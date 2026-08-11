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ИКС ИКС Безопасность Гарда Маскирование Гарда Data Masking
Система «Гарда Маскирование» позволяет создавать обезличенные копии баз данных, которые можно передавать третьим лицам без рисков утечек и нарушений требований регуляторов. Применяется для пентестов, обновления информационных систем, тестирования ПО, интеграций, технического обслуживания. «Гарда Маскирование» реплицирует базы данных с полным сохранением структуры и взаимосвязей, с заменой чувствительной информации по справочникам и в соответствие с алгоритмами.
СОБЫТИЯ
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ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
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|Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
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|Горлянский Дмитрий 3 3
|Новожилов Артемий 2 2
|Сафонов Лука 31 1
|Игонькин Никита 4 1
|Вишняков Андрей 16 1
|Ковалевский Александр 9 1
|Ермилова Любовь 6 1
|Рыжков Виктор 10 1
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|Рустамов Рустам 548 1
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|Проскура Дмитрий 31 1
|Сизоненко Григорий 45 1
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|Лебедев Сергей 67 1
|Хайретдинов Рустэм 95 1
|Мормуш Александр 5 1
|Осипов Юрий 74 1
|Батранков Денис 12 1
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|Филиппов Дмитрий 8 1
|Синьков Кирилл 73 1
|Подкопаев Роман 7 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166340 17
|Казахстан - Республика 6053 2
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|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 2
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