Взломан знаменитый «архив интернета» - Wayback Machine. Пострадали данные 31 миллиона пользователей

Группировка SN_BlackMeta взломала The Wayback Machine, угнала оттуда базу данных на 31 млн пользователей, а затем устроила DDoS-атаку. Подоплека политическая, но смысла в ней было не больше, чем в любой вандальской акции.

Подарок для мистера Ханта

Глобальный архив интернета The Wayback Machine подвергся кибератаке, в результате которой злоумышленнику досталась аутентификационная база с 31 млн уникальных записей.

Internet Archive это некоммерческая организация, предоставляющая всеобщий доступ к накопленной в Интернете информации: архивированным веб-сайтам, оцифрованным книгам, аудио- и видеофайлам, играм, ПО. Сервис Wayback Machine – крупнейший проект Internet Archive, который архивирует и предоставляет доступ к большей части «открытого» интернета.

Всю украденную базу хакер немедленно сдал на ресурс Have I Been Pwned?, публикующий такие утечки. Сайт, также известный как HIBP, создал австралийский консультант по сетевой безопасности Трой Хант (Troy Hunt). Этот ресурс позволяет проверить, утекли ли ваши логины и пароли на хакерские форумы. Многие крупные сетевые ресурсы, в том числе 1Password, Okta, Kogan и игра Eve Online автоматически сверяют пользовательские пароли с базами, которые публикуются у Ханта.

В случае с Internet Archive/Wayback Machine хакер добавил на сайт издевательское Javascript-уведомление: «У вас никогда не возникало ощущения, что Internet Archive держится на честном слове и то и дело грозит пасть жертвой катастрофического взлома? Ну, вот он только что произошел. 31 миллион из вас может полюбоваться своими данными на HIBP!».

Крупный улов

Сам Хант сообщил, что хакер девять дней назад предоставил ему базу SQL объемом 6,4 гигабайта, содержащую информацию об авторизации зарегистрированных пользователей, которая включает почтовые адреса (31 млн уникальных), отображаемые имена пользователей, время смены паролей, хэши самих паролей, зашифрованные Bcrypt, и другие внутренние данные. Самые свежие временные отметки относятся к 28 сентября: видимо, тогда же база и была украдена.

Хант выборочно связался с некоторыми пользователями, чьи данные были в утечке, и подтвердил их подлинность. По состоянию на 10 октября данные из этой утечки уже опубликованы на ресурсе HIBP. Хант также связался с Internet Archive, но не получил никакой обратной связи. Каким именно образом злоумышленнику удалось взломать Internet Archive, и вывел ли он другие данные неизвестно.

На днях ресурс также подвергся DDoS-атаке, авторство которой приписывает себе хактивистская группировка SN_BlackMeta. Она взяла на себя ответственность и за утечку данных.

«Участники SN_BlackMeta заявили, что атака имеет политическую подоплеку, – считает Никита Павлов, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. – Дескать, Internet Archive принадлежит властям США, и поэтому подлежит атаке. Но Internet Archive – это частное некоммерческое предприятие, и данная атака ничем не отличается от швыряния краской или продуктами питания в выставленные в музеях произведения искусства: и по форме, и по сути это банальный вандализм, с глупостью и необразованностью в качестве основных мотивов».

На момент написания данной заметки доступ к сайту Internet Archive отсутствовал.