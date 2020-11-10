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Citrix расширила предложения по кибербезопасности цифровых рабочих мест

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Citrix Systems, Inc. расширила программу Citrix Ready Workspace Security и включила в нее решения для модели безопасности нулевого доверия (Zero Trust) от верифицированных партнеров. Это поможет компаниям упростить выбор вендоров и использовать имеющиеся инвестиции для создания современной системы информационной безопасности с нулевым доверием.

«Периметр безопасности больше не определяется межсетевым экраном. В мире «сетей без границ» больше нельзя полагаться на традиционные VPN-стратегии предоставления доступа по имени пользователя и паролю, — сказал Шридар Муллапуди (Sridhar Mullapudi), старший вице-президент Citrix по управлению продуктами. — Чтобы эффективно защищать приложения и устройства, организации должны перейти к модели нулевого доверия. Такое решение адаптивно предоставляет доступ с учетом контекста и на основе поведения пользователей.

Согласно недавнему совместному опросу Pulse и Citrix, так планируют поступить большинство ИТ-менеджеров. 74% респондентов в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе заявили, что намерены в течение года внедрить целостную стратегию нулевого доверия не только для удаленного доступа.

Citrix Ready Workspace Security позволяет сотрудникам безопасно работать в любое время и в любом месте и одновременно упрощает управление ИТ-средой. Программа предоставляет широкий выбор предложений от ведущих поставщиков систем безопасности, которые дополняют решения Citrix, и включает в себя предложения для управления идентификацией и доступом; мониторинга и анализа; безопасности устройств и оконечных точек; безопасности данных; безопасности сети.

Решения, которые интегрируются с вышеперечисленными предложениями и имеют встроенный принцип нулевого доверия, предоставляют расширенный контекст и дополнительный уровень безопасности. Это помогает Citrix эффективнее защищать корпоративные данные и приложения.

Реализация принципов нулевого доверия не предусматривает универсального решения. Но с помощью программы Citrix Ready Workspace Security компании могут оценить свои стратегии безопасности и на базе уже имеющихся инвестиций ускоренными темпами разработать и внедрить систему нулевого доверия.

«Наши партнеры находятся с нами на одной волне. Информация и данные, которые они предоставляют, позволяют совершенствовать и усиливать безопасность решений, предлагаемых заказчикам», — сказал Муллапуди. Сертификат Citrix Ready одними из первых получили Cisco, Google Cloud, Microsoft, Okta.

«Речь идет не просто об интеграции с Citrix Workspace. Эти продукты взаимодействуют друг с другом и обмениваются важной информацией о безопасности, на основе которой компании усиливают свою защиту без помех для работы пользователей», — сказал Муллапуди.

Такие продукты, как облачное решение BeyondCorp Remote Access от Google Cloud, упрощают и делают более безопасным доступ к внутренним приложениям.

«Уже ясно, что удаленная работа станет определяющим фактором новой нормальности. Поэтому модернизация систем кибербезопасности на основе моделей нулевого доверия – это необходимость, а не всего лишь один из вариантов, — сказал Сунил Потти (Sunil Potti), Google Cloud, вице-президент и генеральный менеджер Google Cloud по информационной безопасности. — У Google Cloud и Citrix есть возможность создать более совершенную и безопасную рабочую среду, основу которой составят глобальная сеть Google Cloud и многоуровневый совместный функционал кибербезопасности».

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