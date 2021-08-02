Миллионы смартфонов на Android станут бесполезными из-за всего одного каприза Google

В сентябре 2021 г. Google лишит владельцев гаджетов на Android 2.3.7 и более ранних версиях авторизоваться своих аккаунтах. Они больше не смогут пользоваться почтой Gmail, хранилищем Drive, смотреть видео на YouTube и даже скачивать ПО из магазина Play. В мире насчитывается более 3 млрд Android-устройств, и около 1,2% из них работают на Android ниже версии 5.

Google хоронит древние версии Android

Интернет-гигант Google решил окончательно умертвить смартфоны на базе ОС Android 2.3.7 и более ранних ее версий. Как пишет Liliputing, с 27 сентября 2021 г. владельцы таких гаджетов больше не смогут войти в свои аккаунты, что автоматически закрывает им доступ к большинству функций популярных сервисов Google.

Попытка входа в профиль после 27 сентября 2021 г. на устройстве с Android 2.3.7 и старее обернется лишь сообщением об ошибке авторизации. Пользователи больше не смогут скачивать новые приложения из Google Play и обновлять имеющиеся, пользоваться всеми преимуществами авторизации на YouTube, в «Картах» и даже не получат доступ к собственному хранилищу на Google Drive и почте Gmail.

Маскоты ранних версий Android. 2.3.7 Google изобразила в виде имбирного пряника (крайний слева)

Интернет-гигант начал рассылку уведомлений о скорой блокировке доступа к профилям всем, кто еще пользуется гаджетами с Android 2.3.7 и версиями, выпущенными до нее. Это не только смартфоны, но и планшеты. Таким образом, на покупку современного устройства у них есть почти два месяца.

Сколько людей пострадает

Google не раскрывает количество устройств на базе Android 2.3.7 и старее, активных в настоящее время. Всего по итогам 2020 г. в мире числилось свыше 3 млрд функционирующих Android-устройств (статистика Business of Apps).

Согласно порталу Statista, на июнь 2021 г. устройства с Android ниже версии 5.0 удерживали 1,18-процентную долю мирового рынка (порядка 35,4 млн). Их количество от квартала к кварталу уменьшается – к примеру, в июне 2020 г. на них приходилось 1,96%, в июне 2019 г. – 4,93%, а годом ранее – 11%.

Samsung Galaxy S2 - один из популярнейших смартфонов с Android 2.3.7

В России на гаджеты с Android 5.0 и ниже на июль 2021 г. приходилось 9,54% всех Android-устройств (статистика StatCounter).

Сама Android 2.3.7 вышла почти 10 лет назад, в конце сентября 2011 г. На базе этой прошивки выпускали свои смартфоны многие крупные бренды. К примеру, на ней работал флагманский Samsung Galaxy S2, плюс ее можно было встретить на Sony Xperia NX.

С одной стороны, адептов старых версий Android немного, с другой, их десятки миллионов

В конце февраля 2011 г. Google анонсировала Android 3.0 для планшетов, а 18 октября 2011 г. состоялся дебют унифицированной Android 4.0.

Апдейт невозможен

Вариантов у владельцев гаджетов с Android 2.3.7 и более ранними версиями теперь всего три. Они могут продолжить пользоваться ими и после 27 сентября 2021 г., несмотря на все ограничения, связанные с невозможностью авторизации в своем Google-аккаунте. Любой из сервисов Google, за исключением магазина Play, будет работать через браузер, и авторизация в своем аккаунте через него по-прежнему сохранится.

Главный экран Android 2.3.7

Также пользователи могут перейти на iPhone и iPad или купить современное Android-устройство.

Как работает экосистема сервисов в облачной аналитике Облака

Вариант с простым обновлением прошивки, к примеру, до Android 10 или 11, не предусмотрен. Устройства 10-летней давности морально устарели и не справятся с запуском и стабильной работой современных операционных систем.

Многие остаются верны Android 2.3.7 даже спустя 10 лет с момента ее появления

В редких частных случаях возможен апдейт до Android 3 или Android 4 при наличии официальных или самодельных прошивок. Но обновлять ОС устройства с высокой степенью вероятности придется вручную, со всеми вытекающими из этого рисками и возможными последствиями.

Почему Google отказывается от старых Android

Заявив о полном прекращении хоть какой-либо поддержки Android 2.3.7 и более старых версий, Google заявила, что делает это с оглядкой на безопасность пользователей. По словам ее представителей, авторизация в аккаунте на древних гаджетах с не менее древней прошивкой несет в себе риск утечки персональных данных.

Отчасти вина в этом лежит и на самой Google. Она больше не выпускает обновления системы безопасности для столь устаревших версий ее мобильной ОС, концентрируясь на более свежих сборках.

Android 4 тоже не поддерживается

Замена смартфона с Android 2.3.7 на немного более свежую модель, к примеру, с Android 4, в 2021 г. тоже не является хорошей идеей. Как сообщал CNews, Google постепенно избавляется и от этой операционки.

В начале июля стало известно, что планшеты и смартфоны на базе Android 4.1-4.3 больше не будут получать обновления библиотеки Google Play Services. Без нее не смогут работать сервисы Google и многие приложения сторонних разработчиков.

Неизвестно, когда Google введет свои санкции против более современных версий Android. Пятая версия вышла в ноябре 2014 г., шестая появилась в октябре 2015 г., седьмая – в августе 2016 г., а восьмая – в августе 2017 г. Появление Android 9 состоялось в конце лета 2018 г.

В настоящее время есть три версии Android, которые гарантированно не потеряют свою актуальность еще много лет. Первая – это Android 10 образца августа 2019 г., вторая – вышедшая в сентябре 2020 г. Android. Также в настоящее время готовится к релизу Android 12. Google показала ее в мае 2021 г., и первые устройства на ее основе могут появиться в продаже до конца 2021 г.