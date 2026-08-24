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TrueConf AI Server Труконф ИИ-сервер

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


24.08.2026 «Топ Системы» перешла на платформу «Труконф» 1
04.08.2026 ИИ-секретарь «Труконф» научился разделять речь спикеров по голосам в сложных условиях 2
29.07.2026 J’son & Partners Consulting: российские платформы унифицированных коммуникаций наращивают ИИ-функциональность 1
17.06.2025 «Яндекс» научил искусственный интеллект расшифровывать голосовые звонки 1
08.10.2024 В России разработали ИИ-секретаря, который создает резюме совещаний, выделяя важные темы и ключевые тезисы 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

TrueConf AI Server и организации, системы, технологии, персоны:

TrueConf - ТруКонф 457 6
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 367 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16002 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 663 2
Yandex B2B Tech - Pruffme - Пруффми 18 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 522 1
Yandex - Яндекс 9320 1
Top Systems - Топ Системы 89 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5029 1
VideoMost - ВидеоМост 285 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9393 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23380 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9520 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1652 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36584 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7292 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26184 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2755 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1311 2
Речевые технологии - VoiceTech - STT - S2T - Speech-to-text - Транскрибация - Технология преобразования речи в текст - Transcribe - Стенография, стенограмма - "расшифровка" (транскрибирование) аудиозаписей - Голосовой набор текста 179 2
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 923 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4704 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1104 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7942 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1517 1
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 305 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 140 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1022 1
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2333 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2798 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23091 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18284 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26677 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8726 1
Умные платформы 2003 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27044 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35554 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8420 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5240 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3983 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2117 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9996 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте - ИИ- мошенничества 356 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7792 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24630 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 524 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2845 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33781 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 209 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 309 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 2
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 281 1
АрхиМед Плюс - Archimed+ МИС 6 1
TrueConf Room 8 1
СКБ Контур - Контур.Толк 131 1
VK Teams 85 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 496 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 252 1
МТС Линк - Vinteo MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 1
IVA Technologies - IVA Terra 19 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 141 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 798 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Ксенофонтов Дмитрий 1 1
Чередников Роман 11 1
Проценко Антон 4 1
Одинцов Дмитрий 119 1
Урбанский Владимир 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 167662 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7514 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11878 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16249 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6655 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11439 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 347 1
Английский язык 7055 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 752 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10480 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1088 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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