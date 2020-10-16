Google провела презентацию обновлений Google Поиска Search On

Google представила обновления Google Поиска Search On. С новыми функциями будет легче находить именно то, что нужно. Новые методы помогают систематизировать информацию со всего мира и сделать ее доступной для всех.

В основе Google Поиска лежит способность интерпретировать запросы и ранжировать результаты по релевантности. Модели BERT теперь используются для обработки всех поисковых запросов на английском языке, благодаря чему получаются более качественные ответы на вопросы. Кроме Представлен новый орфографический алгоритм, использующий глубокую нейронную сеть. С его помощью можно гораздо эффективнее расшифровывать слова с ошибками.

Ответы на узконаправленные вопросы сложнее всего найти. Иногда приходится просмотреть целую веб-страницу, чтобы найти единственное предложение, содержащее нужную информацию. Недавно мы совершили прорыв, связанный с ранжированием результатов поиска. Теперь Google Поиск может индексировать не только веб-страницы, но и их отдельные фрагменты. В следующем месяце начнется использование этой технологии для запросов на английском языке в США. Это позволит лучше обрабатывать 7% поисковых запросов на всех языках после запуска функции по всему миру.

Нейронные сети позволяют определять, на какие подкатегории делится интересующая тема. Технология будет внедряться в конце года.

Чтобы было проще поддерживать социальную дистанцию, добавили новости о посещаемости мест в режиме реального времени. Эти сведения позволяют узнать, насколько заведение загружено прямо сейчас. Обновления функции «Улицы в AR-режиме» помогут получить важную информацию о месте еще до его посещения. Кроме того, в профилях компаний в Google Поиске и на Google Картах теперь на видном месте будет отображаться информация о мерах безопасности, принятых в связи с COVID-19. Технология Duplex помогает местным компаниям своевременно обновлять информацию в интернете, например сведения о часах работы и наличии товаров.

Теперь можно автоматически находить в видеоматериалах ключевые моменты. В этом помогает новый основанный на технологиях ИИ подход к глубокому семантическому анализу видео. Эту технологию к концу 2020 года планируется использовать для обработки 10% запросов в Google Поиске.

Теперь, при вводе связанного со статистикой вопроса, например, «темпы роста ВВП в США», используется обработка естественного языка, чтобы соотнести поисковый запрос с одним из миллиардов элементов в хранилище Data Commons. После этого представляются нужные статистические данные в графическом формате, в котором их легко воспринимать. Это стало возможно благодаря проекту Data Comms — открытой информационной базе статистических данных. Работа над проектом началась в 2018 году совместно с Бюро переписи населения США, Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, Всемирным банком и многими другими организациями.

Качественная журналистика часто рождается из долгосрочных исследовательских проектов, которые требуют длительного изучения огромных коллекций документов, изображений и аудиозаписей. Новый набор инструментов Journalist Studio предназначен для того, чтобы журналисты могли выполнять свою работу эффективнее, безопаснее и более творчески. В Journalist Studio добавлен инструмент Pinpoint. Пользуясь им, журналисты с помощью технологии Google Поиска смогут быстро просеивать сотни тысяч документов, автоматически выделяя и систематизируя данные о наиболее часто упоминаемых людях, организациях и местах. Зарегистрироваться и запросить доступ к Pinpoint журналисты могут с этой недели. В данный момент инструмент работает только с данными по США.

Функции Google Объектива и AR в Google Поиске помогут по-новому учиться, делать покупки и исследовать окружающий мир. Многим сейчас приходится учиться дома, и не всем это дается легко. Теперь с Google Объективом можно получать помощь с домашними заданиями по математике, химии, биологии и физике.

Бывает, что в голове засела мелодия, но слова вспомнить не получается. Теперь можно напеть мелодию вместо поискового запроса, и алгоритмы искусственного интеллекта соотнесут ее с нужным треком.