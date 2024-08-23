Группа компаний «Гарда» и «Ред Софт» предлагают совместное решение для защиты баз данных

Пользователи СУБД «Ред База Данных» смогут защитить чувствительную информацию с помощью «Гарда DBF» — единственного на российском рынке зрелого решения подобного класса. Группа компаний «Гарда» и «Ред Софт» подтвердили совместимость обновленных версий флагманских продуктов: СУБД Ред База Данных и «Гарда DBF». Система «Гарда DBF» стабильно контролирует запросы к системе управления базами данных от «РЕД СОФТ» и защищает чувствительную информацию. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

СУБД «Ред База Данных» первой вошла в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России в своем классе. Разработка ведется с 2006 г., и на текущий момент продукт обеспечивает работу крупных инфраструктур с повышенными требованиями к безопасности. Безопасность СУБД от компании «Ред Софт» подтверждена сертификатом соответствия № 2729 ФСТЭК России: решение полностью соответствует новым Требованиям по безопасности информации к системам управления базами данных, утвержденных приказом ФСТЭК России №64 от 14 апреля 2023г., по четвертому классу защиты.

«Гарда DBF» обеспечивает защиту баз данных на каждом этапе взаимодействия с ними. Система защищает информацию от хищения, утраты, утечки, уничтожения, изменения, блокирования, копирования и несанкционированного распространения с помощью продвинутых алгоритмов мониторинга и выявления угроз. Совместное внедрение СУБД «Ред База Данных» и «Гарда DBF» поможет компаниям не только выполнять требования регуляторов по защите данных, но и своевременно пресекать возможные утечки по вине недобросовестных сотрудников.

«На данный момент СУБД «Ред База Данных» используют 5% клиентов группы компаний «Гарда». Это число постоянно растет по мере перехода клиентов на отечественный софт, — сказал Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных группы компаний «Гарда». — Мы расширяем технологическое партнерство с «Ред Софт» и в ближайшее время ожидаем подтверждения очередного технологического бандла».

«СУБД «Ред База Данных» с самого начала разрабатывалась под задачи крупных организаций с высокими требованиями к защите критической информации — например, наше решение может применяться в объектах критической информационной инфраструктуры первой категории значимости. На сегодняшний день данные являются мишенью многих злоумышленников, поэтому мы также находимся в поиске дополнительных совместимых разработок, которые позволят нашим пользователям усилить защиту инфраструктуры. Компания «Гарда» предлагает эффективные решения, которые помогут организациям значительно снизить риски стать жертвой как внешних хакеров, так и недобросовестных сотрудников», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Гарда DBF» (ранее «Гарда БД») — система для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базами данных и бизнес-приложениями. Предназначена для защиты от утечек уничтожения, изменения, копирования информации и несанкционированного ее распространения. «Гарда DBF» ведет непрерывный мониторинг обращений к ресурсам и в режиме реального времени выявляет подозрительные операции. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО. Сертифицирована ФСТЭК России по классу НДВ-4.

СУБД «Ред База Данных» — промышленная российская система управления базами данных. Команда «Ред Софт» самостоятельно и независимо развивает продукт и оказывает высококвалифицированную техническую поддержку. Поддержка оказывается на всех уровнях: от настройки, сопровождения и аудита до внесения самых сложных изменений в код СУБД.

СУБД можно применять в инфраструктурах с повышенными требованиями к информационной безопасности, а также использовать для хранения и обработки персональных данных. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и может применяться в КИИ первой категории значимости, в ГИС первого класса защищенности, в АСУТП первого класса защищенности, в ИСПДн для обеспечения первого уровня защищенности персональных данных, а также в информационных системах общего пользования II класса.