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Система «Гарда Маскирование» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE .

«Группа Астра» сообщает об успешном завершении испытаний работоспособности ПО «Гарда Маскирование» в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition и в связке с СУБД Tantor SE. Корректность работы и надежность совместного решения гарантирует сертификат, выданный в рамках программы сотрудничества ИТ-вендоров Ready for Astra. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Программный комплекс «Гарда Маскирование» от ведущего разработчика систем безопасности, группы компаний «Гарда», предназначен для создания обезличенных копий БД. Эти копии нужны для того, чтобы исключить риск утечки конфиденциальной информации, когда базы данных необходимо передавать третьим лицам, например, для обработки результатов анкетирования или других исследований.

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Интеграция продукта с сертифицированной ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE позволяет обеспечить высокий уровень защиты информации, свести к минимуму возможность несанкционированного доступа и в полной мере обеспечить выполнение требований регуляторов в части безопасности персональных данных. По словам руководителя продуктового направления по защите БД группы компаний «Гарда» Дмитрия Ларина, применение софта «Гарда» и «Группы Астра» в едином контуре позволит организациям из самых разных отраслей экономики создать оптимальные условия для обмена конфиденциальными сведениями и повысить уровень доверия к процессу их обработки.

«Подтверждение совместимости ПО «Гарда Маскирование» с ОС Astra Linux и СУБД Tantor открывает новые возможности для множества наших клиентов, особенно в условиях усиления требований к защите данных и в перспективе создания ГИС «Госозеро». Интеграция этих решений обеспечивает российскому бизнесу и государственным организациям возможность обезличивать БД для работы в соответствии с актуальными ИБ-требованиями законодательства», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра».

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