«Гарда технологии» и «Ред софт» объединяют возможности продуктов

Отечественный разработчик «Ред софт» и российский производитель систем информационной безопасности «Гарда технологии» объявили о завершении испытаний совместимости продуктов. Их результаты подтвердили корректность работы программного обеспечения «Гарда маскирование» с операционной системой «Ред ОС» и «Гарда БД» с СУБД «Ред база данных». Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда технологии».

Укрепление цифрового суверенитета России требует ускоренного развития отечественных решений и, в последующем, оперативной и полноценной замены продуктов ушедших из страны вендоров.

Наряду с необходимостью импортозамещения в сжатые сроки крупные коммерческие организации и госкорпорации часто нуждаются в настройках программных продуктов под собственные цели. При этом внедряемые решения должны быть безопасными и совместимыми с другими российскими продуктами.

«Современные мировые тенденции не только стимулируют развитие российской ИТ-отрасли и, в частности, направления информационной безопасности, но и подталкивают производителей к сотрудничеству, которое в перспективе способно дать бизнесу синергетический эффект, – сказал Дмитрий Ларин, директор по разработке продуктов компании «Гарда технологии». – Разумная стоимость, локальная поддержка, защищенность – наш общий с “Ред софт” ответ потребностям заказчиков. Защита данных предприятий – первый шаг на этом пути, некая основа для развития киберустойчивости российских компаний».

«Протестированный с “Гарда технологии” программный комплекс предназначен для решения задач по информационной безопасности. Это результат целенаправленной работы, которую мы проводим с российскими разработчиками на протяжении многих лет. Расширение экосистем отечественных продуктов – важнейший шаг на пути к укреплению технологического суверенитета страны», – отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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«Гарда технологии» – российский вендор систем информационной безопасности. Команда разработчиков создает решения для различных задач безопасности – защита конфиденциальных данных, выявление атак на внутреннюю и внешнюю инфраструктуру и др.

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«Гарда маскирование» – система обезличивания данных СУБД производства «Гарда технологии». Решение создает обезличенные копии баз данных для безопасной передачи. Система выявляет и маскирует чувствительные данные, реплицирует базы данных с полным сохранением структуры и взаимосвязей, заменяет чувствительную информацию.

«Гарда БД» – система защиты баз данных, аудита и мониторинга обращений к СУБД, а также к веб-сервисам и серверам приложений в трехзвенных архитектурах. Ведет непрерывный мониторинг обращений к базам данных и выявляет подозрительные операции в режиме реального времени.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

СУБД «Ред база данных» – современная российская СУБД с открытым кодом. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных под №1. СУБД «Ред база данных» обладает сертификатом ФСТЭК России, что удостоверяет ее применение в государственных информационных системах до первого класса защищенности включительно и информационных системах персональных данных до первого уровня до первого уровня защищенности персональных данных включительно.