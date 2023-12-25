18-летнего хакера, взломавшего GTA 6, отправили в психбольницу бессрочно

Предполагаемый главарь хакерской группировки Lapsus$ вместо тюрьмы отправился в охраняемую клинику, где останется до тех пор, пока врачи не сочтут, что он больше не угроза для общества.

Пока не вылечим

18-летний Арион Куртаж (Arion Kurtaj), один из ключевых членов вымогательской группировки Lapsus$, отправлен судом на бессрочное лечение в «охраняемую клинику». Судья принял такое решение в связи с психиатрическим диагнозом обвиняемого (аутизм), а также в связи с тем, что в ходе психиатрического освидетельствования хакер продемонстрировал желание вернуться к киберпреступной деятельности при первой же возможности. Кроме того, как отмечает Bleeping Computer, обвиняемый демонстрировал склонность к насилию в период следствия.

В итоге его сочли психиатрическим больным, представляющим высокую степень угрозы для общества, и отправили на лечение: в спецбольнице Куртаж останется до тех пор, пока врачи не сочтут, что он больше не является источником угрозы.

Группировка Lapsus$ имеет богатый «послужной список» успешных кибератак: среди их жертв - такие компании как Okta, Uber, Nvidia, BT/EE и Revolut.

Кроме того, члены группировки вторглись во внутренние облачные ресурсы Microsoft, похитила и выложила в сеть около 37 ГБ исходных кодов проектов, относившихся к браузеру Bing, голосовому помощнику Cortana и другим.

Взломав системы Nvidia и BT/EE, хакеры попытались шантажировать эти компании, требуя выкуп в размере $4 млн (платить им никто не стал).

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Дважды за год Lapsus$ взламывали и похищали данные из внутренних систем LG Electronics, а самым громким их деянием стала кража и публикация видеофрагментов из будущей игры Grand Theft Auto VI.

Куртажа в течение 2022 г. арестовывали дважды: в январе и затем в марте. Отпущенный на поруки, он, однако, продолжил криминальную деятельность. Хотя у него отобрали ноутбук, он выходил в интернет, используя подключённый к телевизору модуль Amazon Fire Stick, смартфон, внешнюю клавиатуру и мышь (именно эта связка использовалась в ходе кражи данных, связанных с GTA6).

Банда малолеток

Вместе с Куртажем под судом оказался его 17-летний подельник, чье имя в опубликованных судебных документах затерто в связи с требованиями законодательства. Его также признали виновным и отправили в исправительно-реабилитационный центр для малолетних правонарушителей на полтора года, где он будет пребывать под усиленным надзором.

«Возраст хакеров совершенно не обязательно коррелирует с масштабом вреда, который они способны нанести своими действиями», - говорит эксперт по информационной безопасности компании SEQ Михаил Зайцев. По его словам, «взрослые» киберпреступники это обычно своего рода бизнесмены, нацеленные на заработок и не заинтересованные в том, чтобы наносить избыточный ущерб, а у подростков такие самоограничения часто отсутствуют. «Особенно те, у кого с психикой и так не в порядке, а в случае с предполагаемым главарём Lapsus$ так и есть», - считает Михаил Зайцев.

Помимо упомянутых компаний от Lapsus$ предположительно пострадали также Samsung и Mercado Libre: хакеры ранее опубликовали гигабайты коммерческих данных, которые, по их утверждению, были выкрадены из сетей этих организаций.