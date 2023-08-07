«Почта Mail.ru» получила новый домен xmail.ru

«Почта Mail.ru» запустила новый домен для почтовых ящиков – xmail.ru. Регистрация будет доступна пользователям сторонних сервисов, начиная с 7 августа. При переходе на новый домен сохранится прежнее имя ящика зарубежного почтового сервиса с новым адресом электронной почты. Он будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на xmail.ru. После этого пользователь сможет перенести письма и их вложения из предыдущего аккаунта.

Для того чтобы создать почту и перенести письма пользователю необходимо заполнить форму регистрации. После переноса архива сохранится возможность писать письма от имени зарубежного почтового ящика. Функциональность сборщика писем поможет не потерять переписки, а также настроить получение писем с другого ящика.

«Помимо получения нового домена, пользователь сохранит письма, приходящие на прежний адрес почты. Мы понимаем, насколько это важно для каждого человека, и стараемся сделать процесс его перехода максимально простым и удобным», – сказал Артем Матюшков, руководитель продуктового направления «Почта Mail.ru».

Пользователи смогут хранить в одном месте письма всех почтовых ящиков. Аккаунты на новом доменном имени, кроме стандартной квоты на 8 ГБ, смогут получить в подарок 128 ГБ хранилища «Облака Mail.ru» и пользоваться сервисами один месяц без рекламы.

Почтовый ящик в домене xmail.ru доступен только для переноса аккаунта с зарубежного сервиса. Для создания иной новой почты будут предложены стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или, запущенный в 2020 г., internet.ru. Их доли среди пользователей распределены следующим образом: mail.ru – 79%, bk.ru – 10%, inbox.ru – 4,5%, list.ru – 4,5%, internet.ru – 2%.