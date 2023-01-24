Google росчерком пера сломает сотни тысяч Android-приложений. Они перестанут запускаться на новых смартфонах

Google добавит в Android 14 запрет на установку запуск приложений под старые версии Android. Их нельзя будет поставить ни вручную, ни из каталога Google Play. Пока что самая ранняя поддерживаемая версия Android – 6.0 из 2015 г., но Google может по своему желанию установить планку хоть на Android 12. Способы обхода ограничений есть, но большинство пользователей в них не разберутся. Под угрозой несколько сотен тысяч приложений.

Новое лучше старого

В операционной системе Android 14 появится блокировка приложений, адаптированных под древние версии этой ОС. Как пишет профильный портал 9to5Google, это означает, что давно не обновлявшиеся программы будет невозможно установить из каталога Google Play на устройство под управлением Android 14 и запустить его.

С запуском древнего приложения, установленного на гаджет еще до обновления до Android 14, тоже могут возникнуть проблемы. Google пока не подтверждает, что в ее мобильной ОС совсем скоро появятся столь жесткие ограничения, но и не опровергает появившуюся информацию.

Что немаловажно, блокироваться будет не только установка утилит из фирменного магазина Google Play. Попытка скачать АРК-дистрибутив нужного приложения на стороннем ресурсе и установить его вручную тоже не увенчается успехом.

Пока неизвестно, коснется ли новая политика Google альтернативных магазинов приложений. В Android, в отличие от iOS, есть их поддержка, что и позволило, к примеру, VK в паре с Минцифры России в мае 2022 г. разработать отечественный каталог RuStore.

В отсутствии в приложении поддержки новых версий Android виноваты исключительно разработчики. Но это отражается на пользователях

Количество устаревших утилит в Google Play еще предстоит уточнить. По данным Statista, в сентябре 2022 г. магазин содержал в общей сложности почти 2,7 млн приложений. Таким образом, устаревших среди них может быть несколько сотен тысяч.

Во имя безопасности

Основная цель, которую преследует Google – это повышение безопасности Android. Если разработчик давно не обновлял свое ПО, то оно может не поддерживать security-возможности современных версий платформы и тем самым ставить под угрозу персональные данные пользователя.

Как пишет 9to5Google, на данном этапе новый механизм Google по блокировке старых приложений ограничивается утилитами с поддержкой Android 6 Marshmallow. Эта версия ОС вышла в мае 2015 г. Если приложение не способно работать в этой системе и рассчитана, к примеру, только на Android 5.0 Lollipop или 4.4 KitKat и более ранние версии, на смартфоне с Android 14 оно работать не будет.

По информации экспертов портала, механизм блокировки имеет возможность настройки. Это означает, что в будущем Google вполне может поднять планку выше и сделать самой ранней поддерживаемой ОС, например, Android 10 образца 2019 г.

Все случится очень быстро. Или нет

Ждать новых репрессий со стороны Google осталось недолго. Премьера Android 14 может состояться в мае 2023 г. В этом месяце Google проводит свою ежегодную конференцию I/O, на которой показывает новинки своего ПО и «железа». Релиз первой стабильной сборки Android всегда происходит ближе к концу лета.

Дальше все всегда зависит от производителей устройств. Чем раньше они адаптируют новую ОС Google под свои устройства, тем раньше начнется ее распространение. А некоторые гаджеты и вовсе не получат обновление.

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Отказаться от установки апдейта тоже можно, но в этом случае устройство будет упорно напоминать о наличии обновления. Только таким способом, по крайней мере, пока что, можно избежать проблем с запуском старых программ под Android 14. Эксперты портала утверждают, что отключить блокировку старого ПО можно будет через командную строку, но большинство пользователей даже не знают, что это такое.

Пути пользователей со многими привычными им Android-приложениями рано или поздно разойдутся

Также можно продолжать пользоваться старыми устройствами, обновления на которые давно не приходят. Но рано или поздно все же придется перейти на новый гаджет. И, если разработчик нужной утилиты к тому времени не озаботится выпуском новой ее версии, то потребителю ничего не останется, кроме как отказаться от ее использования.

Старое – бойкотировать

Отказ от поддержки старых версий ПО и тем более устаревших гаджетов – нормальная практика в современном мире. Смартфоны на Android перестают получать обновления ОС, как правило, спустя три года после релиза модели, iPhone же поддерживаются в среднем пять-семь лет.

Google регулярно сообщает о предании окончательному забвению древних версий Android, равно как и Microsoft – например, сверхпопулярная ОС Windows 10 перестанет получать апдейты безопасности в октябре 2025 г. и с того момента будет считаться устаревшей.

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Крупные разработчики ПО тоже ежегодно отключают поддержку старых платформ. Это особенно отчетливо видно на примере мессенджера WhatsApp. Google поступает точно так же – в феврале 2023 г. она уберет из браузера Chrome поддержку ОС Windows 7, которая перестала получать патчи в январе 2020 г.

Возвращаясь к мобильной платформе Google, отметим, что написание приложений под современные версии Android – это незыблемое правило Google Play, которое разработчики обязаны соблюдать. Так, в настоящее время любая утилита, которую разработчики хотят разместить в каталоге Google, должна быть написана как минимум под Android 12, вышедшую в мае 2021 г.

Да и саму ОС Android с лета 2020 г. производители не имеют права устанавливать на устройства менее чем 3 ГБ оперативной памяти. Google официально запретила им это делать, предоставив в качестве альтернативы облегченную и сильно «порезанную» платформу Android Go.