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«Гарда» сокращает время маскирования данных и повышает качество процесса

Новая версия «Гарда Маскирование» снижает нагрузку на ИТ - и ИБ-подразделения за счет автоматизации задач настройки, в том числе при работе с продуктами «1С», обеспечивает соответствие требованиям регуляторов по защите персональных данных и минимизирует риски утечек. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

«Гарда Маскирование» – система для создания обезличенных копии баз данных без рисков утечек конфиденциальной информации при передачи третьим лицам, обеспечивает выполнение требований регуляторов по защите персональных данных.

Новая версия «Гарда Маскирование» применяется в системах «». Интеграция не влияет на бизнес-процессы за счет упрощения настройки проектов по обезличиванию. Разработчики добавили функцию автоматического получения схемы соответствия имен «1С». Опция исключает ошибки, которые совершались при настройках вручную, снижая вероятность пропуска критически важных данных. Теперь для проектов «1С» решение синхронизирует схемы соответствия имен автоматически. Маскирование данных выполняется без нарушения логики работы информационных систем.

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Разработчики упростили работу с несколькими базами данных и снизили ее ресурсоемкость за счет автоматического расчета размера исходной БД. Нововведение упрощает процесс планирования и запуска проектов и делает его интуитивно понятным. Избежать ошибок, минимизировать риски сбоев и повысить качество маскирования данных помогает функция определения и маркировки неподдерживаемых объектов в исходной БД.

«Мы понимаем, насколько важно для наших клиентов сокращать время на рутинные задачи и повышать точность выполнения проектов. Автоматическое получение схемы соответствия имен – это шаг к упрощению и повышению общей эффективности работы комплекса Маскирование», – отметил Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда».

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