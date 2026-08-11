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ИКС ИКС Безопасность Гарда Маскирование Гарда Data Masking

Система «Гарда Маскирование» позволяет создавать обезличенные копии баз данных, которые можно передавать третьим лицам без рисков утечек и нарушений требований регуляторов. Применяется для пентестов, обновления информационных систем, тестирования ПО, интеграций, технического обслуживания. «Гарда Маскирование» реплицирует базы данных с полным сохранением структуры и взаимосвязей, с заменой чувствительной информации по справочникам и в соответствие с алгоритмами.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.08.2026 «Гарда»: почти половина российских компаний переносит данные в тестовые среды без маскирования 1
21.07.2026 «Гарда Data Masking» ускоряет процессы маскирования и снижает нагрузку на ИТ-инфраструктуру 1
26.05.2026 «Гарда» ускорила маскирование и внедрила ИИ-поиск персональных данных 1
17.02.2026 Производители подтвердили совместимость продуктов «Гарда Data Masking» и Jatoba 1
13.01.2026 «Гарда» в три раза увеличила скорость сканирования больших баз данных 3
12.11.2025 «Гарда» упрощает администрирование и отчетность при работе с персональными данными 1
Принцип Родена в ИТ: берем базу данных и на лету отсекаем лишнее 1
23.05.2025 MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда» 1
15.05.2025 «Гарда» снижает риски при работе с данными 1
06.02.2025 «Гарда» сокращает время маскирования данных и повышает качество процесса 1
19.12.2024 ГК «Гарда»: почти половина российских компаний обезличивают данные 1
18.12.2024 Совместимость продуктов «Гарда» и СУБД Proxima DB повысит защищенность баз данных клиентов 2
02.12.2024 Система «Гарда Маскирование» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor SE . 1
24.10.2024 «Гарда» на порядок увеличила скорость маскирования данных 1
23.10.2024 Маскируемся: как защитить данные в эпоху цифровой трансформации 1
21.05.2024 Почти половина ИТ-руководителей не знают, что такое маскирование данных 1
29.01.2024 «Гарда» замаскирует данные в «1С» 2
23.01.2024 «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний 1
04.12.2023 Система обезличивания данных группы компаний «Гарда» сертифицирована ФСТЭК 1
21.11.2023 В России создается система защиты и обезличивания баз данных ценой 400 миллионов 1
28.09.2023 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем обезличивания данных 2023 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1
30.03.2023 Системы безопасности «Гарда Технологии» совместимы с ОС «Альт 8 СП» 1
26.01.2023 «Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов 1
06.10.2022 «РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД» 1
23.03.2022 «Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии» 1
27.12.2021 Дмитрий Проскура -

Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ

 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 18
ИКС 539 5
9598 4
Oracle Corporation 7077 4
К2Тех - К2 Кибербезопасность 52 3
Ростелеком 10955 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 2
K2 - К2РУ - SourceCode 148 2
TenIT - Тэнит 3 1
Orion soft - Орион софт - 317 1
Infognito - Brillix 3 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1832 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 324 1
IBM - International Business Machines Corp 9701 1
InfoWatch - Инфовотч 1186 1
Ред Софт - Red Soft 1238 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 951 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4973 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 419 1
MONT - МОНТ 188 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 204 1
R-Vision - Р-Вижн 267 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 257 1
ITD Group - International IT-Distribution Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 17 1
Газинформсервис - ГИС 496 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 161 1
Proxima 56 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 1
HFLabs - HumanFactorLabs - ХФ Лабс 27 1
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 12 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves - Маквес Групп 21 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3309 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5668 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5433 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
ГосИнформСистемы 160 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9481 21
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 20
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 157 19
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 13
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5144 9
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3835 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12258 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22643 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3031 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7877 4
Оцифровка - Digitization 5192 4
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 85 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 3
Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности - Аудит действий пользователей - UAM - User Activity Monitor - Мониторинг действий пользователей 111 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26268 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6582 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8655 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 3
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 3
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1889 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33512 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 524 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2775 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12219 3
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 210 2
Искусственный интеллект - AI Search - ИИ-поиск 43 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6693 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12916 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5201 2
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными - JWT - JSON Web Token 316 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24436 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2628 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13329 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 700 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26331 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5224 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 10
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Предприятие - DLP-система 39 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1772 6
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 20 4
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда anti-DDoS 14 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 24 3
Linux OS 11542 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Файлы 3 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 408 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 24 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 20 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 15 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1048 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1797 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Аналитика 6 2
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 20 2
Red Hat Podman 37 1
Orion soft - Proxima DB 55 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DPI - Гарда Deep Packet Inspection 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 659 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера Обезличивание данных 4 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NPM - Гарда Network Health Monitoring 2 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1600 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 284 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6282 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 732 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1215 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 1
1С:ERP Управление предприятием 843 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
Ларин Дмитрий 47 15
Горлянский Дмитрий 3 3
Новожилов Артемий 2 2
Сафонов Лука 31 1
Игонькин Никита 4 1
Вишняков Андрей 16 1
Ковалевский Александр 9 1
Ермилова Любовь 6 1
Рыжков Виктор 10 1
Католик Вадим 5 1
Гавриленко Александр 62 1
Рябова Галина 27 1
Рустамов Рустам 548 1
Кузнецов Павел 42 1
Проскура Дмитрий 31 1
Сизоненко Григорий 45 1
Заикин Андрей 36 1
Лебедев Сергей 67 1
Хайретдинов Рустэм 95 1
Мормуш Александр 5 1
Осипов Юрий 74 1
Батранков Денис 12 1
Ледовской Валерий 10 1
Филиппов Дмитрий 8 1
Синьков Кирилл 73 1
Подкопаев Роман 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166340 17
Казахстан - Республика 6053 2
Беларусь - Белоруссия 6295 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7430 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57735 12
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2758 6
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Паспорт - Паспортные данные 2851 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3839 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12314 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16083 2
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7825 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6780 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3036 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2680 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2263 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6588 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3095 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 931 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 522 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8849 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4022 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8850 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 596 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1863 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1009 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Национальный проект 393 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1325 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 1
Gartner - Гартнер 3659 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3963 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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