данных в соответствии с установленными нормами».

Также добавлена возможность обезличивать XML-файлы, что расширяет сценарии применения продукта и позволяет работать с дополнительными источниками данных.

В следующих релизах команда планирует расширить библиотеку шаблонов сканирования и обезличивания и завершить работы по сертификации продукта ФСТЭК. Кроме того, готовится адаптированное решение для защиты и маскирования данных на территории Казахстана и Белоруссии.