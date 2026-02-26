Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

Google Play Services

Google Play Services

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2026 ОМП обновила платформу управления «Аврора Центр» до версии 5.5.0 1
25.07.2023 Десятки миллионов смартфонов окажутся на свалке. Прекращается поддержка знаменитой редакции Android 1
14.10.2022 Пароли больше не нужны. В Chrome и Android появилась авторизация нового типа 1
08.05.2022 Лучшие приложения для автомагнитол на Android: выбор ZOOM 1
22.03.2022 Смартфоны на Android отправляют в Google все данные о звонках и переписке пользователей. Отменить это нельзя 2
07.09.2021 WhatsApp оставляет без связи владельцев старых iPhone и Android 1
02.08.2021 Миллионы смартфонов на Android станут бесполезными из-за всего одного каприза Google 1
09.07.2021 Google отправил на свалку истории миллионы устройств с революционным Android 1
21.06.2021 Android «стащит» у iPhone единственную функцию, отличающую их друг от друга 1
18.12.2020 Google своими руками уничтожит перспективную ОС для интернета вещей 1
28.05.2020 Huawei нашел сервис на замену YouTube. Он навечно заблокирован в России 1
24.09.2019 Флагманы Huawei, лишенные сервисов Google, можно оснастить ими неофициально. Видео 2
14.12.2016 Google выпустила новую ОС 1

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Google Play Services и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12360 13
Apple Inc 12780 7
Samsung Electronics 10736 4
Huawei 4304 4
Microsoft Corporation 25356 2
Xiaomi 2048 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 853 1
OsmAnd 4 1
SLAVINTODRON 1 1
Max MP 1 1
Apps Lab Studio 1 1
AlterGames 1 1
IVolk 1 1
Крис-С 1 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
МегаФон 10142 1
Yandex - Яндекс 8652 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14710 1
Lenovo Group 2376 1
Meta Platforms - Facebook 4560 1
Intel Corporation 12593 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 889 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2624 1
TP-Link - ТП-Линк 218 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 1
Telegram Group 2675 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1535 1
Honeywell 295 1
Dailymotion - Видеохостинг 41 1
Dropbox 516 1
Snapchat 146 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 494 1
Автодория 44 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 390 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 997 1
Belkin 55 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 260 1
Nest 39 1
Huawei Mobile Services 73 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 512 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5785 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5089 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2977 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 836 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25778 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27241 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28995 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8232 7
Google Android устройства-девайсы 817 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2653 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7724 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9744 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12751 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 4
Application store - магазин приложений 1375 3
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 652 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4731 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32213 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16702 3
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2733 3
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1230 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14405 2
Оповещение и уведомление - Notification 5418 2
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 612 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 520 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13084 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9909 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5205 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2024 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6652 2
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1621 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4066 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17877 1
Data monetization - Монетизация данных 1849 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3095 1
Кнопочное управление - Кнопочный телефон - Push-button phone 596 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4727 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22069 1
Google Android 14851 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 9
Apple iOS 8338 6
Google YouTube - Видеохостинг 2922 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7420 4
Google - Gmail 992 4
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 4
Google Cloud Services 233 4
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 4
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 3
Statista 256 3
Google Android SDK 37 2
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 2
Google Chrome - браузер 1664 2
Apple iPad 3946 2
Google Cloud Platform - GCP 348 2
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 213 2
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 223 2
Google Android 8 - Android Oreo 197 2
Google Android Studio - Среда разработки 25 2
Google Android Things 8 2
Google Android 12 - Android Snow Cone 120 2
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 281 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 2
Nestle KitKat 165 2
Google Brillo 7 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5145 2
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
Дуся - голосовой помощник 2 1
Radarbot 1 1
PowerAmp 3 1
SLAVINTODRON - Где моя машина 1 1
AGAMA Car Launcher 2 1
Max MP - Casse-o-player 1 1
Max MP - Vinylage 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 432 1
Samsung Galaxy S2 - Samsung Galaxy SII - смартфон 165 1
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 1
Tencent QQ Messenger - мессенджер 43 1
Google Android 14 91 1
Leith Douglas - Лейт Дуглас 2 1
Дуров Павел 316 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18420 3
Индия - Bharat 5739 2
Казахстан - Республика 5856 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4124 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46209 1
Земля - планета Солнечной системы 10704 1
Южная Корея - Республика 6890 1
Франция - Французская Республика 8014 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14561 1
Турция - Турецкая республика 2510 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 939 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1057 1
Ирландия - Дублин 163 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 753 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1768 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6986 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1176 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3685 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5350 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 622 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 217 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1291 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1083 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15313 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10559 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7620 1
The Register - The Register Hardware 1733 1
Liliputing 72 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 133 1
Marie Claire 8 1
Le Monde 30 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
University of Cambridge - Trinity College - Тринити-колледж 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще