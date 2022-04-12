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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196080
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Wyman Oliver Вайманн Оливер

СОБЫТИЯ


12.04.2022 ИТ-гиганты массово берут на работу сотрудников без высшего образования. Наниматься в ИТ кинулись грузчики и рабочие 1
11.06.2020 Компания «Синимекс» подвела итоги 2019 года 1
03.09.2018 Что ждет российские стартапы в Германии 1
15.12.2015 2/3 российских BI-проектов инициируется банками 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Wyman Oliver и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9664 2
БИС - Банковские информационные системы 104 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 7 1
Okta 18 1
Pluralsight 4 1
9424 1
Oracle Corporation 7042 1
Red Hat 1369 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 315 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 231 1
CLAAS - КЛААС Восток 7 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
Volkswagen Finance - Volkswagen Financial Services - Фольксваген финансовые услуги - Фольксваген Банк 16 1
Uniper 4 1
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 57 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8676 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 1
ГПБ - Газпромбанк 1252 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Альфа-Банк 1956 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 955 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1189 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 608 1
S8 Capital - Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет - Технологическая компания Центр, ТК Центр - Гослото - Всероссийская государственная лотерея 61 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 499 1
Deutsche Lufthansa AG 121 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 6 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3386 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1506 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7755 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11998 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3734 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8466 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 376 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1522 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 37 1
WSRM - Web-service Risk Management - Автоматизация оценки кредитных заявок 5 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 444 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 95 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1997 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 243 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1109 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6300 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1310 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10499 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5161 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7293 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 642 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34063 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1624 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13766 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4566 1
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 654 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8521 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5543 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 468 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 581 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2548 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7689 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9212 1
УФЭБС - Унифицированные форматы электронных банковских сообщений 26 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23984 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4317 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1009 1
IBM API Connect 10 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 533 1
IBM Digital Business Automation 5 1
ВТБ - Открытие ФК - ЕФР - Единое Фронтальное Решение 18 1
Activity BPM 3 1
1С:АХДБ - 1С:АХД Банка - 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка - 1С:УУХДБ - 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка 10 1
HashiCorp Vault 28 1
Google YouTube - Видеохостинг 2976 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 350 1
1С:ERP Управление предприятием 802 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 248 1
ЦБ РФ - ПК АРМ КБР Н - АРМ КБР-СПФС - Автоматизированное рабочее место клиента Банка России 27 1
Hornig Reiner - Хорниг Райнер 1 1
Wallace Tyler - Уоллес Тайлер 1 1
Кузнецов Станислав 162 1
Сыкулев Андрей 85 1
Бакунов Григорий 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 4
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 40 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Рурская область 4 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 1
Европа 24874 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 1
Земля - планета Солнечной системы 10822 1
Беларусь - Белоруссия 6227 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19305 1
Европа Восточная 3135 1
Германия - Федеративная Республика 13108 1
Украина 7898 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1687 1
Европа Западная 1495 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 482 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33196 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2823 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12126 2
Цифровой регион - Федеральный проект 113 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2294 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6508 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2076 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10767 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 1
Химическая промышленность - Chemical industry 302 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8409 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 801 1
FinTech - Банковская гарантия - Bank guarantee 34 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Blue-collar worker - Синий воротничок 52 1
Азартные игры - Лотерея 220 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 658 1
Образование в России 2727 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4382 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6952 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3809 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4919 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5677 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26893 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1333 1
Gartner - Гартнер 3647 1
CNews AWARDS - награда 563 1
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 89 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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