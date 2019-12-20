Facebook создает ОС для отказа от Android

Facebook планирует перевести все свои существующие и будущие устройства, включая шлемы виртуальной реальности, на собственную операционную систему. К ее разработке он привлек крупного специалиста в этой области, бывшего сотрудника Microsoft. Свою систему Facebook создает с целью полного отказа от использования Android



Независимость от Google

Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью и выпускающая различные гаджеты, приступила к разработке собственной операционной системы. Она будет создана с нуля, но с привлечением специалистов, стоявших у истоков ряда популярных ОС.

Цель, ради которой Facebook создает свою программную платформу, заключается в независимости от Google и ее ОС Android, на базе которой сейчас работают практически все ее гаджеты, пишет The Information. В будущем все упомянутые продукты будут переведены на проприетарную ОС.

Существуют подтверждения стремления Facebook как можно быстрее отказаться от Android. В частности, руководитель подразделения компании по разработке решений для дополненной и виртуальной реальностей Фикус Киркпатрик (Ficus Kirkpatrick) напрямую заявил, что все устройства, которые Facebook будет выпускать в дальнейшем, смогут с легкостью обойтись без ПО Google.

Марк Цукерберг, основатель Facebook

Глава Hardware-отдела Facebook Эндрю Босворт (Andrew Bosworth) выразил согласие с коллегой. По его словам, Facebook не может доверять важные для него разработки своим конкурентам, поэтому она все чаще будет отдавать предпочтение собственным решениям.

«Влияние» Microsoft

Актуальная на 20 декабря 2019 г. стадия разработки фирменной ОС Facebook остается неизвестной. Компания не раскрывает ни ее внешний вид, ни информацию о возможной поддержке сторонних приложений, ни то, как она собирается привлекать разработчиков сторонних программ.

На момент публикации материала было известно, что в разработке операционки Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg, основатель Facebook), примет участие очень сильный и опытный специалист в этой области – Марк Люковски (Mark Lucovsky). Это бывший сотрудник Microsoft, и он принимал непосредственное участие в разработке ОС Windows NT, на базе которой построены современные пользовательские ОС Microsoft, в том числе Windows 7 и Windows 10.

Какие устройства будут работать на новой ОС

Facebook собирается перевести на собственную операционную систему все или практически все свои устройства, в том числе автономную гарнитуру виртуальной реальности Oculus Go образца 2017 г., дебютировавший в 2018 г. шлем виртуальной реальности Oculus Quest, а также вышедший примерно в то же время смарт-дисплей для видеозвонков Portal. Oculus Quest способен работать без подключения к компьютеру, а Portal, помимо своих базовых возможностей, может управлять системами умного дома. Сейчас эти гаджеты работают на Android.

По информации ресурса TechCrunch, Facebook хочет получить больше свободы от конкурентов – в частности, компания стремится прекратить разногласия с Google на фоне срывов сроков создания устройств, она хочет делать их в своем темпе, без оглядки на партнеров.

В настоящее время Facebook занимается разработкой собственных очков для дополненной реальности. Подробностей о них на момент публикации материала практически не было, однако они с высокой долей вероятности тоже окажутся в числе устройств, получивших новую фирменную ОС компании. Проект, по словам Эндрю Босворта, будет представлен ближе к 2023 г. – он отметил, что к тому моменту Facebook наверняка закончит работу над собственной программной платформой.

По стопам Huawei

Facebook всегда была недоволен тем, что ее устройства работают на ОС сторонних компаний. Это касалось и его брендированного смартфона First, разработанного компанией HTC и выпущенного в 2013 г.

Смартфон HTC First с оболочкой Facebook Home

Смартфон работал на базе сильно модифицированной ОС Android и поставлялся с фирменным интерфейсом Facebook Home. В том же 2013 г. Facebook работала над секретным проектом Oxygen, представляющим собой в некотором роде магазин приложений – компания хотела дать пользователям возможность установки Android-приложений в обход фирменного магазина Google Play.

Интерфейс Facebook Home

Тем не менее, HTC First провалился в продаже, и Facebook приостановил свою деятельность в этом направлении. Разработка и дальнейшее продвижение Facebook Home тоже заморожены (релиз последней стабильной версии состоялся в январе 2014 г.), а магазин Oxygen так и не увидел свет.

По точно такой же схеме в настоящее время действует компания Huawei. Она работала над собственной мобильной ОС с 2011 г. – в разное время ее называли Oak OS и Kirin OS. В августе 2019 г. после того, как в мае 2019 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ввел санкции против Huawei и заставил Google оставить ее без Android, Huawei выпустила собственную платформу Harmony OS.

На ее основе китайский вендор строит собственную экосистему – Harmony OS, дебютировавшая на смарт-телевизорах, также будет работать на планшетах, ноутбуках, носимых устройствах, автомобильных бортовых системах и ряде других устройств. В сентябре 2019 г. она показала свои первые Android-смартфоны без сервисов Google (их можно приобрести и в России), а первые мобильники под управлением Harmony OS поступят в продажу в течение 2020 г. Добавим также, что Huawei в течение довольно длительного времени располагает собственным магазином приложений.