Разделы

ПО Софт Техника
|

Миллионы смартфонов на Android станут бесполезными из-за всего одного каприза Google

В сентябре 2021 г. Google лишит владельцев гаджетов на Android 2.3.7 и более ранних версиях авторизоваться своих аккаунтах. Они больше не смогут пользоваться почтой Gmail, хранилищем Drive, смотреть видео на YouTube и даже скачивать ПО из магазина Play. В мире насчитывается более 3 млрд Android-устройств, и около 1,2% из них работают на Android ниже версии 5.

Google хоронит древние версии Android

Интернет-гигант Google решил окончательно умертвить смартфоны на базе ОС Android 2.3.7 и более ранних ее версий. Как пишет Liliputing, с 27 сентября 2021 г. владельцы таких гаджетов больше не смогут войти в свои аккаунты, что автоматически закрывает им доступ к большинству функций популярных сервисов Google.

Попытка входа в профиль после 27 сентября 2021 г. на устройстве с Android 2.3.7 и старее обернется лишь сообщением об ошибке авторизации. Пользователи больше не смогут скачивать новые приложения из Google Play и обновлять имеющиеся, пользоваться всеми преимуществами авторизации на YouTube, в «Картах» и даже не получат доступ к собственному хранилищу на Google Drive и почте Gmail.

ging600.jpg

Маскоты ранних версий Android. 2.3.7 Google изобразила в виде имбирного пряника (крайний слева)

Интернет-гигант начал рассылку уведомлений о скорой блокировке доступа к профилям всем, кто еще пользуется гаджетами с Android 2.3.7 и версиями, выпущенными до нее. Это не только смартфоны, но и планшеты. Таким образом, на покупку современного устройства у них есть почти два месяца.

Сколько людей пострадает

Google не раскрывает количество устройств на базе Android 2.3.7 и старее, активных в настоящее время. Всего по итогам 2020 г. в мире числилось свыше 3 млрд функционирующих Android-устройств (статистика Business of Apps).

Согласно порталу Statista, на июнь 2021 г. устройства с Android ниже версии 5.0 удерживали 1,18-процентную долю мирового рынка (порядка 35,4 млн). Их количество от квартала к кварталу уменьшается – к примеру, в июне 2020 г. на них приходилось 1,96%, в июне 2019 г. – 4,93%, а годом ранее – 11%.

ging602.jpg
Samsung Galaxy S2 - один из популярнейших смартфонов с Android 2.3.7

В России на гаджеты с Android 5.0 и ниже на июль 2021 г. приходилось 9,54% всех Android-устройств (статистика StatCounter).

Сама Android 2.3.7 вышла почти 10 лет назад, в конце сентября 2011 г. На базе этой прошивки выпускали свои смартфоны многие крупные бренды. К примеру, на ней работал флагманский Samsung Galaxy S2, плюс ее можно было встретить на Sony Xperia NX.

ging604.jpg

С одной стороны, адептов старых версий Android немного, с другой, их десятки миллионов

В конце февраля 2011 г. Google анонсировала Android 3.0 для планшетов, а 18 октября 2011 г. состоялся дебют унифицированной Android 4.0.

Апдейт невозможен

Вариантов у владельцев гаджетов с Android 2.3.7 и более ранними версиями теперь всего три. Они могут продолжить пользоваться ими и после 27 сентября 2021 г., несмотря на все ограничения, связанные с невозможностью авторизации в своем Google-аккаунте. Любой из сервисов Google, за исключением магазина Play, будет работать через браузер, и авторизация в своем аккаунте через него по-прежнему сохранится.

ging601.jpg

Главный экран Android 2.3.7

Также пользователи могут перейти на iPhone и iPad или купить современное Android-устройство.

Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике
Облака

Вариант с простым обновлением прошивки, к примеру, до Android 10 или 11, не предусмотрен. Устройства 10-летней давности морально устарели и не справятся с запуском и стабильной работой современных операционных систем.

ging603.jpg
Многие остаются верны Android 2.3.7 даже спустя 10 лет с момента ее появления

В редких частных случаях возможен апдейт до Android 3 или Android 4 при наличии официальных или самодельных прошивок. Но обновлять ОС устройства с высокой степенью вероятности придется вручную, со всеми вытекающими из этого рисками и возможными последствиями.

Почему Google отказывается от старых Android

Заявив о полном прекращении хоть какой-либо поддержки Android 2.3.7 и более старых версий, Google заявила, что делает это с оглядкой на безопасность пользователей. По словам ее представителей, авторизация в аккаунте на древних гаджетах с не менее древней прошивкой несет в себе риск утечки персональных данных.

Отчасти вина в этом лежит и на самой Google. Она больше не выпускает обновления системы безопасности для столь устаревших версий ее мобильной ОС, концентрируясь на более свежих сборках.

Android 4 тоже не поддерживается

Замена смартфона с Android 2.3.7 на немного более свежую модель, к примеру, с Android 4, в 2021 г. тоже не является хорошей идеей. Как сообщал CNews, Google постепенно избавляется и от этой операционки.

В начале июля стало известно, что планшеты и смартфоны на базе Android 4.1-4.3 больше не будут получать обновления библиотеки Google Play Services. Без нее не смогут работать сервисы Google и многие приложения сторонних разработчиков.

Неизвестно, когда Google введет свои санкции против более современных версий Android. Пятая версия вышла в ноябре 2014 г., шестая появилась в октябре 2015 г., седьмая – в августе 2016 г., а восьмая – в августе 2017 г. Появление Android 9 состоялось в конце лета 2018 г.

В настоящее время есть три версии Android, которые гарантированно не потеряют свою актуальность еще много лет. Первая – это Android 10 образца августа 2019 г., вторая – вышедшая в сентябре 2020 г. Android. Также в настоящее время готовится к релизу Android 12. Google показала ее в мае 2021 г., и первые устройства на ее основе могут появиться в продаже до конца 2021 г.

Эльяс Касми

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти России определились с тем, что такое искусственный интеллект

Новейший смартфон OnePlus взорвался и едва не убил владелицу

К жизни возвращается легендарный производитель видеокарт, перед которым трепетала Nvidia

Отныне Linux можно установить внутрь Windows 10 одной командой

Microsoft «убивает» Skype. Закрыта его корпоративная версия

Роскомнадзор закупает кроссоверы Renault, чтобы шпионить за публичным Wi-Fi

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

8 компактных водонагревателей для маленькой ванной комнаты

Отдыхаем на природе: как использовать смартфон без связи и интернета

Большие телевизоры с диагональю выше 65 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые уже работают над 6G – создан магнитный порошок для преобразователей

Найден новый тип квазичастиц — он поможет создать материю из кубитов

Прорыв в физике: создана твердая кристаллическая форма электронов
Показать еще