«Синимекс» подвела итоги 2019 года

«Синимекс», российский разработчик и системный интегратор комплексных ИТ-решений, подвела итоги 2019 года. За прошедший год выручка компании составила 1 539 750 505 руб., финансовые показатели выросли на 32% по сравнению с результатами прошлого года.

В течение года компания «Синимекс», в зависимости от потребностей своих клиентов, реализовала заказные решения, используя множество различных технологий и широкий спектр платформ: от проприетарных продуктов партнеров (IBM, Oracle, Red Hat) до современных Open Source фреймворков. Год запомнился и развитием одного из самых молодых направлений компании – подразделения «Синимекс Дата Лаб», реализующего проекты по искусственному интеллекту и большим данным. Высокая компетенция сотрудников подразделения подтверждается победой специалиста по анализу данных компании «Синимекс» в конкурсе Artificial Intelligence Journey 2019.

В 2019 году компания «Синимекс» продолжила сотрудничество с постоянными клиентами и давними партнерами– Альфа-Банком, Газпромбанком, Росбанком, ВТБ, Россельхозбанком, Райффайзенбанком, Банком «Открытие» и «Фольксваген Банк РУС», X5 Retail Group, Фольксваген Груп Рус, Группой компаний Bang&Bonsomer и др.

В 2019 году компания «Синимекс» продолжила в Альфа-Банке доработку программного комплекса для автоматизации оценки кредитных заявок: WSRM (Web-service Risk Management). Помимо реализованного ранее модуля, обеспечивающего возможность обрабатывать заявки по ипотечному кредитованию, в прошлом году были реализованы доработки, обеспечивающие скоринговые процессы для заявок по потребительскому, розничному и массовому кредитованию физических и юридических лиц. В результате обеспечено функционирование ряда сервисов для получения расширенного набора данных в виде скоринговых баллов и маркетинговых сегментов, а также получение скоринговых баллов Oliver Wyman для клиентов массового бизнеса банка.

Также в 2019 году в Альфа-Банке был реализован сервис для расчета показателей долговой нагрузки (ПДН) заемщика – физического лица. Проект реализован в рамках требований ЦБ РФ, направленных на урегулирование долговой нагрузки заёмщиков — физлиц и для ограничения риска, связанного с их закредитованностью.

Компания «Синимекс» продолжила работу по сопровождению и развитию Интеграционной платформы – Системы Управления Взаимодействием (СУВ), сопровождение и развитие Системы автоматизации административно-хозяйственной деятельности (АХД 1С), сопровождение и развитие Системы по учету счетов-фактур на базе программного обеспечения 1С (АС СФ) в Газпромбанке.

В 2019 году запущен в опытно-промышленную эксплуатацию Интеграционный сервис Host-to-Host, который позволяет осуществлять юридически значимый электронный документооборот между Газпромбанком и Клиентами-юридическими лицами в рамках дистанционного банковского обслуживания. Для этого сервиса специалисты «Синимекс» разработали два компонента: «Модуль интеграции корпоративных сервисов» и «Модуль обработки и трансформации данных».

Также специалистами «Синимекс» была запущена в опытно-промышленную эксплуатацию Сервисная интеграционная платформа, которая обеспечивает интеграционное взаимодействие систем Газпромбанка в рамках предоставления сервисов омниканальной платформы Банка для клиентов-физических лиц.

Важным проектом для компании «Синимекс» стало внедрение в Газпромбанке решения для управления предоставлением открытых API на базе платформы IBM API Connect, на котором запущены сервисы, позволяющие оформить заявки на кредитные продукты Банка, дебетовые карты, электронные банковские гарантии через различные партнёрские каналы.

В течение года специалисты компании «Синимекс» участвовали в разработке и внедрении системы «Платежный хаб», предназначенной для осуществления платежей от клиентов-физических лиц в адрес прямых поставщиков услуг и агрегаторов вне зависимости от канала обслуживания клиентов.

В 2019 году компания «Синимекс» завершила в банке ВТБ работы по внедрению части доработок системы «Операционный конвейер» для проекта «Открытия счета ЮЛ». Первоначальный проект по разработке системы «Операционный конвейер» и оптимизации бизнес-процессов операционного департамента по построению системы контроля качества и количественного учета операций стартовал в 2014 году. В настоящий момент автоматизировано несколько банковских процессов, а операционный конвейер сдан в промышленную эксплуатацию. Специалистами «Синимекс» обеспечено интеграционное взаимодействие конвейера с различными системами банка.

В проекте «Открытия счета ЮЛ» участвовало несколько систем и команд. В том числе благодаря внедрению операционного конвейера время операции по открытию счетов для юридических лиц (КИБ и СМБ) сократилось, в среднем, с 5 дней до 1 дня.

В 2020-2021 гг. запланированы работы по реинжинирингу систем банка ВТБ, выполняющих функции операционного конвейера.

В связи с общемировым трендом по отказу от проприетарных форматов обмена финансовыми сообщениями в пользу универсального формата ISO 20022 банку ВТБ потребовалось обследование ландшафта платежной инфраструктуры банка и предварительное проектирование решения, которое позволит с минимальными затратами перейти на новый формат. В качестве подрядчика ВТБ выбрал компанию «Синимекс», специалисты которой успешно справились с задачей по проектированию решения, позволяющего с минимальными доработками систем банка начать использовать ISO 20022. В качестве решения было предложено реализовать дополнительный модуль слоя взаимодействия с внешними каналами – ISO Integrator, в основе которого IBM WebSphere Transformation Extender (WTX) с пакетом для проведения финансовых транзакций.

В течение 2019 года специалистами «Синимекс» выполнены проекты в Росбанке по оптимизации процесса открытия счетов юридическим лицам, автоматизированы новые бизнес-процессы, а именно: работа с пакетами банковских услуг, открытие вкладов и управление ими, доставка кредитных карт. Разработка функционала велась на IBM Digital Business Automation. Также в рамках разработки на ПО с открытым исходным кодом Activity BPM в 2019 году были реализованы бизнес-процессы для работы с отпусками сотрудников, справками и авансовыми отчетами.

В прошедшем году компания «Синимекс» продолжила вести работы по развитию системы БИС в Росбанке. В настоящий момент благодаря системе в банке уже автоматизировано 90 % процессов, в части работы с клиентами, проведения платежей, открытия карт, заведения новых клиентов как юридических, так и физических лиц. Доработанная в течение 2019 года система представляет из себя информационную базу знаний о состоянии автоматизированных банковских процессов. Для развития системы разработчики компании использовали язык AS400.

В течение 2019 года компания «Синимекс» продолжила сотрудничество с одним из своих постоянных клиентов – Райффайзенбанком, выполнив работы по доработке программного обеспечения комплекса Автоматизированного рабочего места клиента Банка России КБР-Н. В частности, в связи с изменениями в обмене электронными сообщениями между Банком России и его клиентами, и обновлениями версий Альбома УФЭБС (2019.3.1, 2019.4.1, v2020_1_1) специалисты «Синимекс» дорабатывали АРМ для соответствия требованиям ЦБ.

В мае 2019 года компания «Синимекс» приступила к поэтапному внедрению в «Фольксваген Банк РУС» интеграционной шины на базе Websphere Application Server, которая предоставляет Open API для внешних сервисов Банка. Проект, направленный на решение задачи по интеграции банковских и внешних систем между собой, позволяет решить различные бизнес-задачи. Успешность проекта для «Фольксваген Банк РУС» заключается в функционировании более 20 интеграционных сервисов.

В 2019 году специалисты компании «Синимекс» успешно запустили центральную корпоративную шину на базе Apache Kafka в Фольксваген Груп Рус.

Также компанией «Синимекс» проведены работы по внедрению PKI инфраструктуры и системы хранения приватных данных на базе Hashicorp Vault. Данная система позволила реализовать защищенное взаимодействие между системами предприятия, а также взаимную аутентификацию систем по принципу mTLS. Был использован современный концепт короткоживущих сертификатов с полной автоматизацией по управлению жизненного цикла последних.

В рамках реализации еще одного проекта IdP для Фольксваген Груп Рус разработчики «Синимекс» добавили ряд новой функциональности для улучшения UX пользователей, выполнили подключение новых систем, в том числе произвели миграцию более 70000 пользователей одной из марок концерна.

Компания «Синимекс» в течение 2019 года принимала участие в масштабном проекте по созданию Единого Фронтального Решения (ЕФР) в Банке «Открытие». Благодаря компетенциям и экспертизе совместной команды проект, основанный на концепции омниканальной платформы, максимально оперативно реализован и введен в промышленную эксплуатацию. Новую систему обслуживания розничных клиентов банк презентовал на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019.

В мае 2019 года компанией «Синимекс» завершено внедрение «1С:ERP Управление предприятием 2» в Российском подразделении группы компаний Bang&Bonsomer, система принята в промышленную эксплуатацию. Проект внедрения признан победителем конкурса 1С «Проект года» 2019 в номинации «Лучший региональный проект: Центральная и Восточная Европа».

Успех внедренного решения в России подтверждает тиражирование «1С:ERP Управление предприятием 2» на подразделение группы компаний Bang&Bonsomer в Белоруссии. Также специалистами компании «Синимекс» была обеспечена интеграция украинского подразделения в корпоративный ландшафт.

Отдельно стоит отметить, развитие системы управления сетью магазинов ПАРК Групп с активным использованием элементов автоматизации и интеграцией 1С с web-ресурсами и мобильными приложениями, которое было обеспечено разработчиками «Синимекс».

Также в течение 2019 года благодаря наличию обширного опыта специалисты «Синимекс» приняли участие в проекте внедрения «1С:ERP» в компании АТОЛ, одном из ведущих производителей оборудования и программного обеспечения для автоматизации ритейла в России.

Из интересных технологичных проектов следует отметить интеграцию корпоративной системы оперативного учета компании Интерлек с национальной системой мониторинга движения лекарственных препаратов. При построении системы была использована возможность работы терминалов сбора данных (ТСД) в режиме Мобильного клиента 1С, что позволило избежать задержек с передачей информации от ТСД в систему.

Специалисты подразделения «Синимекс Дата Лаб» успешно разработали и ввели в промышленную эксплуатацию систему по прогнозированию распределения лотерейных билетов для АО «ТК «Центр» – бренд «Столото».

Система, построенная на алгоритмах искусственного интеллекта, позволяет прогнозировать количество проданных билетов в одном из крупнейших розничных каналов – почтовых отделениях России.

Благодаря динамической оценке множества параметров (логистика, особенности производства, маркетинговые составляющие и пр.) система оценивает спрос более чем в 40 000 розничных точках в горизонте до полугода.

Посредством оперативной обработки большого количества данных и наличия удобного интерфейса, система от «Синимекс Дата Лаб» стала надежным инструментом как для аналитики, так и бизнеса заказчика.

«В 2019 году мы сделали ставку на поиск новых возможностей и рост компании. Ежегодно мы увеличиваем пул наших крупных клиентов, захватывая сегменты вне финансового сектора, и расширяем портфель наших решений под заказ. Важную роль в достижении результатов играет развитие наших региональных подразделений в Воронеже и Оренбурге за счет постоянного повышения квалификации и увеличения количества высококлассных специалистов», - сказал генеральный директор компании «Синимекс» Андрей Сыкулев.