Десятки миллионов смартфонов окажутся на свалке. Прекращается поддержка знаменитой редакции Android

Google перестанет поддерживать Android 4.4 KitKat, вышедшую 10 лет назад. Система знаковая – реализованные в ней нововведения по сей день используются в Android. Прекращение поддержки окончательное – под 4.4 перестанут адаптировать библиотеку Google Play Services, без которой не смогут работать многие приложения, что сделает около 30 млн гаджетов под управлением KitKat бесполезными. Единственный выход – купить устройство на новом Android.

Минус одна версия Android

Интернет-гигант Google объявил о прекращении поддержки ОС Android 4.4, известной под кодовым названием KitKat. Эта система вышла в октябре 2013 г. и получила массу улучшений по сравнению с трио под названием Jelly Bean – Android 4.1, 4.2 и 4.3.

Прекращение поддержки в данном случае не означает отсутствие новых патчей безопасности – для этой ОС они перестали выходить еще в октябре 2017 г. В данном случае Android 4.4 будет лишена обновлений библиотеки Google Play Services, которая нужна для работы как фирменных сервисов Google (Gmail, YouTube и пр.), так и сторонних приложений.

Устройства под управлением KitKat еще какое-то время смогут работать «по инерции», пока все нужные пользователю приложения не начнут требовать актуальную версию библиотеки Google Play Services. После этого останется либо смириться с использованием старых версий приложений, либо приобрести новый гаджет – обновиться с Android 4.4 до современной Android 13 не получится.

Кто пострадает

Согласно официальной статистике Google на июль 2023 г., спустя почти 10 лет со дня релиза Android 4.4, в мире по-прежнему насчитывалось около 1% Android-устройств под ее управлением. Это не только смартфоны, но также планшеты, электронные книги и т. д. А с учетом того, что суммарно на Android работает около 3 млрд гаджетов (данные Business of Apps), то 1% – это приблизительно 30 млн устройств, которые по решению Google станут бесполезными.

Фото: Google Мобильные устройства на Android 4.4 были знаковыми для своего времени, но спустя 10 лет от их актуальности не осталось и следа

Но если в случае электронных книг полное отключение поддержки KitKat не столь критично, поскольку Android в них нужна лишь для запуска предустановленных программ для чтения, то со смартфонами дела обстоят иначе. Это более универсальные с точки зрения вариантов использования устройства, и невозможность скачивания на них приложений лишает смысла их дальнейшую эксплуатацию.

Попытка установить на мобильник кастомную прошивку с более свежей версией Android может привести к успеху, но, во-первых, самые новые релизы Android, как правило, не адаптируются под древние мобильники, во-вторых, аппаратных возможностей таких устройств не хватит для корректной работы современных мобильных ОС.

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Поэтому самый простой выход из данной ситуации – покупка нового устройства. Если оно будет работать на Android 13, поддержка ее в Google Play Services прекратится, с учетом нынешних сроков Google, лишь в начале следующего десятилетия – Android 13 появилась в 2022 г.

Все было ожидаемо

Поддержка Android 4.4 KitKat в любом случае прекратилась бы – система, несмотря на внушительное количество нововведений в ней в сравнении с предшествующими релизами морально устарела, как и большая часть устройств на ее основе. Вопрос был лишь в сроках, которые Google не раскрывала, но предположить, что этот день скоро настанет, можно было еще в июле 2021 г.

Тогда в аналогичной ситуации оказались сразу три сборки Android с единым названием Jelly Bean – 4.1, 4.2 и 4.3. С этой троицей Google поступила точно так же, как сейчас с Android 4.4. Они перестали получать обновления Google Play Services, а разработчики приложений по мере выпуска обновлений перестали адаптировать их под эти системы.

Что выгоднее – внедрить одну интеллектуальную систему, или интегрировать несколько ИИ-сервисов? ПО

К тому моменту Jelly Bean тоже было около 10 лет, и она тоже удерживала около 1% мирового рынка Android-устройств. Спустя всего два года это трио перестало упоминаться в статистике. По всей видимости, активных гаджетов с Jelly Bean почти не осталось.

Google предпринимает и другие действия по стимулированию пользователей к переходу на новые версии Android. Например, в начале 2023 г. она всерьез намеревалась с выходом Android 14 запретить установку приложений под старые версии системы. Реализация этой идеи привела бы к тому, что установить давно не обновлявшиеся утилиты нельзя было бы не только из Google Play, но также из других каталогов приложений и даже вручную.