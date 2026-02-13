Разделы

Bosworth Andrew Босворт Эндрю


СОБЫТИЯ


13.02.2026 Владелец Facebook* запатентовал ИИ, который будет вести ваши соцсети, когда вы умрете 2
20.10.2021 Facebook поменяет название 2
20.12.2019 Facebook создает ОС для отказа от Android 3
16.07.2018 Facebook переманила инженера Google для разработки собственного процессора 2
30.05.2016 Facebook начал отслеживать всех пользователей интернета. Опрос 1
16.11.2010 Facebook объединит SMS, e-mail и IM в единую систему 2

Публикаций - 6, упоминаний - 12

Bosworth Andrew и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4555 5
Oculus VR 76 3
Google LLC 12341 3
Microsoft Corporation 25337 2
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 12 1
Yandex - Яндекс 8607 1
Huawei 4289 1
Qualcomm Technologies 1918 1
Apple Inc 12751 1
Intel Corporation 12579 1
HTC Corporation 1506 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25696 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1482 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 3
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1088 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14903 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15001 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13331 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1226 1
Google Android - приложения и разработчики 711 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 638 1
Метавселенная - Metaverse 118 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 833 1
AdTech - Баннеры - Баннерные сети - Banner networks 67 1
Application store - магазин приложений 1370 1
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18743 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7714 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8978 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7659 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21810 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2791 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 753 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16678 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5983 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8480 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5825 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2070 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26107 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5150 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28946 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4276 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8199 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 185 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8394 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8148 1
Oculus Go 5 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7405 2
Google Android 14822 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 2
HTC First 9 1
Meta - Facebook Home 9 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 887 1
Apple iPad 3945 1
Microsoft Windows 10 1903 1
Microsoft Windows 7 1999 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3458 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 226 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1238 1
Google - Gmail 991 1
Huawei Hongmeng OS - ранее Kirin OS 31 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 408 1
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 95 1
Statista 256 1
Oculus Quest 13 1
Google Pixel Slate - Google Pixel Tablet - Google Pixel C - Планшетный ПК 17 1
Microsoft Windows NT 887 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 359 3
Rabii Shahriar - Рабия Шахрияр 2 1
Haugen Frances - Хоген Фрэнсис 8 1
Clegg Nick - Клегг Ник 10 1
Kirkpatrick Ficus - Киркпатрик Фикус 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 626 1
Lucovsky Mark - Lukovsky Mark - Люковски Марк - Луковски Марк 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 158417 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18367 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53592 1
Европа 24684 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1442 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10537 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51318 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1724 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20409 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1289 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2501 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 2
The Verge - Издание 601 1
Bloomberg 1555 1
The Information 72 1
Рен ТВ - телеканал 80 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419144, в очереди разбора - 726285.
Создано именных указателей - 190484.
