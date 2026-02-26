ОМП обновила платформу управления «Аврора Центр» до версии 5.5.0

Компания «Открытая мобильная платформа» выпустила «Аврора Центр» 5.5.0 — платформу для управления корпоративными смартфонами, планшетами, ТСД и компьютерами. Версия 5.5.0 проходит сертификацию ФСТЭК по классу УД4 и предназначена для пилотных и коммерческих проектов 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ОМП.

В этом релизе платформа получила открытый API для автоматизации через технические учётные записи, теперь можно строить собственные интерфейсы и способы управления «Аврора Центром» вне основного интерфейса.

Также расширена интеграция с корпоративными каталогами: помимо Active Directory, «Аврора Центр» теперь работает с ALD Pro — импорт пользователей, устройств и групп по LDAP, а также привязка устройств к пользователям через авторизацию на Android и Авроре. Для организаций, которые переходят на импортозамещённую инфраструктуру, связка «Аврора Центр» + ALD Pro дает полноценное управление и учетными записями и устройствами без зарубежных каталогов.

Платформенные улучшения

Администраторы теперь могут гибко создавать выборки устройств и пользователей на основе различных комбинаций атрибутов. Для политик добавлено планирование развёртывания с учётом часового пояса и рабочего времени сотрудника — доставка файлов и выполнение скриптов запускаются в нужном временном интервале.

Что изменилось для администраторов Linux-парка

Организации, которые переводят рабочие станции с Windows на «Альт», Astra Linux или «Ред ОС», получили несколько инструментов для повседневной работы.

Появились автоматические отчёты: платформа собирает данные об установленном ПО и аппаратном обеспечении рабочих станций и рассылает их в формате xlsx по расписанию через Grafana. Администратор видит, сколько пакетов ожидает обновления на каждом компьютере, кто установил запрещённое ПО и когда.

Для плановых обновлений и установки приложений в нерабочее время работает Wake-on-LAN: «Аврора Центр» будит компьютеры в корпоративной сети, выполняет задачу и не мешает сотрудникам днём.

Что изменилось для парка Android-устройств

Удаленный сброс пароля: если сотрудник забыл пароль от рабочего устройства, администратор сбрасывает его из консоли с помощью команды оперативного управления — без физического доступа к устройству. Работает на Android 8 и выше.

Реакция на смену SIM-карты: если кто-то вставит в корпоративное устройство другую SIM-карту, платформа может автоматически заблокировать или очистить устройство — даже без подключения к сети. Работает на Android 7+ и «Авроре 4.0.2+».

Запрет сброса к заводским настройкам: администратор может запретить пользователю сбрасывать устройство через политику, чтобы оно не было выведено из-под управления.

Добавлена автоматическая группировка Android-устройств по производителю и модели, типу (ТСД, смартфон, планшет), версии ОС и наличию шифрования файлового хранилища.

Что изменилось для устройств на ОС «Аврора»

В версии 5.5.0 для устройств на ОС «Аврора» 5.2.0 и выше появились две возможности, которые расширяют инструменты администрирования.

Первая — обмен файлами через политику. Администратор может отправить на устройство рабочие материалы для сотрудника: инструкции, регламенты, справочники — всё, что нужно ему в повседневной работе. Файлы доставляются в домашнюю директорию пользователя. Обратный процесс тоже работает: с устройства можно забрать фотографии, которые сотрудник сделал в рамках своей деятельности, а также отчёты и другие данные. Администратор отправляет что нужно и забирает что нужно удалённо, через консоль, без участия сотрудника.

Вторая — централизованная настройка LBS-сервисов. Администратор выбирает провайдера геолокации («Яндекс.Локатор» или 2ГИС) в политике и назначает ее на группу устройств. Устройства определяют координаты по Wi-Fi и базовым станциям — без GPS-модуля. Это работает внутри зданий, цехов и складов, где спутниковый сигнал недоступен. Оба провайдера — российские, Google Play Services не требуется.