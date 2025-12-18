Получите все материалы CNews по ключевому слову
University of Otago Университет Отаго Отагский университет в Данидине
СОБЫТИЯ
|18.12.2025
|В коде, написанном ИИ, значительно больше серьезных ошибок и крупных проблем, чем у живых программистов 1
|27.06.2016
|Алкоголь может вызвать рак даже при малых дозах 1
|13.01.2015
|Создан квантовый накопитель данных с рекордным временем работы 1
|28.01.2013
|Овощи и фрукты делают нас счастливее 1
|12.10.2012
|Динозавров не возродить из ДНК 1
|28.12.2011
|Голуби умеют считать 1
|19.11.2010
|Microsoft представляет расширение для Office, позволяющее сохранять в MediaWiki 2
|09.06.2008
|Радиационные пояса Земли искажены антропогенными факторами 2
University of Otago и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 25251 1
|Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
|Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
|U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 931 1
|Wikipedia - Mediawiki 23 1
|МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 1
|Microsoft Office 3962 1
|Microsoft Windows 16349 1
|Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|New Scientist 1448 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408679, в очереди разбора - 732131.
Создано именных указателей - 187618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.